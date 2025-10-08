Kreisliga A Düren live: Keller-Kracher in Frenz, Winden wird gejagt

Kreisliga A Düren: Die SG Nörvenich-Hochkirchen gastiert zum Kellergipfel beim JSV Frenz. Winden muss in Koslar die Tabellenführung verteidigen. Am Freitag startet der 7. Spieltag bei Borussia Freialdenhoven gegen Huchem-Stammeln.
8. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - SG Germania Burgwart
So., 19.10.25 14:30 Uhr VfVuJ Winden - JSV Frenz
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Schwarz-Weiß Düren
So., 19.10.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Borussia Freialdenhoven
So., 19.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Viktoria Koslar
So., 19.10.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Rhenania Lohn
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Do., 23.10.25 19:30 Uhr FC Düren 77 - BC Oberzier
9. Spieltag
Sa., 25.10.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Jugendsport Wenau
Sa., 25.10.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 26.10.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Borussia Freialdenhoven
So., 26.10.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - FC Golzheim
So., 26.10.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SC Jülich/SV Hoengen
So., 26.10.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - VfVuJ Winden
So., 26.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Salingia Barmen