 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Windens Trainer Sebastian Sander.
Windens Trainer Sebastian Sander. – Foto: M. Pennartz

Kreisliga A Düren live: Keller-Kracher in Frenz, Winden wird gejagt

Kreisliga A Düren: Die SG Nörvenich-Hochkirchen gastiert zum Kellergipfel beim JSV Frenz. Winden muss in Koslar die Tabellenführung verteidigen.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Kreisliga A Düren: Die SG Nörvenich-Hochkirchen gastiert zum Kellergipfel beim JSV Frenz. Winden muss in Koslar die Tabellenführung verteidigen. Am Freitag startet der 7. Spieltag bei Borussia Freialdenhoven gegen Huchem-Stammeln.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
19:30
Spieltext F´aldenhoven - H.-Stammeln

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
15:00
Spieltext Oberzier - Wenau

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
15:00
Spieltext Frenz - Nörvenich

Sa., 11.10.2025, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
18:30live
Spieltext Koslar - Winden

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
15:30live
Spieltext SW Düren - Düren 77

Sa., 11.10.2025, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
18:30live
Spieltext Welldorf - Barmen

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
15:00
Spieltext Lohn - SC Jülich/SV Ho...

Mi., 15.10.2025, 20:00 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
20:00
Spieltext Burgwart - Golzheim

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

8. Spieltag
Sa., 18.10.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - SG Germania Burgwart
So., 19.10.25 14:30 Uhr VfVuJ Winden - JSV Frenz
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Golzheim - Schwarz-Weiß Düren
So., 19.10.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Borussia Freialdenhoven
So., 19.10.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Viktoria Koslar
So., 19.10.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Rhenania Lohn
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Do., 23.10.25 19:30 Uhr FC Düren 77 - BC Oberzier

9. Spieltag
Sa., 25.10.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Jugendsport Wenau
Sa., 25.10.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 26.10.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Borussia Freialdenhoven
So., 26.10.25 15:00 Uhr JSV Frenz - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - FC Golzheim
So., 26.10.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - SC Jülich/SV Hoengen
So., 26.10.25 15:00 Uhr Rhenania Lohn - VfVuJ Winden
So., 26.10.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Salingia Barmen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

_______________

>>> Die aktuellen News auf FuPa Mittelrhein

Aufrufe: 08.10.2025, 17:19 Uhr
redAutor