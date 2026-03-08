Kreisliga A Düren live: Freialdenhoven souverän - was geht am Sonntag?

Kreisliga A Düren: Spieltag 18 beginnt am Samstag mit dem Heimspiel von Kellerkind Salingia Barmen gegen Borussia Freialdenhoven. Tabellenführer Winden empfängt den formstarken BC Oberzier.
Der BCO bezwang am Mittwoch erst Freialdenhoven im Nachholspiel.
________________
So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren
Nachholspiele in dieser Woche: BCO siegt, Burgwart empfängt Koslar
Mi., 04.03.2026, 19:30 Uhr
Vor heimischer Kulisse entwickelte sich zwischen dem BC Oberzier und Borussia Freialdenhoven eine unterhaltsame Partie mit mehreren Wendungen. Zunächst brachte Marvin Kornetzky die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, doch nur wenig später glich Dominik Baczewski aus. Noch vor der Pause drehte Nico Nießen das Spiel und stellte auf 2:1 für Freialdenhoven. Lange sah es danach aus, als würden die Gäste den Vorsprung verteidigen, ehe Kornetzky in der Schlussviertelstunde seinen zweiten Treffer erzielte und zum 2:2 ausglich. Nur vier Minuten später sorgte Joker Jannis Neulen schließlich für die Entscheidung und sicherte Oberzier mit dem 3:2 den Heimsieg. Mit zwei Erfolgen im Gepäck wird der BCO in Winden sicherlich nicht komplett chancenlos sein.
Die Partie zwischen Salingia Barmen
und Borussia Freialdenhoven
begann mit einem frühen Treffer der Gäste, als Benjamin Bilalagic
nach einer Viertelstunde das 1:0 erzielte. Joshua Michel
gelang noch vor der Pause der Ausgleich für Barmen, doch im zweiten Durchgang übernahm Freialdenhoven zunehmend die Kontrolle. Dennis Lehmann
brachte die Gäste wieder in Führung, Pascal Schneider
erhöhte wenig später. Den Schlusspunkt setzte schließlich Bilalagic mit seinem zweiten Treffer, sodass der Favorit seiner Rolle auch gerecht wurde, obwohl die Pause nicht allzu lange war.
Spieltext Winden - Oberzier
Spieltext Düren 77 - Frenz
Spieltext Golzheim - Koslar
Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Wenau
Spieltext Nörvenich - H.-Stammeln
Spieltext Burgwart - Welldorf
Spieltext SW Düren - Lohn
Das sind die nächsten Spieltage 2025/26
19. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SC Jülich/SV Hoengen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Salingia Barmen
Sa., 14.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Düren
So., 15.03.26 14:30 Uhr JSV Frenz - FC Golzheim
So., 15.03.26 14:30 Uhr Rhenania Lohn - FC Düren 77
So., 15.03.26 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - VfVuJ Winden
So., 15.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - SG Germania Burgwart
So., 15.03.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - SG Nörvenich-Hochkirchen
20. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz
So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn
So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart
_______________