Kreisliga A Düren: Gehen alle Spiele über die Bühne?

Kreisliga A Düren: Mit dem Hinrundenfinale steigt der letzte Spieltag des Jahres. Wird VfVuJ Winden in Barmen Herbstmeister? Alles zum 15. Spieltag findet ihr hier - sofern denn alle Paarungen über die Bühne gehen.
16. Spieltag
Sa., 21.02.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Schwarz-Weiß Düren
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Rhenania Lohn
So., 22.02.26 14:30 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - BC Oberzier
So., 22.02.26 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - JSV Frenz
So., 22.02.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Jugendsport Wenau
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Borussia Freialdenhoven
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - VfVuJ Winden
17. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - FC Golzheim
Sa., 28.02.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - FC Düren 77
So., 01.03.26 14:30 Uhr JSV Frenz - Schwarz-Weiß Düren
So., 01.03.26 14:30 Uhr Rhenania Lohn - SG Germania Burgwart
So., 01.03.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Salingia Barmen
So., 01.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 01.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Nörvenich-Hochkirchen