Kreisliga A Düren: Die Elf der Woche

Spannung an der Tabellenspitze der Kreisliga A Düren: Grün-Weiß Welldorf-Güsten bleibt mit einem 2:1-Heimsieg über die SG Nörvenich-Hochkirchen auf Kurs und rückt bis auf drei Punkte an VfVuJ Winden heran. Dahinter setzte sich der FC Düren 77 in einem intensiven Spiel gegen den FC Golzheim durch. Auch Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln und Schwarz-Weiß Düren sammelten wichtige Punkte. So lief Spieltag 9:
Spieltag 8:
Spieltag 9:
In einem intensiven und temporeichen Spiel behielt der FC Düren 77 knapp die Oberhand. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Thomas Bergstreiser die Gastgeber in Führung. Alexander Hürtgen glich für FC Golzheim aus, ehe Hussein Kmeinasi und Stavros Tsiakiris binnen sieben Minuten auf 3:1 stellten. In der Nachspielzeit traf German Kromm noch zum Anschluss, doch Düren 77 rettete den Sieg über die Zeit und bleibt mit 17 Punkten auf Rang drei – direkt hinter Grün-Weiß Welldorf-Güsten.
Schwarz-Weiß Düren hat seine Serie fortgesetzt und den vierten Saisonsieg gefeiert. Berkay Sisman brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Johannes Breuer für Salingia Barmen ausglich. Nur eine Minute später stellte Abas Rahal den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang kontrollierte Düren das Geschehen, und nach 78 Minuten fiel das 3:1, das den Endstand markierte. Damit schiebt sich das Team von Trainer Muharrem Sekerci auf Platz fünf vor, während Barmen im Tabellenkeller bleibt.
Zwischen der SG Germania Burgwart und dem SC Jülich/SV Hoengen teilten sich beide Teams die Punkte. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte fielen die Tore erst im zweiten Durchgang. Beide Mannschaften erspielten sich Chancen, doch die Defensivreihen standen sicher. Mit dem Unentschieden verharren Burgwart und Jülich im Tabellenmittelfeld und verpassen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.
JSV Frenz musste sich Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln geschlagen geben. Die Gäste nutzten ihre Chancen effizient: Marvin Germes traf in der 20. Minute zur Führung, Kevin Peters legte zehn Minuten später nach. Frenz kämpfte zwar, blieb offensiv aber ohne Durchschlagskraft. So brachte das Team von Trainer Nando Riccio den Vorsprung sicher über die Zeit und bleibt mit 16 Punkten in Schlagdistanz zur Spitzengruppe.
10. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Viktoria Koslar
Sa., 01.11.25 18:00 Uhr Salingia Barmen - FC Düren 77
So., 02.11.25 14:00 Uhr VfVuJ Winden - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 02.11.25 14:30 Uhr FC Golzheim - BC Oberzier
So., 02.11.25 14:30 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Rhenania Lohn
So., 02.11.25 14:30 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SG Germania Burgwart
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Schwarz-Weiß Düren
So., 02.11.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - JSV Frenz
11. Spieltag
Sa., 08.11.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 09.11.25 14:30 Uhr JSV Frenz - Borussia Freialdenhoven
So., 09.11.25 14:30 Uhr FC Golzheim - Salingia Barmen
So., 09.11.25 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - VfVuJ Winden
So., 09.11.25 14:30 Uhr Rhenania Lohn - Jugendsport Wenau
So., 09.11.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Viktoria Koslar
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SC Jülich/SV Hoengen
So., 09.11.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Nörvenich-Hochkirchen