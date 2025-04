Kreisliga A Düren: alle Spiele, alle Tore

Das 1:1 zwischen dem FC Rurdorf und der SG Nörvenich/Hochkirchen hat den Gästen tendenziell mehr geholfen, da die Mannschaft von Trainer Christoph Bandur so erstmal vor Rurdorf bleibt.

FC Rurdorf – SG Nörvenich-Hochkirchen 1:1

FC Rurdorf: Joel Wieland, Tim Schmitz, Marvin Kowalka, Martin Koof (86. Yannic Schönen), Alexander Nüßer (86. Michael Schumacher), Markus Neumann (60. Jonas Drautmann), Thomas Mudrack, Cedric Cynis, Niklas Kowalka (60. Liridon Mehmeti), Kevin Lenzen, Jonas Schönen - Trainer: Yannic Schönen

SG Nörvenich-Hochkirchen: Max Faure, Mika Werner, Raphael Van Egdom, Niklas Rauße, Lars Kröll Friedrich, Jonas Kremer (65. Justin-Pierre Kühn), Tim Schuller, Fabian Rüth, Maximilian Knipprath, Jan-Niklas Pyka, Max Schnuis (75. Patrick Weyers) - Trainer: Christoph Bandur

Schiedsrichter: Peter Weidenfeld (Düren) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Max Schnuis (23.), 1:1 Cedric Cynis (37.)

Tim-Calvin Brendel hat mit seinem Doppelpack das Topspiel am Freitagabend entschieden. Der 21-Jährige traf in der Schlussphase doppelt gegen den FC Golzheim, der mit 1:3 auch den Gegner vorerst aus den Augen verliert, denn Borussia Freialdenhoven hat im Rennen um Platz zwei vier Punkte Vorsprung. Borussia Freialdenhoven – FC Golzheim 3:1

Borussia Freialdenhoven: Sam Küpper, Kai Vonderbank, Ben Zimmermann, Emircan Ezengin (80. Niklas Johnen), Enrico Roebner, Dominik Baczewski, Dustin Dekena, Nico Nießen, Tim-Calvin Brendel (83. Muhammed Türkmen), Andre Kranzhoff, Dennis Lehmann (46. Cedric Meurers) - Trainer: Dirk Lehmann

FC Golzheim: Samuel Prado-Faßmann, Thomas Von der Gathen, Sascha Graf, Kevin Schneppenheim, Patrick Wollersheim, Justin Rauße-Perse, Maurice Heyartz, German Kromm (75. Shota Sugimoto), Michael Porschen (86. Marco Graf), Simon Wierz, Otis Bodo Mildner (61. Andreas Diehl) - Trainer: Daniel Ecker

Schiedsrichter: Leo Iwanetzki

Tore: 1:0 Dominik Baczewski (54.), 2:0 Tim-Calvin Brendel (71.), 2:1 Maurice Heyartz (77.), 3:1 Tim-Calvin Brendel (80.)



Viktoria Koslar ist durch die Timos Börsch und Seidel mit Düren 77 gleichgezogen, beide sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellenkeller. Die Gäste haben einen Befreiungsschlag verpasst. Viktoria Koslar – FC Düren 77 2:1

Viktoria Koslar: Nick Meuwissen, Marcel Oberst, Tobias Schiffer, Markus Neuber, Fabian Künne, Timo Börsch, Fabian Helmrich (59. Timo Seidel), Julian Peter Sußmann, Sven Müller (79. Hendrik von Wirth), Adin Arnautović, Lukas Leipertz - Trainer: Edin Hadzic

FC Düren 77: Timo Beusch, Cevat-Ömer Colak (46. Giuseppe Borgetta), Marc Barilov, Manuel Dzemailov (77. Klesti Cane), Viktor Werner, Julian Schmitz (57. Samed Aksoy), Nico Oepen, Hussein Kmeinasi, Julian Gusser, Thomas Bergstreiser, Tarkan Tulug (80. Viktor Andrushkiv) - Trainer: Thomas Schlammer

Schiedsrichter: Simeon Filipov (Eschweiler )

Tore: 1:0 Timo Börsch (22.), 1:1 Tarkan Tulug (62.), 2:1 Timo Seidel (70.)

Matchwinner für Welldorf-Güsten II war zweifelsfrei Jonas Ritz, der in der 76. Minute den Siegtreffer gegen Morschenich erzielte. Die Reserve hat nur noch einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer, teilweise sogar zwei Spiele weniger bestritten als die Konkurrenz. Grün-Weiß Welldorf-Güsten II – SV Morschenich 1:0

Grün-Weiß Welldorf-Güsten II: Jonas Thevißen, Wladi Löwen, Maximilian Hubert Clemens, Elias Sißmeier (77. Felix Wirtz), Matthias Schröder, Noah Möres (62. Moritz Schopen), Jan Pahl (62. Christian von Wirth), Tobias Drexler, Jonas Ritz (90. Pascal Castehl), Jonas Hohmeier, Max Ries (77. Mattis Braun) - Trainer: Daniel Thauer

SV Morschenich: Mattias Hempel, Florian Laven, Justus Reimer, Ben Mölbert, Benedikt Bachler, Bastian Geuenich, Dustin Laws, Stefan Laven, Allan Kuhn, Suad Delija (61. Dennis Stanke), Yavuz Simsek - Trainer: Patrick Höhn

Schiedsrichter: Justus Krause

Tore: 1:0 Jonas Ritz (76.)

Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln – VfVuJ Winden 2:0

Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln: Aike Rosarius, Nils Stupp, Alessandro Sgro, Daniel Schmitz, Felix Rosarius, Marvin Germes, Luca Jonas Klinkhammer, Malte Peter Michelangelo Nell, Nick Roppes, Jan Moritz, Stan Junior Evina - Trainer: Benjamin Bläser

VfVuJ Winden: Daniel Schmitz, Benedict Pennartz, Jonas Bonn, Paul Peters (75. Marco Lennartz), Linus Jansen, Maurice Frings, Pascal Zerfas (60. Daniel Puzik), Nils Schönau, Dennis Nolden, Sebastian Sander (68. Jörg Lennartz), Obed Edom Mavungu - Trainer: Marco Lennartz - Trainer: Sebastian Sander

Schiedsrichter: Oliver Fischer (Jülich)

Tore: 1:0 Jan Moritz (34.), 2:0 Alessandro Sgro (52. Foulelfmeter)

SC Jülich/SV Hoengen – BC Oberzier 3:2

SC Jülich/SV Hoengen: Veysel Kerim Durdu, Yevhen Havinchuk, Mustafa Özdarakci, Stanislav Hudz, Yasin Özsoy, Hamsa Al-Tae, Luca Ilsemann, Sascha Liashkov, Alessio Pinna, Lorenz Klee, Phillip Owusu - Trainer: Tobias Voss

BC Oberzier: - Trainer: Bernd Eller

Schiedsrichter: Nick Raphael Quath

Tore: 0:1 (17.), 1:1 Alessio Pinna (28.), 2:1 Yevhen Havinchuk (35.), 2:2 (75.), 3:2 Ismail Ait-Lahssaine (85.)

SC Kreuzau – Jugendsport Wenau 6:1

SC Kreuzau: Dominik Wirtz, Jannik Laufenberg, Florian Post, Jannis Becker, Florian Uerlichs, Nico Schröteler, Dominik Dick, Marcel Zimmer, Giacomo Taubert, Seydouba Sylla, Idrissa Camara - Trainer: Olaf Ramm

Jugendsport Wenau: Enis Ucuzoglu, Tom Kreder, Arbias Zeqiri (72. Yunus El-Hafsi), Simon Kupsch, Jonathan Frederik Blum, Luca Andreas Schleipen (88. Endrit Gashi), Denis Bogovic, Filip Gjorgjeski (75. Thomas Thometzki), Arbent Hajdari, Denis Gartwitsch (88. Ricardo Mercedes), Luis Kugel (22. Fabrice Görich) - Trainer: Maik Kasperczyk

Schiedsrichter: Jürgen Breuer

Tore: 0:1 Filip Gjorgjeski (5.), 1:1 Seydouba Sylla (12.), 2:1 Marcel Zimmer (36.), 3:1 Seydouba Sylla (58.), 4:1 Marcel Zimmer (79.), 5:1 (84.), 6:1 Marco Leisten (90.)

Das sind die nächsten Spieltage 2024/25

21. Spieltag

Sa., 12.04.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - FC Golzheim

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Morschenich - SG Germania Burgwart

So., 13.04.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Grün-Weiß Welldorf-Güsten II

So., 13.04.25 15:00 Uhr BC Oberzier - SC Kreuzau

So., 13.04.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SC Jülich/SV Hoengen

So., 13.04.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - FC Rurdorf

So., 13.04.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln



22. Spieltag

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - BC Oberzier

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr FC Rurdorf - FC Düren 77

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - VfVuJ Winden

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SC Kreuzau - Grün-Weiß Welldorf-Güsten II

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Jugendsport Wenau

Mo., 21.04.25 15:00 Uhr Borussia Freialdenhoven - SV Morschenich

_______________