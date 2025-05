Kreisliga A: Drei Gegentore als Schönheitsfehler

Die FSG Bensheim konnte den Meister FC Starkenburgia Heppenheim beim Spitzenspiel nicht besiegen. – Foto: Marvin Zubrod - Archiv

Bergstraße. Der FC Starkenburgia Heppenheim, Meister der A-Liga Bergstraße, ist seinem Vorhaben, die Runde ungeschlagen zu beenden, wieder ein Stück näher gekommen. Der FSV Rimbach hat seine lange Niederlagenserie beendet, und Schlusslicht VfR Bürstadt gibt nicht auf. Der Drittletzte TV Lampertheim verspielte eine 3:0-Führung.

Das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter hielt phasenweise das, was es versprach. Die FSG startete besser, führte verdient, ehe einmal mehr Luca Schemel seinen Torriecher bewies. Nach seinem Hattrick deutete alles auf einen „lockeren Sieg“ hin Starkenburgia-Pressesprecher Dominik Heckmann), doch die FSG verkürzte urplötzlich auf 3:4. Als aber Tesfarmian den Ball verdaddelte, nutzte Bakhtyiar Hashim die Vorlage zum 5:3. Bensheim bleibt aber im Rennen um Platz zwei, da auch der punktgleiche Rivale TSV Aschbach verlor. Einziger kleiner Makel aus Sicht des Meisters: die drei Gegentore. Zuvor gab es in 13 Heimspielen lediglich eines. Tore: 0:1 Happ (22.), 1:1, 2:1, 3:1 Schemel (27., 41., 43.), 4:1 Röhrig (57.), 4:2 Huseinovic (73.), 4:3 Quentin (75.), 5:3 Hashim (87.). – Schiedsrichter: Krause (SKG Ober-Beerbach). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Schemel/geschlossene Leistung.

Bei den Hambachern war nach dem zuvor bereits feststehenden Klassenerhalt „ein wenig die Spannung weg“, wie es Abteilungsleiter Reinhard Wolff formulierte. Das 2:2 gehe in Ordnung, auch wenn der Gast, der noch nicht gerettet ist, erst in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. Auerbachs junge Mannschaft hatte speziell in der ersten Halbzeit mehr Chancen. Hier zeichnete sich Torwart Kevin Mink bei seinem ersten Einsatz in dieser Saison aus. Wolff: „Er hat bestätigt, dass er ein sehr Guter ist.“ Dafür durfte Konrad Däbritz wieder auf seiner angestammten Stürmer-Position ran. Ziel der Hambacher ist es nun, in der Endabrechnung einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen. Tore: 0:1 Schwerdt (3.), 1:1 Florian Schäfer (20.), 2:1 Jonas Schäfer (80.), 2:2 Pommerenke (90.+3). – Schiedsrichter: Kahl (TSV Pfaffengrund). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Mink, Rettig, Kittel/Yalcin, Kunert.

Enorm wichtig für die Stimmung in Mannschaft und Verein, wie FSV-Sprecher Roland Rettig den Sieg bewertete. Rimbach startete etwas verhalten in die beiden Halbzeiten, erspielte sich ab Mitte der zweiten Halbzeit ein Chancenplus. Felix Plücker und Mathis Neumann scheiterten des Öfteren am glänzend aufgelegten Fehlheimer Schlussmann Kenan Buzyer. Der war aber nach 68 Minuten erstmals geschlagen; Feller traf. Sechs Minuten später leisteten Neumann und Feller die Vorarbeit für Robin Hechlers 2:0. Tore: 0:1 Feller (68.), 0:2 Robin Hechler (74). – Schiedsrichter: Harbauer (SSV Brensbach). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Buzyer, Scheid/Leon Ginader, Jonas Keil, Plücker.

„Wir waren in der ersten Halbzeit einfach gnadenlos effektiv“, freute sich FV-Spielausschussmitglied Hofheimer über den Sieg gegen den Tabellendritten. Erst in den letzten 20 Minuten hätten die Gäste ordentlich Druck aufgebaut. „Da sind sie fast auch zum Ausgleich gekommen“, war Hofmeister froh, dass Maiko Oberles Schussversuch in der Nachspielzeit noch von FVH-Spielertrainer Maxi vonDungen auf der Linie geklärt wurde. „Unser Spiel war über Strecken zu ideenlos“, bekannte Aschbachs Sprecher Tim Walz. Tore: 1:0 Scholl (21., Foulelfmeter), 2:0 Baunach (44.), 2:1 Helfrich (83.). – Schiedsrichter: Roth (SV Maudach). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Mehner/Sanori.

Der 43 Jahre alte Torhüter Markus Rothenhäuser war der Held beim Schlusslicht. „Markus hat die Bälle wie ein junger Gott abgewehrt“, lobte Thorsten Stalyga, Sportlicher Leiter in spe beim VfR: „Auch die Verteidiger haben immer kompakt gut gestanden.“ Nach der Pause warf Riedrode alles nach vorne. Zwar gelang Mario Basyouni ein schönes Freistoßtor aus 35 Metern, doch danach trafen die Bürstädter Konter den Gast. Tore: 0:1 Keil (3.), 1:1 Üyen (14.), 2:1 Celikkan (44.), 3:1, 4:2, 6:2 Alhammod (49., 74., 90 +4.), 3:2 Basyouni (54.), 5:2 Zocco (90 + 1.). – Schiedsrichter: Purschke (FSV Mosbach). – Zuschauer: 90. – Beste Spieler: Rothenhäuser, Alhammod/Basyouni.

„Wir waren nicht in der Lage, das Rodauer Abwehrbollwerk zu durchbrechen“, ärgerte sich TG-Trainer Uwe Engert. Rodau hat sich damit endgültig jeglicher Abstiegssorgen entledigt. Tore: 1:0 Müller (6.), 1:1 Eigentor (70.), 2:1 Müller (72.), 2:2 Bölts (80.), 3:2 Mitsch (84.). – Schiedsrichter: Horneck (SV Geinsheim). – Zuschauer: 40. – Beste Spieler: Müller, Steinke/keine.