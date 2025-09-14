Die SKV Mörfelden um Samuel Linares Barja (links) konnte sich gegen druckausübende Dornheimer um Jonas Putzenlechner (Mitte) und Leonard Wegert beim 2:0-Sieg behaupten. Foto: Uwe Krämer

Kreisliga A: Dornheim muss Spitzenposition wieder abgeben Gegen Mörfelden kassiert die SG ein 0:2, damit ist Türk Gücü mit dem 5:2 gegen SG Trebur-Astheim wieder A-Liga-Tabellenführer

Kreis Groß-Gerau. Tabellenführung verspielt: Die SG Dornheim musste sich zuhause im Verfolgerduell der SKV Mörfelden mit 0:2 geschlagen geben und die Spitzenposition wieder Türk Gücü Rüsselsheim überlassen. Kam der Vizemeister der vergangenen Saison zu einem klaren 5:2-Erfolg über die SG Trebur-Astheim, hat sich auch Concordia Gernsheim mit dem gleichen Ergebnis deutlich gegen die SSV Raunheim durchgesetzt und ist auf Platz zwei als einzige Mannschaft in der A-Liga noch ungeschlagen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Durch den Sieg über Dornheim steht Mörfelden in der Tabelle unter den Top Drei nun ebenfalls vor Dornheim. Der SV Nauheim ist dagegen durch ein 0:2 bei Hillal Rüsselsheim zurückgefallen. Großer Jubel bei der SG Leeheim/Wolfskehlen: Mit einem 1:0 über Bauschheim hat sie endlich den ersten Dreier aufs Konto gebracht.

Heute, 15:00 Uhr FC Türk Gücü Rüsselsheim FC Türk Gücü SG Trebur/Astheim SG Trebur/Astheim 5 2 Abpfiff Türk-Coach Özden Celik konnte seiner Mannschaft nur ein Kompliment machen: "Wir haben sehr gut gespielt. Ordnung, Taktik, Einstellung – es hat alles gestimmt. Zur Pause hätten wir auch schon höher führen können." Neben drei Treffern sei seine Elf zu mehreren klaren Chancen gekommen. "Einmal setzte Abdi Syah den Ball vorm leeren Tor an den Pfosten." In der zweiten Halbzeit erhöhte Adnan Baytemür kurz nach seiner Einwechslung mit einem Doppelschlag noch auf 5:1. "Trebur war läuferisch und kämpferisch gut, aber wir waren spielerisch besser", fand Celik. Tore: 0:1 Fuchs (26.), 1:1, 2:1 Trbojevic (27., 32), 3:1 Erdinc (38.), 4:1, 5:1 Baytemür (70., 71.), 5:2 Harth (81.).

"Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt", bekannte SG-Coach Tom Schmuck und sah seine Elf zur Pause 0:1 hinten liegen. Wobei Mörfelden noch einen Kopfball an die Latte setzte. Nach der Halbzeit hatte Dornheim dann deutlich mehr Ballbesitz und machte Druck. "Aber wir haben nur zweimal aufs Tor geschossen und kamen kaum mal zum Abschluss", bedauerte Schmuck. Tore: 0:1 Altoe (14.), 0:2 Scollo (90.+3). Concordia Gernsheim bleibt weiter ungeschlagen

Wie Concordia-Coach Hamza Elezovic zugeben musste, "war Raunheim in der ersten Halbzeit besser und hat überragend verteidigt. Wir hatten keinen einzigen Torschuss." Doch nach einigen Wechseln wurde es bei Gernsheim mit Wiederanpfiff deutlich besser. "Wir sind wacher geworden und haben schöne Tore herausgespielt. Am Ende war der Sieg auch in der Höhe verdient." Tore: 0:1 Kadi (34.), 1:1 Fiedler (51.), 2:1 Montino (57.), 3:1, 4:1 Sattler (67., 77.), 4:2 El Messaoudi (83.), 5:2 Fiedler (84.) Gelb-Rot: Isik (SSV/81.).

"Wir haben taktisch sehr gut gespielt. Nauheim hatte kaum Ideen", freute sich Hillal-Coach Samir Blaut nach zwei Niederlagen über den dritten Saisonsieg. Beide Tore gingen auf das Konto von Mourad Zaim. Das 2:0 fiel allerdings erst in der Nachspielzeit. "Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden können", fand Blaut. Doch vergab seine Elf mehrere gute Chancen, darunter einen Lattentreffer. Tore: 1:0, 2:0 Zaim (35., 90.+3).

Ilyasse Attia brachte den VfB mit zwei Toren schon nach 14 Minuten 2:0 in Führung. „Aber wir hatten einige hundertprozentige Chancen. Wenn wir da die Angriffe sauber ausspielen, hätten wir auch mit einem 2:2 in die Halbzeit gehen können“, wäre aus Sicht von RWW-Coach Bruno Giovanni mehr drin gewesen. „Ginsheim hat das aber clever gemacht.“ Tore: 0:1, 0:2 Attia (2., 12.), 0:3 Azouagh (84.), 1:3 Izumi (87.). Bei SG Leeheim/Wolfskehlen platzt endlich der Knoten

Große Erleichterung bei der SG: Nach sieben sieglosen Spielen konnte sie mal wieder als Gewinner vom Platz gehen. Wie Spielertrainer David Ulrich meinte, „haben wir nur wenig zugelassen, haben tief gestanden und wollten unbedingt die Null halten. Aber Bauschheim hat alles abgeblockt und alles reingeworfen.“ Deshalb dauerte es bis zur 78. Minute, ehe Pascal Maier eine Vorlage von Marcel Hammann zum erlösenden 1:0 nutzen konnte und den Knoten für die SG endlich platzen ließ. Tor: 1:0 Maier (78.).