Kreisliga A: Dezimierter SV Nord spielt remis SSV Erkrath unterliegt Favorit Links. SpVg. 05/06 mit Punkt gegen Hellas zufrieden. SSVg Haan kassiert 0:8-Pleite gegen FC Monheim II.

SSV Erkrath – CfR Links Düsseldorf 0:3 (0:1). Der Tabellenzweite aus Heerdt hätte anfangs in Rückstand geraten können. Minister Antwi (1.) konnte nach Vorarbeit von Milutin Jovanovic mit seiner Chance aber ebenso wenig anfangen wie der nach dem Antwi-Zuspiel (10.) am Torhüter scheiternde Niklas Heimes. Patrick Werchau brachte den CfR mit einem Heber über den zu weit vor seinem Tor stehenden Keeper Michael Meyer in Führung (12.).

Ebenfalls per Kopfball traf Kapitän Sascha Hofrath nach dem Freistoß von Patrick Trautner zum Ausgleich (59.). Nach Gelb-Rot gegen Hellas (64.) hatten die Süder optische Vorteile. Bastian Adoma köpfte nach einer Baouch-Flanke zunächst knapp drüber (82.) und wurde dann nach einem vom Torhüter zu kurz abgewehrten Schuss von Hussein Nadir (88.) im letzten Moment geblockt. „Trotz der zwei am Ende vergebenen Chancen sind wir im Großen und Ganzen mit dem einen Punkt zufrieden. Hellas war ein unangenehm zu spielender Gegner“, bilanzierte Hildens Coach Andreas Kober.

„Obwohl der Gegner mehr Ballbesitz hatte, war das vor der Pause deren einzig nennenswerte Chance. In der zweiten Halbzeit machten wir es uns durch zahlreiche Abspielfehler unnötig schwer. Insgesamt haben wir nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen hatten“, urteilte SSV-Trainer Daniel Hummler. Marvin Mainz (57.) und erneut Werchau (87.) machten den Sieg der Düsseldorfer perfekt.

SpVg. Hilden 05/06: Carla – Jeuck, Hofrath, Müller, Hallmann, Nadir, Trautner, Mertes (71. Annointing), Bajut (77. Becker), Adoma, Baouch.

SV Hilden-Nord – Polizei SV Düsseldorf 2:2 (2:0). Die völlig überflüssige rote Karte, die sich der erfahrene Fatlir Alili (36) vier Minuten vor der Pause einhandelte, war der berühmte „Knackpunkt“. Weil der PSV in der Schlussphase gegen dezimierte Hildener noch dreimal amklasse reagierenden Torhüter Philipp Lülsdorff scheiterte, war das Remis am Ende durchaus leistungsgerecht.

Der Auftakt schien vielversprechend. Amir Veseli (21.) nach einem langen Pass von Onur Kocak und Kocak selbst (27. – Zuspiel Mohamed El Quitar) brachten die Norder 2:0 in Führung. „Zur Halbzeit lagen wir zu Recht vorne, machten bis dahin ein gutes Spiel. Nach der Pause fielen die Gegentore in der 50. und 56. Minute viel zu schnell. Da waren wir zweimal nicht bei der Sache. Danach hatten wir in Unterzahl noch zwei Möglichkeiten in Führung zu gehen. Dass wir mit elf Leuten die Partie wohl gewonnen hätten, bringt uns am Ende auch nicht weiter“ resümierte Co-Trainer Mursel Zabeli. Die beste Chance zum möglichen 3:2 bot sich El Quitar (72.), der aber freistehend im Gäste-Schlussmann seinen Meister fand.

SV Hilden-Nord: Lülsdorff – Nyamtiro, Sezek (46. Yanikoglu), Brückner, Veseli, Tadlaoui, Giesler (72. Bayram), El Quitar, Boyraoua, O. Kocak, Alili.

SSVg 06 Haan – 1.FC Monheim II 0:8 (0:6). Um 12 Uhr mittags sind die Haaner schon lange nicht mehr zu einem Meisterschaftsspiel angetreten. Daran ist die deftige Niederlage indes kaum festzumachen, schließlich stand der in allen Belangen stärkere Bezirksligaabsteiger vor dem gleichen „Problem“. Ehe sich die Haaner versahen, schnürte die Zweite des Oberligisten durch Justin Niedworok (10., 18.), Patrick Drossel (17.) und Anton Vogel (22.) einen Viererpack und machte bis zur Pause durch Marcel Krings (41.) und erneut Niedworok (45.) das halbe Dutzend voll.

„Im zweiten Abschnitt schaltete Monheim einen Gang zurück. So fanden wir etwas besser in die Partie, ohne jedoch wirklich zwingende Chancen herauszuspielen. Unser Keeper Benni Abazay verhinderte an diesem wirklich gebrauchten Tag eine noch höhere Pleite“, konstatierte SSVg 06-Trainer Yassin El Yaghmouri. Durch Julian Borchard (52.) und Lukas Kubina (71.) legte der FCM II nach dem Seitenwechsel noch zweimal nach.

SSVg 06 Haan: Abazay – Bastami (46. Kilic), Akdemir, Celik (67. Gräfe), M. Kahraman, H. Aktas, Nefes (46. T. Gökce), Maral, Y. Assakour (46. Airoud), C.-A. Aktas, K. Nassen (61. O. Kahraman).