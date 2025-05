Kreisliga A: Derbyzeit in Lampertheim

Bergstraße. Die höchste Fußball-Klasse, in der ein Lampertheimer Verein derzeit spielt, ist nur noch die Kreisliga A. Da der FV Hofheim auf Platz sechs vom Tabellenvierzehnten TV Lampertheim nicht mehr eingeholt werden kann, ist ihm der inoffizielle Titel des Stadtmeisters bereits sicher. Und trotzdem können die Turner den FVH am Sonntag etwas ärgern und damit wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib holen, der nach dem Aufstand von Kellerkind VfR Bürstadt längst noch nicht sicher ist.

Aber im Hinspiel waren es eindeutig die Hofheimer, die die Lampertheimer ärgerten und mit 7:1 gewannen. „Wir sind damals gehörig unter die Räder gekommen. Deswegen haben wir noch eine Rechnung offen“, sagt Lampertheims Co-Trainer Pablo Keller. Bei den Hofheimern sei gerade nach dem 2:1-Erfolg gegen Aschbach damit zu rechnen, dass sie nichts abschenken werden. „Die Rivalität bedeutet ihnen einiges“, sagt Keller, dessen Elf unbedingt gewinnen muss. Deswegen sei es auch gut, dass einige angeschlagene Spieler wieder fit sind.

„Erst jetzt sind wir richtig in den Frühling gekommen“, sagt Hofheims Spielertrainer Maximilian von Dungen nach sieben Punkten aus drei Spielen. Diesen Schwung wolle seine Mannschaft nun mit ins Nachbarschaftsduell nehmen. Seine Spieler müsse er am Sonntag nicht motivieren, sagt von Dungen – „Es ist Derby.“ Er freut sich, dass Klutkowski, Schüßler und Buschmann wieder in den Kader zurückkehren. „Das sind drei Optionen mehr, die uns aber die Voraussetzung geben, auch in Lampertheim etwas mitnehmen zu können.“