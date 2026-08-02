Kreisliga A: Derbysieg für SSV Endbach/Günterod

Marburg-Biedenkopf. Wehe, wenn sie losgelassen: Die Fußballer in der Kreisliga A Biedenkopf haben zum Auftakt ordentlich Ausrufezeichen gesetzt. Insgesamt gab es in sieben Spielen sieben Siege und 37 Tore. Das sind 5,3 Treffer pro Spiel. Die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen machte mit einem 7:0-Heimsieg gegen den FV Breidenbach II klar, dass mit ihr diese Saison zu rechnen ist. Auch Aufsteiger Gladenbacher SC II sorgte mit 5:0 im Reserveduell beim VfL Biedenkopf II für klare Patente. Der SSV Endbach/Günterod gewann im Derby gegen die SG Wommelshausen/Dernbach mit 2:0. Schon am vergangenen Mittwoch schlug der VfL Weidenhausen den TuSpo Breidenstein mit 4:2.