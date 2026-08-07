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Ligabericht
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Kreisliga A: Derbyfieber in Hartenrod
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Nicht nur die „Mutter aller Derbys“ steht im Hinterland an, auch weitere Nachbarschaftsduelle. Am Donnerstag gab es ein Remis von zwei Reserven +++
Marburg-Biedenkopf. Die Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat am Wochenende so einige Höhepunkte im Köcher. Die „Mutter aller Derbys“ in Hartenrod und andere Nachbarschaftsduelle erfreuen das Fan-Herz. Die SG Wommelshausen/Dernbach fordert von der SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen Revanche für das Pokalaus vor zwei Wochen. Spannung verspricht auch das Gastspiel der SG Hörlen/Lixfeld beim Gladenbacher SC II.