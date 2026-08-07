 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

Kreisliga A: Derbyfieber in Hartenrod

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Nicht nur die „Mutter aller Derbys“ steht im Hinterland an, auch weitere Nachbarschaftsduelle. Am Donnerstag gab es ein Remis von zwei Reserven +++

von Redaktion · Gestern, 16:56 Uhr · 0 Leser
Kevin Krenn (links) und der SSV Endbach/Günterod haben zum Auftakt Dernbach/Wommelshausen (rechts, Tobias Assmann) besiegt. Nun geht es zum nächsten Derby nach Hartenrod. © Jens Schmidt
Kevin Krenn (links) und der SSV Endbach/Günterod haben zum Auftakt Dernbach/Wommelshausen (rechts, Tobias Assmann) besiegt. Nun geht es zum nächsten Derby nach Hartenrod. © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. Die Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat am Wochenende so einige Höhepunkte im Köcher. Die „Mutter aller Derbys“ in Hartenrod und andere Nachbarschaftsduelle erfreuen das Fan-Herz. Die SG Wommelshausen/Dernbach fordert von der SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen Revanche für das Pokalaus vor zwei Wochen. Spannung verspricht auch das Gastspiel der SG Hörlen/Lixfeld beim Gladenbacher SC II.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.