Kreisliga A: Das sind alle Top-Torjäger in Württemberg

Die Saison 2025/26 biegt auf die Zielgerade ein und daher wirft FuPa den Blick auf die besten Torjäger in den A-Ligen in Württemberg.
Kreisliga A1: 30 Tore in 25 Spielen - Christian Locher (SV Hülben)
Kreisliga A2: 26 Tore in 13 Spielen - Eimen Zalloumi (Young Boys Reutlingen U23 II)
Kreisliga A3: 43 Tore in 23 Spielen - Bekai Jagne (TSV Lustnau)
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Kreisliga A1: 26 Tore in 24 Spielen - Andreas Krenzler (SG Aulendorf)
Kreisliga A2: 23 Tore in 26 Spielen - Jonathan Dischl (SV Wolfegg)
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Kreisliga A1: 29 Tore in 28 Spielen - Michael Müller (SGM Schmiechtal/Alb)
Kreisliga A2: 32 Tore in 27 Spielen - Jannik Leibing (FC Neenstetten)
Kreisliga A3: 21 Tore in 25 Spielen - Maximilian Rau (FV Altenstadt)
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Kreisliga A1: 35 Tore in 25 Spielen - Carmine Pescione (Türk. SC Kornwestheim)
Kreisliga A2: 27 Tore in 24 Spielen - Mousa El Arkoubi (Spvgg Weil der Stadt)
Kreisliga A3: 28 Tore in 23 Spielen - Johannes Wizemann (SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag)
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Kreisliga A1: 48 Tore in 29 Spielen - Beat Fischer (SGM MassenbachHausen)
Kreisliga A2: 33 Tore in 28 Spielen - Matthias Geiger (SG Bad Wimpfen)
Kreisliga A3: 26 Tore in 28 Spielen - Niklas Meinhold (SC Michelbach/Wald)
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Kreisliga A1: 46 Tore in 25 Spielen - Enes Coskun (TSG Esslingen)
Kreisliga A2: 31 Tore in 24 Spielen - Santiago Potenza (AC Catania Kirchheim)
Kreisliga A3: 26 Tore in 26 Spielen - Julian Maurer (TV Deggingen)
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Kreisliga A1: keine vollständige Daten
Kreisliga A2: 21 Tore in 20 Spielen - Timo Franke (VfL Stammheim)
Kreisliga A3: keine vollständige Daten
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Kreisliga A1: 30 Tore in 21 Spielen - Florian Geiselhart (FV Altheim)
Kreisliga A2: 33 Tore in 27 Spielen - Niklas Ruf (SG Aepfingen / Baltringen)
Kreisliga A3: 25 Tore in 28 Spielen - Selim Altinsoy (SV Ellwangen)
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Kreisliga A1: 41 Tore in 26 Spielen - Uwe Sonnleitner (SGM Lautern-Essingen)
Kreisliga A2: 30 Tore in 24 Spielen - Clemens Schmid (TSG Abtsgmünd)
Kreisliga A3: 22 Tore in 25 Spielen - Amir Werner (Türkspor Heidenheim)
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Kreisliga A1: 25 Tore in 19 Spielen - Vily Leandre Djine Toukam (SSV Steinach-Reichenbach)
Kreisliga A2: 24 Tore in 22 Spielen - Jan Niklas Schommer (VfR Murrhardt)
Kreisliga A3: 19 Tore in 17 Spielen - Vincent Bilk (SGM Rosengarten)
Kreisliga A4: 18 Tore in 19 Spielen - Aaron Weber (SpVgg Gammesfeld)
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Kreisliga A1: keine vollständige Daten
Kreisliga A2: keine vollständige Daten
Kreisliga A3: keine vollständige Daten
Kreisliga A4: keine vollständige Daten
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Kreisliga A1: 43 Tore in 27 Spielen - Nikola Lakovic (OFK Beograd Stuttgart)
Kreisliga A2: 24 Tore in 27 Spielen - Robin Hock (SpVgg Stetten/Filder)
Kreisliga A3: 22 Tore in 25 Spielen - Philipp Müller (TSV Waldenbuch)
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Die Daten beruhen sich auf den von Vereinsverwaltern eingetragenen Informationen.
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