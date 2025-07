Kreisliga A: Das geht ja richtig gut los für den 1. FC Kleve II

Die zweite Mannschaft des 1. FC Kleve macht bei ihrem Neustart in der Kreisliga A gute Fortschritte. Trainer Christian Klunder, der ein komplett neues Team aufbauen muss, nachdem die Mannschaft ein Jahr zuvor aus der Bezirksliga zurückgezogen worden war, zeigt sich sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung. „Es läuft gut an. Die Jungs ziehen hervorragend mit“, sagt Klunder.

Die Saison 2025/26 im Oberhaus des Fußball-Kreises wird am Freitag, 15. August, 19.30 Uhr , auf dem Kunstrasenplatz im Stadion am Bresserberg eröffnet. Der 1. FC Kleve II hat dann den Neuling Alemannia Pfalzdorf II zu Gast. „Wir freuen uns sehr, dass es mit dem Heimspiel zum Auftakt geklappt hat. Und Alemannia Pfalzdorf II ist ein sehr attraktiver Gegner, der mit Sicherheit auch einige Zuschauer mitbringen wird“, sagt Christian Klunder. Im Südkreis steigt die erste A-Liga-Partie der neuen Saison ebenfalls bereits am Freitag, 15. August. Der SV Sevelen hat um 20 Uhr den FC Aldekerk zu Gast.

Sicher ist, dass es in dieser Saison nur einen Aufsteiger in die Bezirksliga geben wird, nachdem in der abgelaufenen Spielzeit zwei Teams den Sprung in die höhere Klasse geschafft haben; Meister TSV Weeze und Viktoria Goch II. Als erster Anwärter auf den Titel in der kommenden Spielzeit wird in schöner Regelmäßigkeit der Uedemer SV genannt. Die Mannschaft hat in der Vorbereitung auch schon mit beachtlichen Ergebnissen, unter anderem ein 2:2 im Test gegen den Oberligisten 1. FC Kleve, auf sich aufmerksam gemacht. Sie tritt am ersten Spieltag am Sonntag, 17. August, 15.30 Uhr, beim Aufsteiger SV Veert an.