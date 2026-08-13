Kreisliga A: „Da ergibt sich die Favoritenrolle von selbst“

Viersen ist ein Aufstiegskandidat – Foto: Markus Verwimp

Die beste zweite Liga aller Zeiten. Damit warb vor einigen Jahren ein TV-Sender für das starke Teilnehmerfeld der 2. Bundesliga. Abgewandelt kann für die Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen in der Saison 2026/27 gewiss von der besten Kreisliga aller Zeiten gesprochen werden. Zumindest ist das Starterfeld mit Namen wie dem 1. FC Viersen, dem 1. FC Mönchengladbach und dem SV Lürrip gespickt – mit Teams also, die normalerweise in höheren Spielklassen unterwegs sind. Die Liga ist sich einig: Das Niveau dürfte damit so hoch sein wie selten zuvor. Wer sind die Aufstiegsfavoriten? Welches Team kann überraschen? Wer ruft den Klassenerhalt als Ziel aus? In der RP-Umfrage haben zwölf von 14 Klubs ihre Einschätzungen zur neuen Saison abgegeben.

Türkiyemspor geht hingegen mit einer komplett neu zusammengestellten Mannschaft in die Spielzeit – mit etlichen Spielern, die bereits höherklassig gespielt haben. Der neue Kader muss sich selbstredend erst finden. Die Qualität für den Aufstiegskampf ist jedoch allemal vorhanden. Neu-Trainer Atabey Kaplan macht aus seinen Ambitionen keinen Hehl: „Unser Ziel ist der Aufstieg. Alles andere wäre gelogen und nicht akzeptabel. Das ist das Ziel unseres Vereins – vom Vorstand bis zur Mannschaft“, sagt Kaplan.

Die Liga ist sich einig: Der Aufstieg führt nur über den 1. FC Viersen und Türkiyemspor. Die beiden Bezirksliga-Absteiger wurden von allen Klubs in der Umfrage als Aufstiegsfavoriten genannt. Das liegt vor allem an den Transferaktivitäten beider Vereine: Der 1. FC Viersen verpflichtete beispielsweise den ehemaligen Profi Sinan Kurt sowie Drilon Istrefi, der vor zwei Jahren noch Leistungsträger in der Oberliga bei Union Nettetal war. Außerdem blieben Routiniers wie Leonard Lekaj und Kevin Weggen dem Kader erhalten.

Auch die Konkurrenz sieht den 1. FC nicht zwingend als Aufstiegsanwärter. Stattdessen werden Neersbroich und Otzenrath vereinzelt als Klubs genannt, die Viersen oder Türkiyemspor im Kampf um die Aufstiegsplätze Paroli bieten könnten. „Neersbroich wird eine sehr gute Rolle spielen – vorausgesetzt, der Kader bleibt von Verletzungen verschont und findet die nötige Konstanz“, sagt Marvin Hermes, Trainer des ASV Süchteln II. Im Vorjahr landete Neersbroich auf Platz drei, Otzenrath wurde Vizemeister. Otzenraths Trainer Dominik Reinartz peilt in der kommenden Saison die „Top sieben“ an.

Was sowohl dem 1. FC Viersen als auch Türkiyemspor entgegenkommt: In dieser Saison gibt es zwei Aufstiegsplätze in der Kreisliga A. Für den Rest der Liga sind diese beiden Positionen damit fast vergeben. „Viersen und Türkiyemspor haben sehr gute Kader für die Kreisliga A. Da ergibt sich die Favoritenrolle von selbst“, sagt beispielsweise Dennis Krause, Trainer des 1. FC Mönchengladbach, der ebenfalls aus der Bezirksliga abgestiegen ist. Krause nennt für den 1. FC selbst kein konkretes Tabellenziel, sondern will mit seinem Team einfach eine gute Saison spielen.

Welches Team könnte überraschen?

Die Sportfreunde Neersbroich sind ebenfalls das Team, das die meisten Klubs als größte Überraschung der Saison auf dem Zettel haben. Wobei das inzwischen fast jedes Jahr gilt und die Neersbroicher mittlerweile fest zur Spitzengruppe der Liga zählen. Trainer Oliver Glogau gibt sich gewohnt zurückhaltend: „Angesichts der Dichte an guten Mannschaften wäre ein Platz im oberen Tabellendrittel ein sehr gutes Ergebnis. Aber wie gehabt: Erst 30 Punkte, dann werden eventuell die Ziele korrigiert.“

Ansonsten erwarten einige vom SV Lürrip eine gute Saison. Die Lürriper mussten sich in der Vorsaison nach internen Querelen aus der Bezirksliga zurückziehen und bereiteten sich ein halbes Jahr lang mit Freundschaftsspielen auf die neue Spielzeit vor. „So richtig weiß man nicht, was man bei ihnen bekommt. Aber die Ergebnisse in der Vorbereitung deuten an, dass dort etwas möglich ist“, sagt Krause vom 1. FC Mönchengladbach. In der Vorbereitung besiegte Lürrip den Bezirksligisten Union Nettetal II mit 4:1 und erreichte ein 4:4 gegen TuS Wickrath. Lürrips Trainer Ulrich Hamans sagt zu den eigenen Ambitionen: „Die Ergebnisse in den Freundschaftsspielen lassen uns auf einen Platz im gesicherten Mittelfeld hoffen.“

Andere Trainer haben zudem die Zweitvertretungen von Neuwerk, Süchteln und Mennrath auf dem Schirm. „Neuwerk hat eine tolle Rückrunde gespielt und könnte mit Spielern der ersten Mannschaft, die den Sprung nicht ganz geschafft haben, sich aber beweisen wollen, erneut eine starke Saison spielen. Bei Mennrath sehe ich das ähnlich“, sagt Hasan Kamps, Co-Trainer des VfB Korschenbroich. Neuwerk II beendete die Vorsaison auf Rang vier. Ebenfalls häufiger genannt wurden der Polizei SV sowie der VfB Korschenbroich.

Nicht zu unterschätzen sei zudem der Aufsteiger Viersen-Rahser, glaubt Erhan Kuralay, Trainer des Polizei SV: „Aus der Vergangenheit weiß ich, dass es auswärts in Rahser immer sehr eklig zu spielen war. Sie haben eine eingespielte Mannschaft.“

Wer spielt gegen den Abstieg?

Generell fallen üblicherweise die Aufsteiger in diese Kategorie. Viersen-Rahser ruft für sich selbst das Ziel aus, „über dem Strich“ zu bleiben. Die Reserve von Victoria Mennrath ist ebenfalls eine Wundertüte: Vor zwei Jahren stieg Mennrath nach dem Aufstieg in die Kreisliga A direkt wieder ab. „Der Abstiegskampf wird dieses Jahr deutlich umkämpfter. Es könnte Mannschaften treffen, die damit nicht rechnen“, sagt Oliver Glogau von den Sportfreunden Neersbroich. Ein Abstiegskandidat, der heraussticht, ist zunächst nicht auszumachen. Aufgrund der Platzierungen in den Vorjahren dürfte es für Klubs wie den SV Schelsen und die DJK Hehn vor allem um den Klassenverbleib gehen.

Wie ist das Niveau einzuschätzen?

Deutlich höher als in den Vorjahren. Da ist sich die Liga ebenfalls einig. Mit den Absteigern 1. FC Viersen, Türkiyemspor, 1. FC Mönchengladbach und SV Lürrip ist die Kreisliga A aufgrund der Vereinsnamen so namhaft besetzt wie selten zuvor. Für den Fußballkreis als Ganzes ist das allerdings kein Ruhmesblatt. Für die A-Liga bedeutet das vermeintlich jedoch einen deutlichen Qualitätszuwachs.

„Es wird brutal wichtig, die Hausaufgaben zu erledigen und insbesondere zu Hause wieder regelmäßig zu punkten. Insgesamt warten richtig hitzige und enge Spiele auf uns. Die Liga ist gespickt mit tollen Einzelspielern“, sagt Dominik Reinartz aus Otzenrath. Torsten Müller von der DJK Hehn sagt sogar: „Es ist die beste A-Liga, die es je gab.“ Frank Wachmeister, alter und neuer Trainer beim SV Schelsen, sagt mit Blick auf die kommende Saison: „Es ist eine super Liga mit vier großen Klubs. Dahinter sehe ich ein Mittelfeld mit vielen gleichwertigen Teams. Jeder Spieltag wird interessant.“