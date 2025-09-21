Kreisliga A: Brüggen mit furiosem ersten Dreier, Spektakel beim VfB

Spieltag Nummer sechs in der Kreisliga A Kempen & Krefeld ist absolviert, nach wie vor grüßt Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld von der Tabellenspitze: Im Auswärtsduell bei Mitaufsteiger TuS Gellep erledigte der Spitzenreiter klar und siegte mit 4:1. Der Bezirksliga-Reserve von TuRa Brüggen gelingt derweil gegen den TSV Meerbusch III ein 5:1-Kantersieg, während es in Uerdingen zu einem echten Torfestival kam: Der TSV Kaldenkirchen setzt sich nach spektakulärem Spielverlauf am Ende mit 5:3 bei Gastgeber VfB Uerdingen durch.
Für den SSV Strümp war die Marschroute vor dem Aufeinandertreffen mit dem SC Schiefbahn am Freitagabend klar: Schließlich blieb die Elf von Cheftrainer Mike Hein wettbewerbsübergreifend in den vergangenen vier Duellen unbesiegt und war gewillt, diese Serie auch in Schiefbahn weiter auszubauen. Diese Topform sollte der SSV dann auch zunächst klar auf dem Platz abrufen: Nachdem Sturmtank Hamza Incirci zunächst für die knappe 1:0-Pausenführung sorgte, ließen Sturmpartner Florin Mahmutaj und Mittfeld-Stratege Hugo Wagner die Treffer zum komfortablen 3:0-Vorsprung folgen.
Doch die Hausherren aus Schiefbahn gaben sich anschließend noch nicht auf und machten die Partie in der Schlussviertelstunde noch einmal spannend: Kapitän Kai König und Joker Julien George Caston trafen binnen drei Minuten zum 2:3-Anschluss, wobei es schlussendlich allerdings auch bleiben sollte. Durch den knappen Auswärtserfolg springen die Strümper vorübergehend auf Tabellenrang zwei, Schiefbahn hingegen bleibt mit mageren fünf Punkten auf der Habenseite weiter hinter seinen Erwartungen zurück.
Der FC Hellas Krefeld war parallel gegen den Hülser SV im Einsatz und darauf aus, nach der knappen Heimpleite gegen den VfB Uerdingen am vergangenen Wochenende wieder dreifach zu punkten. Dieses Vorhaben sollte allerdings am Ende nicht gelingen: Nach nur vier absolvierten Spielminuten waren es nämlich die Gäste aus Hüls, die durch den Blitz-Treffer von Kevin Czompel mit 1:0 in Führung gingen. Doch der FC Hellas, der bis zur Niederlage gegen Uerdingen am vergangenen Spieltag noch ohne Punktverlust war, erholte sich schnell von dem frühen Rückschlag:
Offensivmann Romano Sven Herrmann hatte nach acht Minuten den Ausgleich parat. Allerdings waren es nach einer guten haben Stunde erneut die Gäste, die durch den Treffer von Lukas Schlild zum wiederholten Male in Führung gingen und gleichzeitig für den 2:1- Pausenstand sorgte. In Durchgang zwei wurde es dann insbesondere in der Schlussphase ereignisreich, als die beiden Hellas-Akteure Nahim Teniani Chamoro und Baran Simsek jeweils mit glattrotem Karton vom Platz flogen. In doppelter Unterzahl war die Hürde für den Gastgeber dann zu hoch, wodurch die Hülser in einem packenden Duell am Ende drei Zähler mitnehmen.
7. Spieltag
28.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Krefeld-Bockum II
28.09.25 TSV Meerbusch III - VfB Uerdingen
28.09.25 TSV Kaldenkirchen - Hülser SV
28.09.25 SC Schiefbahn - SC Waldniel
28.09.25 SC Niederkrüchten - TuS Gellep
28.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuRa Brüggen II
28.09.25 SSV Strümp - FC Hellas Krefeld
28.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - DJK VfL Willich
8. Spieltag
02.10.25 Hülser SV - TSV Meerbusch III
04.10.25 SC Waldniel - SSV Strümp
05.10.25 TuRa Brüggen II - Anadolu Türkspor Krefeld
05.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Schiefbahn
05.10.25 TuS Gellep - SC Viktoria 07 Anrath
05.10.25 DJK VfL Willich - VfR Krefeld-Fischeln II
05.10.25 FC Hellas Krefeld - TSV Kaldenkirchen
05.10.25 VfB Uerdingen - SC Rhenania Hinsbeck