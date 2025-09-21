Der SSV Strümp springt auf Platz zwei. – Foto: Michael Locke

Kreisliga A: Brüggen mit furiosem ersten Dreier, Spektakel beim VfB Kreisliga A Kempen & Krefeld: Spieltag sechs ist gespielt, am Sonntag war wieder einiges an Spektakel geboten: Während Spitzenreiter ATS Krefeld weiter ohne Punktverlust vorweg marschiert, geht Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen im Heimspiel gegen den TSV Kaldenkirchen leer aus. TuRa Brüggen II feiert währenddessen seinen ersten Saisonerfolg.

Spieltag Nummer sechs in der Kreisliga A Kempen & Krefeld ist absolviert, nach wie vor grüßt Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld von der Tabellenspitze: Im Auswärtsduell bei Mitaufsteiger TuS Gellep erledigte der Spitzenreiter klar und siegte mit 4:1. Der Bezirksliga-Reserve von TuRa Brüggen gelingt derweil gegen den TSV Meerbusch III ein 5:1-Kantersieg, während es in Uerdingen zu einem echten Torfestival kam: Der TSV Kaldenkirchen setzt sich nach spektakulärem Spielverlauf am Ende mit 5:3 bei Gastgeber VfB Uerdingen durch.

Für den SSV Strümp war die Marschroute vor dem Aufeinandertreffen mit dem SC Schiefbahn am Freitagabend klar: Schließlich blieb die Elf von Cheftrainer Mike Hein wettbewerbsübergreifend in den vergangenen vier Duellen unbesiegt und war gewillt, diese Serie auch in Schiefbahn weiter auszubauen. Diese Topform sollte der SSV dann auch zunächst klar auf dem Platz abrufen: Nachdem Sturmtank Hamza Incirci zunächst für die knappe 1:0-Pausenführung sorgte, ließen Sturmpartner Florin Mahmutaj und Mittfeld-Stratege Hugo Wagner die Treffer zum komfortablen 3:0-Vorsprung folgen. Doch die Hausherren aus Schiefbahn gaben sich anschließend noch nicht auf und machten die Partie in der Schlussviertelstunde noch einmal spannend: Kapitän Kai König und Joker Julien George Caston trafen binnen drei Minuten zum 2:3-Anschluss, wobei es schlussendlich allerdings auch bleiben sollte. Durch den knappen Auswärtserfolg springen die Strümper vorübergehend auf Tabellenrang zwei, Schiefbahn hingegen bleibt mit mageren fünf Punkten auf der Habenseite weiter hinter seinen Erwartungen zurück.