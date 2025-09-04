Kreisliga A: Brüggen am Freitag klarer Underdog, Hüls muss zum VfB

Mit der Begegnung zwischen Aufsteiger TuRa Brüggen II und dem FC Hellas Krefeld startet am Freitagabend der vierte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld. Während die Hausherren aus Brüggen als punktloser Underdog in die Auftaktpartie gehen, steht der FC Hellas nach zwei Auftritten bei der vollen Ausbeute von sechs Zählern. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen des Wochenendes: Während der VfB Uerdingen seinen Heimauftakt gegen den Hülser SV feiert, muss Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld auswärts zum TSV Bockum II.