Für Aufsteiger TuRa Brüggen II geht es am Freitag um die ersten Punkte. – Foto: Michael Locke
Kreisliga A: Brüggen am Freitag klarer Underdog, Hüls muss zum VfB
Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der vierte Spieltag der noch jungen Kreisliga-Spielzeit 2025/26 steht auf dem Programm, bereits am Freitagabend gastiert der FC Hellas Krefeld bei Schlusslicht TuRa Brüggen II. Am Sonntag kommt es dann zu den restlichen Partien, unter anderem treffen der Hülser SV und Aufsteiger VfB Uerdingen aufeinander.
Mit der Begegnung zwischen Aufsteiger TuRa Brüggen II und dem FC Hellas Krefeld startet am Freitagabend der vierte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld. Während die Hausherren aus Brüggen als punktloser Underdog in die Auftaktpartie gehen, steht der FC Hellas nach zwei Auftritten bei der vollen Ausbeute von sechs Zählern. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen des Wochenendes: Während der VfB Uerdingen seinen Heimauftakt gegen den Hülser SV feiert, muss Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld auswärts zum TSV Bockum II.
