Für Aufsteiger TuRa Brüggen II geht es am Freitag um die ersten Punkte.
Für Aufsteiger TuRa Brüggen II geht es am Freitag um die ersten Punkte. – Foto: Michael Locke

Kreisliga A: Brüggen am Freitag klarer Underdog, Hüls muss zum VfB

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der vierte Spieltag der noch jungen Kreisliga-Spielzeit 2025/26 steht auf dem Programm, bereits am Freitagabend gastiert der FC Hellas Krefeld bei Schlusslicht TuRa Brüggen II. Am Sonntag kommt es dann zu den restlichen Partien, unter anderem treffen der Hülser SV und Aufsteiger VfB Uerdingen aufeinander.

Mit der Begegnung zwischen Aufsteiger TuRa Brüggen II und dem FC Hellas Krefeld startet am Freitagabend der vierte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld. Während die Hausherren aus Brüggen als punktloser Underdog in die Auftaktpartie gehen, steht der FC Hellas nach zwei Auftritten bei der vollen Ausbeute von sechs Zählern. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen des Wochenendes: Während der VfB Uerdingen seinen Heimauftakt gegen den Hülser SV feiert, muss Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld auswärts zum TSV Bockum II.

Das ist der vierte Spieltag:

Morgen, 20:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
20:00live

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
13:00

So., 07.09.2025, 13:15 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
13:15

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
15:00live

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
15:00

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
15:30live

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
15:30

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
15:30live

____

Das sind die nächsten Spieltage:

5. Spieltag
14.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Schiefbahn
14.09.25 Anadolu Türkspor Krefeld - DJK VfL Willich
14.09.25 TSV Kaldenkirchen - TuRa Brüggen II
14.09.25 SC Niederkrüchten - TSV Krefeld-Bockum II
14.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuS Gellep
14.09.25 SSV Strümp - Hülser SV
14.09.25 FC Hellas Krefeld - VfB Uerdingen
14.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel

6. Spieltag
19.09.25 SC Schiefbahn - SSV Strümp
19.09.25 Hülser SV - FC Hellas Krefeld
21.09.25 TuRa Brüggen II - TSV Meerbusch III
21.09.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Viktoria 07 Anrath
21.09.25 TuS Gellep - Anadolu Türkspor Krefeld
21.09.25 DJK VfL Willich - SC Niederkrüchten
21.09.25 SC Waldniel - VfR Krefeld-Fischeln II
21.09.25 VfB Uerdingen - TSV Kaldenkirchen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

