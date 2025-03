Kreisliga A Bergstraße: Luca Schemel schnürt einen Viererpack

Bergstraße. Im Tabellenkeller der A-Liga hat der ISC Fürth unter Beweis gestellt, dass alles darauf setzen will, um den drohenden Abstieg zu vermeiden.

Starkenburgia Heppenheim – VfR Fehlheim II 4:0 (2:0). Mann des Tages beim Tabellenzweiten war Luca Schemel, der einen Viererpack schnürte und seine Bilanz auf 14 Saisontore ausbaute. Heppenheim profitierte von der frühen 2:0-Führung, stand defensiv sicher und ließ nur zwei Fehlheimer Chancen zu. Beide Male parierte Torwart Abbancourt. In der ereignisarmen zweiten Halbzeit hatte der VfR zwar mehr Ballbesitz, kam aber kaum ins letzte Drittel. Mit einem Doppelpack erhöhte Schemel in den Schlussminuten zum Endstand. „Ein souveräner Sieg“, urteilte Starkenburgias Pressesprecher Dominik Heckmann.

Tore: 0:1, 0:2 Piergallini (8., 42.), 1:2 Timo Wolff (58.), 2:2 Thielen (63.), 2:3 Menges (88.). – Schiedsrichter: Monaco (Wolfskehlen). – Zuschauer: 70. – Bes. Vorkommnis: Ragaller setzt Elfmeter an die Latte (74.). – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Weicker.

TSV Hambach – SG Brandau/Gadernheim 2:3 (0:2). Der Aufsteiger hätte die fünfte Heimniederlage dank einer starken zweiten Halbzeit fast abgewendet, machte aus einem 0:2 ein 2:2 und hatte dreimal die Chance aufs dritte Tor. Doch Timo Wolff scheiterte freistehend an Torwart Seibel, Dennis Ragaller hatte seinen Alumiuim-Tag: Pfosten und Latte. Aber mit ihrer einzigen Chance in Abschnitt zwei sorgten die Gäste dafür, dass Hambach leer ausging. „Bitter“, urteilte TSV-Abteilungsleiter Reinhard Wolff. Zusätzlich bitter: Mit Nico Fetsch musste eine Stammkraft mit Fußverletzung raus.

TSV Auerbach II – TSV Aschbach 1:4 (0:4). Nach 30 Minuten war die Begegnung zugunsten des Tabellenführes entschieden. Doch das war beileibe kein sonntäglicher Spaziergang, wie Aschbachs Sprecher Gerhard Sauerwein berichtete. Die Rote Karte für Dylan Bräse sei, so Sauerwein, Ergebnis eines Hörfehlers, das Schimpfwort nicht aus dem Mund von Bräse gekommen, sondern von dessen Gegenspieler.

FSG Riedrode II – FSV Rimbach 3:3 (3:2). Die zweite Halbzei wird gerade der FSG noch lange in Erinnerung bleiben. Nicht nur, weil sich Torhüter Jannik Hüter die Achillessehne riss, sodass Feldspieler Fabian Schuster zwischen die Pfosten musste. War die FSG da schon in Unterzahl, sahen dann auch Pitlovic und Basyouni Rot. „Da wird immer gleich das Höchstmaß der Strafe verhängt. Eine Zehn-Minuten-Strafe hätte es bei Basyouni auch getan“, so Riedrodes Sprecher Fabian Kreiling.In der fünften Minute der Nachspielzeit wechselte Rimbach Jonas Keil ein. Der fasste sich fünf Minuten später ein Herz und traf aus fast 50 Metern zum 3:3.

Tore: 0:1 Hechler (5.), 1:1 Pitlovic (7.). 2:1 Ille (22.), 3:1 Pitlovic (39.), 3:2 Feller (45.), 3:3 Keil (90.+10) – Schiedsrichter: Binstadt (TG Bessungen). – Zuschauer: 100. – Bes. Vorkommnisse: Rot für Kvasnovski (53., FSG) wegen Meckerns; Pitlovic (83., FSG) wegen Nachtretens; Basyouni (FSG) wegen groben Foulspiels. – Beste Spieler: Pitlovic, Hüter/Feller, Alter, Spies.