Kreisliga A: Auftakt zum 23. Spieltag am Freitag bei Tusa 06

In der Düsseldorfer Kreisliga A geht der 23. Spieltag am Freitag los, auch am Samstag wird mit dem Duell zwischen Schwarz-Weiß und dem DSC II ein Spiel ausgetragen. Die Aufstiegsfavoriten greifen erst am Sonntag ein.

von Sascha Köppen · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser
Die DJK Tusa ist am Freitag Gastgeber des Spieltags-Auftakts.
Die DJK Tusa ist am Freitag Gastgeber des Spieltags-Auftakts. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Seit Wochen marschieren die beiden Top-Teams der Kreisliga A Düsseldorf im Gleichschritt, der SC Unterbach bleibt Woche für Woche die aktuellen vier Zähler vor den Sportfreunden Gerresheim. Demnach ist es nicht unwahrscheinlich, dass es auch am 23. Spieltag so weiter gehen könnte. Die Unterbacher sind dabei bei Rot-Weiß Lintorf, das aktuell einen Abstiegsplatz belegt, der haushohe Favorit, während die Gerresheimer beim Siebten Hilden 05/06 die deutlich schwierigere Aufgabe haben dürfte.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

Der mit den Lintorfern punktgleiche Vorletzte DSC 99 II hat es seinerseits im Abstiegskampf mit Schwarz-Weiß 06 zu tun, das Spiel wird am Samstagnachmittag angepfiffen. Der TSV Urdenbach, der in der Vorwoche als 15. der Tabelle den davor liegenden ASV Tiefenbroich auf zwei Punkte an sich herangezogen hatte, wird versuchen, beim TuS Gerresheim den nächsten Schritt aus dem Keller zu machen. Wollen die Tiefenbroicher ein weiteres Abrutschen verhindern, müssten sie gegen den Vierten VfL Benrath etwas bewegen. Bereits am Freitag hat Tusa 06 nach dem engen Duell mit den Sportfreunden Gerresheim den FC Büderich II zu Gast.

________________

So läuft der 23. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Am Freitag treten an:

Tusa 06 Düsseldorf - FC Büderich II

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
19:30live

Am Samstag spielen:

Schwarz-Weiß 06 - DSC 99 II

Sa., 14.03.2026, 16:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
16:00

Am Sonntag treten an:

AC Italia Hilden - KSC Tesla

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:00

Türkgücü Ratingen - SV Wersten

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
15:30

FC Bosporus - SC West

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
15:00

Rot-Weiß Lintorf - SC Unterbach

So., 15.03.2026, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
13:00

ASV Tiefenbroich - VfL Benrath

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:15

TuS Gerresheim - TSV Urdenbach

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
15:00

SP.-VG. Hilden 05/06 - Sportfreunde Gerresheim

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.03.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Türkgücü Ratingen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - AC Italia Hilden
So., 22.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfL Benrath - TSV Urdenbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Unterbach - ASV Tiefenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Rot-Weiß Lintorf

25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Unterbach
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - VfL Benrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 29.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Büderich II
So., 29.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Düsseldorf-West
So., 29.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - Sportfreunde Gerresheim
So., 29.03.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DSC 99 Düsseldorf II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

_______________

