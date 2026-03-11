Kreisliga A: Auftakt zum 23. Spieltag am Freitag bei Tusa 06

Seit Wochen marschieren die beiden Top-Teams der Kreisliga A Düsseldorf im Gleichschritt, der SC Unterbach bleibt Woche für Woche die aktuellen vier Zähler vor den Sportfreunden Gerresheim. Demnach ist es nicht unwahrscheinlich, dass es auch am 23. Spieltag so weiter gehen könnte. Die Unterbacher sind dabei bei Rot-Weiß Lintorf, das aktuell einen Abstiegsplatz belegt, der haushohe Favorit, während die Gerresheimer beim Siebten Hilden 05/06 die deutlich schwierigere Aufgabe haben dürfte.
Der mit den Lintorfern punktgleiche Vorletzte DSC 99 II hat es seinerseits im Abstiegskampf mit Schwarz-Weiß 06 zu tun, das Spiel wird am Samstagnachmittag angepfiffen. Der TSV Urdenbach, der in der Vorwoche als 15. der Tabelle den davor liegenden ASV Tiefenbroich auf zwei Punkte an sich herangezogen hatte, wird versuchen, beim TuS Gerresheim den nächsten Schritt aus dem Keller zu machen. Wollen die Tiefenbroicher ein weiteres Abrutschen verhindern, müssten sie gegen den Vierten VfL Benrath etwas bewegen. Bereits am Freitag hat Tusa 06 nach dem engen Duell mit den Sportfreunden Gerresheim den FC Büderich II zu Gast.
24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.03.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Türkgücü Ratingen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - AC Italia Hilden
So., 22.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfL Benrath - TSV Urdenbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Unterbach - ASV Tiefenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Rot-Weiß Lintorf
25. Spieltag
So., 29.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Unterbach
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - VfL Benrath
So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 29.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Büderich II
So., 29.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Düsseldorf-West
So., 29.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - Sportfreunde Gerresheim
So., 29.03.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DSC 99 Düsseldorf II
