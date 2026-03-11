Kreisliga A: Auftakt zum 23. Spieltag am Freitag bei Tusa 06

Die DJK Tusa ist am Freitag Gastgeber des Spieltags-Auftakts. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Seit Wochen marschieren die beiden Top-Teams der Kreisliga A Düsseldorf im Gleichschritt, der SC Unterbach bleibt Woche für Woche die aktuellen vier Zähler vor den Sportfreunden Gerresheim. Demnach ist es nicht unwahrscheinlich, dass es auch am 23. Spieltag so weiter gehen könnte. Die Unterbacher sind dabei bei Rot-Weiß Lintorf, das aktuell einen Abstiegsplatz belegt, der haushohe Favorit, während die Gerresheimer beim Siebten Hilden 05/06 die deutlich schwierigere Aufgabe haben dürfte.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

Der mit den Lintorfern punktgleiche Vorletzte DSC 99 II hat es seinerseits im Abstiegskampf mit Schwarz-Weiß 06 zu tun, das Spiel wird am Samstagnachmittag angepfiffen. Der TSV Urdenbach, der in der Vorwoche als 15. der Tabelle den davor liegenden ASV Tiefenbroich auf zwei Punkte an sich herangezogen hatte, wird versuchen, beim TuS Gerresheim den nächsten Schritt aus dem Keller zu machen. Wollen die Tiefenbroicher ein weiteres Abrutschen verhindern, müssten sie gegen den Vierten VfL Benrath etwas bewegen. Bereits am Freitag hat Tusa 06 nach dem engen Duell mit den Sportfreunden Gerresheim den FC Büderich II zu Gast.

________________

So läuft der 23. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

So., 22.03.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 22.03.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Türkgücü Ratingen

So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Bosporus Düsseldorf

So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - AC Italia Hilden

So., 22.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 22.03.26 15:30 Uhr VfL Benrath - TSV Urdenbach

So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Unterbach - ASV Tiefenbroich

So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Rot-Weiß Lintorf



25. Spieltag

So., 29.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Wersten 04

So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - KSC Tesla 07

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Unterbach

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - VfL Benrath

So., 29.03.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 29.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Büderich II

So., 29.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Düsseldorf-West

So., 29.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - Sportfreunde Gerresheim

So., 29.03.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DSC 99 Düsseldorf II

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: