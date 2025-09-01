Kreisliga A: Anadolu siegt erneut, Fischeln jubelt spät in Anrath

_______________

Das war der dritte Spieltag:

Nachdem der SC Niederkrüchten zum Auftakt in die neue Spielzeit sowohl gegen den SC Viktoria 07 Anrath als auch VfR Fischeln II das Nachsehen hatte, gelang den Blau-Gelben nun im Eröffnungsspiel des dritten Spieltags der erste Saisonerfolg: Im Heimspiel gegen den SC Schiefbahn sicherte sich die Elf von Chefcoach Patrick Biercher einen 4:2-Erfolg. Nachdem Mittelfeldmann Sebastian Schönauer per Doppelpack und Christian Holländer die Krüchtener bereits nach gut 35 Minuten mit einer komfortablen 3:0-Führung auf die Siegerstraße brachten, ging es mit diesem Resultat in die Halbzeitpause. Aus dieser starteten dann die Gäste frischer in Durchgang zwei und kamen durch zwei Blitz-Treffer von Kilian Russel und Sturmpartner Jens Seyferth zum 2:3-Anschluss. Da allerdings nur zehn Minuten darauf SC-Akteur Schönauer Tagestreffer Nummer drei folgen ließ, waren es am Ende die Hausherren, die drei Punkte eintüten und somit den ersten Saisonerfolg feiern. Schiefbahn hingegen bleibt auch im dritten Auftritt sieglos.

Nachdem der Hülser SV am vergangenen Spieltag spielfrei hatte, ging es nun bereits am Freitagabend auf heimischem Terrain gegen Aufsteiger TuRa Brüggen II. Die Bezirksliga-Reserve, die nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Duellen als Underdog in die Begegnung ging, fand dabei den besseren Start in die Partie: Offensiv-Akteur Luca Drießen gelang nach nur zehn absolvierten Spielminuten die frühe Gästeführung. Allerdings ließ die Antwort der Hausherren aus Hüls nicht lange auf sich warten: Nachdem Jakob Dohmen zunächst ausglich, drehte Tomek Geerkens die Partie nach einer halben Stunde auf 2:1. Während Defensiv-Routinier Michael Enger noch vor der Pause auf 3:1 erhöhte, ließ Fabian Jansen kurz nach dem Seitenwechsel den vierten Treffer und damit die Vorentscheidung für den Favoriten folgen. Zwar wurde Abwehrmann Enger nach einer guten Stunde mit der Ampelkarte vom Platz gestellt, doch auch in Unterzahl ließ der HSV nichts mehr anbrennen, wodurch die Grün-Weißen den zweiten Dreier im zweiten Auftritt der noch jungen Saison eintüten. Die Bezirkskliga-Reserve aus Brüggen verbleibt dagegen punktlos am Tabellenende.

Im ersten Sonntagsspiel empfing die Drittauswahl des TSV Meerbusch den VfL Willich zum Duell am dritten Spieltag. Nachdem der TSV bereits in den ersten beiden Begegnungen der neuen Spielzeit das Nachsehen hatte, gingen die Schwarz-Gelben auch gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Willich leer aus. Nachdem die Gäste nach gut 25 Minuten durch einen Blitz-Doppelschlag von Mark Steckelbroeck und Vladislav Kochoutine mit 2:0 führten, gelang Jonathan Frederick Walter zwar noch vor der Pause der Anschluss. Doch in Durchgang zwei erzielten die Gäste dann durch den zweiten Tagestreffer von Kochoutine und Kian Rahimi die Vorentscheidung, ehe TSV-Stürmer Nicolai Neubert den 2:4-Endstand besorgte.

Für Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld verlief der Saisonstart überaus gelungen, sowohl gegen den VfR Fischeln II als auch den SC Schiefbahn setzten sich die Krefelder zum Auftakt souverän durch. Nun ging es gegen Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel, und auch im zweiten Heimspiel der neuen Spielzeit gelang dem Top-Aufsteiger schlussendlich der verdiente Dreier: Während Semih Zeriner und Rinor Zeqiri Anadolu bereits in Durchgang eins mit 2:0 auf die Siegerstraße brachten, ließ Joker Kemal Burak Karpuz, der bereits in den ersten beiden Saisonauftritten getroffen hatte, knapp 20 Minuten vor Schluss das 3:0 folgen. Damit war die Begegnung dann endgültig entschieden, auch wenn Timm Diego Lambertz zehn Minuten vor Schluss noch zum 1:3 verkürzte. Zu aller Ungunst holte sich unmittelbar nach dem Treffer SC-Stürmer Paul Wilms die Glattrote Karte ab, womit die Begegnung doppelt bitter für die Gäste endete.

Nach der deftigen 3:7-Klatsche beim VfL Willich in der Vorwoche war der TSV Kaldenkirchen im Heimspiel gegen den noch punktlosen Aufsteiger TuS Gellep auf drei Zähler angewiesen. Die Elf von Neu-Trainer Fabian Wiegers sollte seiner Favoritenrolle schlussendlich auch gerecht werden und heimste einen 4:2-Heimerfolg ein. Dabei verlief die erste Hälfte des Aufeinandertreffens noch verhalten, die Hausherren aus Kaldenkirchen gingen erst nach einer halben Stunde Spielzeit durch ein Eigentor mit 1:0 in Front. Nach dem Seitenwechsel wurde es dann wesentlich ereignisreicher: Nachdem TSV-Akteur Joel Wegener unmittelbar nach dem Wiederanpfiff das 2:0 besorgte, erhöhte Sturmtank Michael Goertz nach einer Stunde Spielzeit auf 3:0. Während die Partie damit bereits entschieden schien, bäumten sich die Gäste folglich nochmal auf und verkürzten durch Tore von Rolf Lenzen und Pascal Lucas auf 2:3. Doch fünf Minuten vor dem Abpfiff war es dann Lars Heines, der die Blau-Weißen Hausherren erlöste und zum 4:2-Endstand traf. In der Schlussphase flog dann noch TuS-Verteidiger Berdan Deniz mit dem gelb-roten Karton vom Feld. Für den Aufsteiger bedeutet die 2:4-Pleite bereits die dritte Niederlage im dritten Spiel, der TSV hingegen tütet seinen zweiten Heimsieg ein.

Der SC Rhenania Hinsbeck bekam es derweil auf heimischer Anlage mit dem Bezirksliga-Reserve des TSV Bockum zu tun und sollten am Ende drei Punkte zu bejubeln haben: In einem abwechslungsreichen Duell, in dem die Gäste aus Bockum in Summe dreimal eine Führung der Rhenania egalisierten, setzt sich der Gastgeber schlussendlich torreich mit 5:3 durch. Dank eines Doppelpacks von Mittelfeld-Stratege Pavlo Cherniaev sowie den späten Treffern von Daniel Heuhsen und Max Maurice Groenke gelingt dem SC somit der erste Saisondreier, nachdem es sowohl eine Niederlage in Waldniel als auch ein 4:4-Remis gegen Schiefbahn zum Auftakt gab. Der TSV hingegen steht nach wie vor bei drei eroberten Zählern.

Für eine Überraschung sorgte währenddessen die Zweitvertretung des VfR Fischeln, die nach einer deftigen Auftakt-Klatsche gegen ATS Krefeld und einem knappen Sieg gegen den SC Niederkrüchten in der Vorwoche nun den SC Viktoria 07 Anrath bezwang. Die Viktoria war derweil mit zwei Siegen erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet und war nun auch gegen den Kontrahenten aus Fischeln auf drei Punkte aus, musste sich schlussendlich aber knapp geschlagen geben. Dabei erwischten die Hausherren den besseren Start in die Begegnung, gingen zunächst durch einen verwandelten Foulelfmeter von Top-Torjäger Marvin Müller mit 1:0 in Führung. Für den Offensivmann der 07er war es bereits der siebte Saisontreffer, nachdem ihm an den ersten beiden Spieltagen jeweils ein Hattrick gelang. Nachdem der VfR allerdings noch vor der Pause zum Ausgleich traf, folgte in Halbzeit zwei eine abwechslungsreiche Schlussphase, in der die Gäste durch den eingewechselten Thomas Wettingfeld auf 2:1 stellten. Doch zehn Minuten darauf war es dann wiederum die Viktoria aus Anrath, die die richtige Antwort parat hatte und durch Tobias Deutsch ausglich, bevor Maurizio Garau Serra in der Schlussphase für den Last-Minute-Sieg der Grün-Weißen sorgte. Zwar musste der VfR die Partie schlussendlich aufgrund eines Platzverweises gegen Jerome Schubbert in Unterzahl beenden, die drei Punkte konnten aber dennoch eingefahren werden.