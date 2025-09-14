Kreisliga A: Anadolu liefert auch im Topspiel, Uerdingen knackt Hellas

Am Sonntag ist der fünfte Spieltag in der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen: Gastgeber VfR Fischeln II musste sich im Auftaktduell gegen den SC Schiefbahn schlussendlich mit 1:3 geschlagen geben. Am Nachmittag bezwang dann der favorisierte TSV Kaldenkirchen Aufsteiger TuRa Brüggen II standesgemäß mit 6:2, wohingegen Mitaufsteiger TuS Gellep beim SC Rhenania Hinsbeck überraschend dreifach punktet. Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld bestätigt seine Spitzenform derweil auch im Topspiel gegen Verfolger VfL Willich, während sich der FC Hellas Krefeld Kontrahent VfB Uerdingen auf heimischem Terrain geschlagen geben muss.
6. Spieltag
19.09.25 SC Schiefbahn - SSV Strümp
19.09.25 Hülser SV - FC Hellas Krefeld
21.09.25 TuRa Brüggen II - TSV Meerbusch III
21.09.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Viktoria 07 Anrath
21.09.25 TuS Gellep - Anadolu Türkspor Krefeld
21.09.25 DJK VfL Willich - SC Niederkrüchten
21.09.25 SC Waldniel - VfR Krefeld-Fischeln II
21.09.25 VfB Uerdingen - TSV Kaldenkirchen
7. Spieltag
28.09.25 TSV Meerbusch III - VfB Uerdingen
28.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Krefeld-Bockum II
28.09.25 TSV Kaldenkirchen - Hülser SV
28.09.25 SC Schiefbahn - SC Waldniel
28.09.25 SC Niederkrüchten - TuS Gellep
28.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuRa Brüggen II
28.09.25 SSV Strümp - FC Hellas Krefeld
28.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - DJK VfL Willich