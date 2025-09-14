Kreisliga A: Anadolu liefert auch im Topspiel, Uerdingen knackt Hellas

Am Sonntag ist der fünfte Spieltag in der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen: Gastgeber VfR Fischeln II musste sich im Auftaktduell gegen den SC Schiefbahn schlussendlich mit 1:3 geschlagen geben. Am Nachmittag bezwang dann der favorisierte TSV Kaldenkirchen Aufsteiger TuRa Brüggen II standesgemäß mit 6:2, wohingegen Mitaufsteiger TuS Gellep beim SC Rhenania Hinsbeck überraschend dreifach punktet. Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld bestätigt seine Spitzenform derweil auch im Topspiel gegen Verfolger VfL Willich, während sich der FC Hellas Krefeld Kontrahent VfB Uerdingen auf heimischem Terrain geschlagen geben muss.