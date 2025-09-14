 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Der VfB Uerdingen bezwingt den FC Hellas.
Der VfB Uerdingen bezwingt den FC Hellas. – Foto: Michael Locke

Kreisliga A: Anadolu liefert auch im Topspiel, Uerdingen knackt Hellas

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der fünfte Spieltag ist absolviert, alle acht Begegnungen wurden am Sonntag ausgetragen: Der Fokus lag dabei allen voran auf dem Spitzenspiel zwischen Tabellenführer ATS Krefeld und Verfolger VfL Willich, welches die Hausherren für sich entscheiden. Der FC Hellas Krefeld geht hingegen im Heimspiel gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen erstmals als Verlierer vom Feld.

Am Sonntag ist der fünfte Spieltag in der Kreisliga A Kempen & Krefeld an den Start gegangen: Gastgeber VfR Fischeln II musste sich im Auftaktduell gegen den SC Schiefbahn schlussendlich mit 1:3 geschlagen geben. Am Nachmittag bezwang dann der favorisierte TSV Kaldenkirchen Aufsteiger TuRa Brüggen II standesgemäß mit 6:2, wohingegen Mitaufsteiger TuS Gellep beim SC Rhenania Hinsbeck überraschend dreifach punktet. Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld bestätigt seine Spitzenform derweil auch im Topspiel gegen Verfolger VfL Willich, während sich der FC Hellas Krefeld Kontrahent VfB Uerdingen auf heimischem Terrain geschlagen geben muss.

Das ist der fünfte Spieltag:

Heute, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
6
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
1
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
4
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
3
3

Das sind die nächsten Spieltage:

6. Spieltag
19.09.25 SC Schiefbahn - SSV Strümp
19.09.25 Hülser SV - FC Hellas Krefeld
21.09.25 TuRa Brüggen II - TSV Meerbusch III
21.09.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Viktoria 07 Anrath
21.09.25 TuS Gellep - Anadolu Türkspor Krefeld
21.09.25 DJK VfL Willich - SC Niederkrüchten
21.09.25 SC Waldniel - VfR Krefeld-Fischeln II
21.09.25 VfB Uerdingen - TSV Kaldenkirchen

7. Spieltag
28.09.25 TSV Meerbusch III - VfB Uerdingen
28.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Krefeld-Bockum II
28.09.25 TSV Kaldenkirchen - Hülser SV
28.09.25 SC Schiefbahn - SC Waldniel
28.09.25 SC Niederkrüchten - TuS Gellep
28.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuRa Brüggen II
28.09.25 SSV Strümp - FC Hellas Krefeld
28.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - DJK VfL Willich

