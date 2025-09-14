Kreisliga A am Sonntag live - so laufen die Spiele!

Der 5. Spieltag der Kreisliga A Moers beginnt am Dienstagabend mit dem Heimspiel von Viktoria Alpen gegen den VfL Rheinhausen. Alpen sah wie der sichere Sieger aus, doch die Gäste schlugen um Marco Koske noch zurück. Am Mittwochabend hat der FC Neukirchen-Vluyn II vorerst die Tabellenführung übernommen. Während der SV Millingen den ersten Punkt holt, gewinnt der SSV Lüttingen das Verfolgerduell gegen den SV Menzelen.

Vor 80 Zuschauern lieferten sich der FC Viktoria Alpen und der VfL Rheinhausen ein packendes Duell, das am Ende keinen Sieger fand. Alpen erwischte den besseren Start: Nils Speicher traf kurz vor der Pause per Foulelfmeter (42.), ehe Marian Nederkorn direkt nach Wiederanpfiff auf 2:0 erhöhte (46.). In Überzahl – Niklas Lange hatte bereits in der 39. Minute Gelb-Rot gesehen – wähnte sich Alpen auf Kurs.

Doch Rheinhausen kam eindrucksvoll zurück: Yannic Werner verkürzte nur vier Minuten später (50.), und Marco Koske stellte per Handelfmeter den Ausgleich her (71.). Alpen schien das Spiel erneut für sich zu entscheiden, als Speicher mit seinem zweiten Treffer das 3:2 erzielte (82.). Doch in der Nachspielzeit schlug wieder Koske zu und sicherte den Gästen mit seinem Doppelpack das späte 3:3 (90.+2). Ein Remis, das sich für Alpen wie eine Niederlage anfühlen dürfte – und für Rheinhausen nach großem Kampf wie ein kleiner Sieg.

FC Viktoria Alpen 1911 e.V. – VfL Rheinhausen 3:3

FC Viktoria Alpen 1911 e.V.: Christian Hackmann, Jonas Feuchter, Kai Hense, Christoph Bühren, Jan Luca Rassier (79. Joel Julian Nowak), Niels Kuhlmann, Dejan Pomrehn, Nico Goergen (77. Domenik Algra), Nils Speicher (89. Danil Kaplich), Marian Nederkorn (82. Lennart Linkenbach), Mika Heckers - Trainer: Tobias Schmitz - Trainer: Dominik Konzen

VfL Rheinhausen: Nick Dorna, Yannic Werner, Faruk Yildirim, Marco Koske, Kevin Marcel Kroggel (90. Niklas Tersteegen), Niklas Stoll, Tom Verberne (64. Yunus Pirnal), Kim Weickart, Jannis Müller (77. Leon Skorwider), Niklas Lange, Ufuk Derin (73. Jan Gerlich) - Trainer: Martin Stolz - Trainer: Kevin Hanebeck

Schiedsrichter: Christoph Stutz (Wesel) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Nils Speicher (42. Foulelfmeter), 2:0 Marian Nederkorn (46.), 2:1 Yannic Werner (50.), 2:2 Marco Koske (71. Handelfmeter), 3:2 Nils Speicher (82.), 3:3 Marco Koske (90.+2)

Gelb-Rot: Niklas Lange (39./VfL Rheinhausen/Wdh. Foulspiel)

Glanz und Glorie sind nicht immer vonnöten, Hauptsache sind drei Punkte. So lässt sich der Arbeitssieg des FC Neukirchen-Vluyn II beim Büdericher SV zusammenfassen. Jos Brunck (24.) und Dzejlan Bisevac (45.) jubelten für das Team von Andreas Oerschkes - und auch die gesamte Truppe hat nach Abpfiff einen Grund zur Freude: Die Bezirksliga-Reserve steht bis zum Wochenende auf Platz eins - mindestens. Büdericher SV – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II 0:2

Büdericher SV: Octavian Petrov, Tobias Frings (46. Ben Satzinger), Pascal Rusch, Markus Dachwitz, Maxim Bachmann, Lukas Vengels, Alexander Höppner, Philipp Konrad (65. Justin Kluth), Alpay Erdem (64. Edis Junuzovic), Sascha Ströter, Hubert Welens (56. Miguel Ernst) - Trainer: Dominik Seemann

FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II: Nico Tschuschke, Philipp Peter Mertens, Dawid Oskar Niedzielski, Marvin Sprzagalla, Nico Justin Olejniczak, Miro Dag (88. Sultan Makaschev), Jos Brunck, Dzejlan Bisevac, Danil Samsonov (83. Florian Menzenbach), Emre Karip, Aldin Mahmutovic (72. Dennis Müller) - Trainer: Andreas Oerschkes

Tore: 0:1 Jos Brunck (24.), 0:2 Dzejlan Bisevac (45.)

Der SV Millingen kam im Heimspiel gegen die SpVgg Rheurdt-Schaephuysen zu einem 1:1. Nach 20 Minuten brachte Florian Witte die Gäste in Führung, nur sechs Minuten später glich Domenique Cremers per Handelfmeter aus. Für die Hausherren um Trainer Oliver Kraft bedeutet dieses Remis immerhin den ersten Zähler der laufenden Saison. Die Realität bis Sonntag heißt Nichtabstiegsplatz. SV Millingen – SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 1:1

SV Millingen: Raphael Boenig, Timur Aydin, Timur Zenk, Steven Schön, Tom Parthum (70. Oliver Kraft), Darvin Goecke, Sven Schumacher, Domenique Cremers, Nico Parthum, Maurice Diebels, Badri Müller - Trainer: Oliver Kraft

SpVgg Rheurdt-Schaephuysen: Oliver Gutkowski, Marvin Kowalewski, Philipp Hasse, Paul Haag, Dion Marinus Werft, Ferit Acar, Niklas Jahny, Tim Konrad, Shawn Rume, Florian Witte, Savio Carvalho Rodrigues - Trainer: Philipp Hasse - Trainer: Andreas Weinand

Schiedsrichter: Patrick Kohlenberg - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Florian Witte (20.), 1:1 Domenique Cremers (26. Handelfmeter)

Der SSV Lüttingen sorgte gegen den SV Menzelen bereits in der ersten halben Stunde für klare Verhältnisse. Julian Rüttermann eröffnete in Minute vier, anschließend drehte Janik Schweers mit einem Doppelpack binnen zehn Minuten auf. Noch vor der Pause legte Rüttermann nach – 4:0. Ein Foulelfmeter für Menzelen blieb ungenutzt, Keeper Lasse Manten parierte stark. Nach dem Seitenwechsel verwaltete Lüttingen souverän, Menzelen war chancenlos und muss den Kontrahenten in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Lüttingen klettert auf Rang vier und hat drei Punkte weniger als Spitzenreiter Neukirchen-Vluyn II.

SSV Lüttingen – SV Menzelen 4:0

SSV Lüttingen: Lasse Gunnar Manten, Johann Hildebrandt, Robin Sebastian Bömer, Marius Neinhuis, Max Stapelmann, Julian Rüttermann, Nicolas Mayer, Paul Henrik Voß, Lars Neinhuis, Janik Schweers, Malte Peters - Trainer: Mirko Poplawski

SV Menzelen: Eloi Vives, Nick Kuhlmann, Niklas Kiwitt, Tim Hebbering, Max Güllekes, Marcel Timm, Niclas Kolkenbrock, Jamie Mark Pittschi, David Utzka, Luca Terfloth, Robin Brüggen - Trainer: Frank Griesdorn

Schiedsrichter: Julien Noel Frank (Duisburg)

Tore: 1:0 Julian Rüttermann (4.), 2:0 Janik Schweers (11.), 3:0 Janik Schweers (21.), 4:0 Julian Rüttermann (36.)

Besondere Vorkommnisse: Luca Terfloth (SV Menzelen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (36.).

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr TV Asberg - SV Budberg II

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SV Menzelen - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

Sa., 20.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Schwafheim II

So., 21.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Büdericher SV

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Sonsbeck II

So., 21.09.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - FC Moers-Meerfeld

So., 21.09.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Millingen

So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - GSV Moers II

So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SSV Lüttingen



7. Spieltag

So., 28.09.25 13:00 Uhr SV Budberg II - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - FC Moers-Meerfeld

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Millingen - Rumelner TV

So., 28.09.25 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - SV Menzelen

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Schwafheim

So., 28.09.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - TV Asberg

So., 28.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 28.09.25 15:30 Uhr Büdericher SV - ESV Hohenbudberg

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - Concordia Rheinberg

