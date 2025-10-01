 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Spieltag in Kleve!
Spieltag in Kleve! – Foto: Susanne Schmidt

Kreisliga A am Donnerstag: Kleve II - Winnekendonk, Sevelen - Walbeck

Kreisliga A Kleve-Geldern: Diesmal finden die Flutlichtspiele am Donnerstag statt.

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Kreisliga A Kleve-Geldern: Diesmal finden die Flutlichtspiele am Donnerstag statt. Am 8. Spieltag duellieren sich der 1. FC Kleve und Viktoria Winnekendonk sowie der SV Sevelen und der SV Walbeck.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Morgen, 20:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
20:00
Spieltext 1. FC Kleve II - SV WiDo

Morgen, 20:00 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
20:00
Spieltext Sevelen - SV Walbeck

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:00live
Spieltext Aldekerk - Uedemer SV

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:30
Spieltext Nütterden - SV Issum

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
15:30
Spieltext Pfalzdorf II - Wissel

So., 05.10.2025, 17:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
17:00
Spieltext TSV Nieukerk - TSV WaWa

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
13:00live
Spieltext SGE B.-Hau II - Materborn

Mi., 08.10.2025, 20:00 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
SV Veert
SV VeertSV Veert
20:00live
Spieltext Vernum - SV Veert

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Siegfried Materborn - 1. FC Kleve II
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SGE Bedburg-Hau II
So., 12.10.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Nütterden
So., 12.10.25 15:15 Uhr Uedemer SV - Grün-Weiß Vernum
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Issum - FC Aldekerk
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Veert - SV Sevelen
So., 12.10.25 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Viktoria Winnekendonk
So., 12.10.25 16:30 Uhr TSV Nieukerk - Alemannia Pfalzdorf II

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - BV Sturm Wissel
So., 19.10.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Siegfried Materborn
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Nütterden - TSV Nieukerk
So., 19.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Walbeck
So., 19.10.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Veert
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Uedemer SV
So., 19.10.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Issum

André NückelAutor