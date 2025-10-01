Kreisliga A am Donnerstag: Kleve II - Winnekendonk, Sevelen - Walbeck

Kreisliga A Kleve-Geldern: Diesmal finden die Flutlichtspiele am Donnerstag statt. Am 8. Spieltag duellieren sich der 1. FC Kleve und Viktoria Winnekendonk sowie der SV Sevelen und der SV Walbeck.
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Siegfried Materborn - 1. FC Kleve II
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SGE Bedburg-Hau II
So., 12.10.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Nütterden
So., 12.10.25 15:15 Uhr Uedemer SV - Grün-Weiß Vernum
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Issum - FC Aldekerk
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Veert - SV Sevelen
So., 12.10.25 16:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Viktoria Winnekendonk
So., 12.10.25 16:30 Uhr TSV Nieukerk - Alemannia Pfalzdorf II
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - BV Sturm Wissel
So., 19.10.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - Siegfried Materborn
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Nütterden - TSV Nieukerk
So., 19.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 19.10.25 15:30 Uhr 1. FC Kleve II - SV Walbeck
So., 19.10.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SV Veert
So., 19.10.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Uedemer SV
So., 19.10.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Issum
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
