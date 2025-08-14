Kreisliga A: Absteiger 1. FC Kleve II eröffnet Spielzeit

1. Spieltag in der Kreisliga A Kleve-Geldern! Der Absteiger 1. FC Kleve II zeigt sich neu formiert gegen Aufsteiger Alemannia Pfalzdorf. Am Freitag spielt außerdem der SV Sevelen gegen den FC Aldekerk. Aufsteiger SV Veert empfängt den Uedemer SV am Sonntag zum "Abschluss" um 15.30 Uhr.
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - SGE Bedburg-Hau II
So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Siegfried Materborn
So., 24.08.25 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - SV Walbeck
So., 24.08.25 15:15 Uhr Uedemer SV - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Nütterden - 1. FC Kleve II
So., 24.08.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Viktoria Winnekendonk
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Issum - SV Veert
So., 24.08.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Sevelen
3. Spieltag
Di., 26.08.25 20:00 Uhr SV Veert - BV Sturm Wissel
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - FC Aldekerk
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Grün-Weiß Vernum
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - SV Sevelen
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Walbeck - TSV Nieukerk
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Winnekendonk
So., 31.08.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Issum
So., 31.08.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Alemannia Pfalzdorf II
