– Foto: Julia Sahr
Kreisliga A Aachen startet mit Torfestival und engen Duellen

Vichttal II und Eschweiler überzeugen – Stolberg setzt Ausrufezeichen

Die Kreisliga A Aachen hat zum Auftakt einiges geboten: Favoriten wie Vichttal II, Eschweiler und Stolberg meldeten ihre Ambitionen früh an, während Aufsteiger Germania Freund einen herben Dämpfer kassierte. Auch in den direkten Duellen im Tabellenmittelfeld zeigten sich bereits erste Tendenzen – von torlosen Abnutzungskämpfen bis hin zu spektakulären Remis.

Gestern, 15:30 Uhr
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh. II
5
2

Eschweiler bot offensiven Powerfußball und überrannte Verlautenheide II in den ersten 65 Minuten. Filster, Koubaa und Özsoy stellten auf 4:0, ehe Hemforth und Balin noch einmal verkürzten. In der Nachspielzeit setzte Medina den Schlusspunkt. Mit dem deutlichen Sieg reiht sich Eschweiler in der Spitzengruppe ein, Verlautenheide II liegt nach der Niederlage hinten.

Gestern, 11:00 Uhr
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
SC Berger Preuß
SC Berger PreußBerger Preuß
4
2
Stolberg eröffnete die Saison mit einem verdienten Heimsieg, bei dem Gianluca Alberga mit einem Doppelpack glänzte. Nach dem frühen Ausgleich von Michael Kleemann zog die Simons-Elf durch Treffer von Reul und Michou davon. Berger Preuß kam zwar per Strafstoß von Christoph Zimmermann noch einmal heran, blieb insgesamt aber zu harmlos. Stolberg reiht sich damit mit drei Punkten in der Spitzengruppe ein, Berger Preuß startet ohne Zähler am Tabellenende.

Gestern, 15:00 Uhr
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
0
1
Ein Last-Minute-Tor kurz vor der Halbzeit entschied die Partie zugunsten von Pannesheide. Niklas Jacob traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, und anschließend verteidigten die Gäste den knappen Vorsprung mit viel Einsatz. Vaalserquartier bemühte sich, fand jedoch keine Lücke. Pannesheide startet somit mit drei Punkten im oberen Drittel, während Vaalserquartier zunächst ohne Zähler bleibt.

Gestern, 17:45 Uhr
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris
SC Kellersberg
SC KellersbergKellersberg
3
3
In einem packenden Schlagabtausch trennten sich St. Jöris und Kellersberg leistungsgerecht unentschieden. Nach Bayindirs frühem Tor drehten Lisowski und Rayak die Partie, ehe Kellersberg zweimal zurückkam. In den Schlussminuten fielen die Treffer von Bittins und Vukosavljevic zum 3:3-Endstand. Beide Teams starten mit einem Punkt ins Mittelfeld der Tabelle.

Gestern, 11:00 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig II
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
0
0
In einem von Taktik geprägten Derby blieb es beim torlosen Unentschieden, bei dem beide Defensivreihen konzentriert agierten. Breinig II sammelte so den ersten Punkt der Saison, während Absteiger Arminia Eilendorf ebenfalls mit einem Zähler startet. Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, sodass die Punkteteilung leistungsgerecht war. Beide Teams rangieren damit im Mittelfeld der Tabelle.

Gestern, 15:30 Uhr
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
2
0
Rhenania feierte einen souveränen Auftakterfolg gegen den BTV. Medrano brachte die Hausherren früh in Führung, Schleisick erhöhte nach der Pause. Burtscheid konnte offensiv kaum Druck aufbauen und blieb insgesamt harmlos. Mit drei Punkten startet Würselen im oberen Tabellenfeld, der BTV findet sich zunächst im Keller wieder.

Gestern, 11:00 Uhr
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal II
FC Germania Freund
FC Germania FreundFreund
4
0

Die Vichttaler Reserve setzte gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen und ließ Aufsteiger Freund keine Chance. Minderjahn und Keulen trafen vor der Pause, ehe Curkovic und Asik in der Nachspielzeit das Ergebnis in die Höhe schraubten. Freund war defensiv überfordert und konnte nach vorne kaum Akzente setzen. Vichttal II führt mit drei Punkten und 4:0 Toren die Tabelle an.

Gestern, 11:00 Uhr
SV Rott
SV RottSV Rott
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf II
1
2
Ein starker Auftritt von Massimo Martinez-Walbert sicherte Eilendorf II den Auswärtssieg in Rott. Der Angreifer traf zweimal, darunter per Foulelfmeter, während Motter zwischenzeitlich für die Hausherren ausglich. Rotts Schlussoffensive nach Capras Platzverweis verpuffte wirkungslos. Rott bleibt damit punktlos, Eilendorf II reiht sich in der Verfolgergruppe ein.

