Kreisliga A Aachen startet mit Torfestival und engen Duellen

Die Kreisliga A Aachen hat zum Auftakt einiges geboten: Favoriten wie Vichttal II, Eschweiler und Stolberg meldeten ihre Ambitionen früh an, während Aufsteiger Germania Freund einen herben Dämpfer kassierte. Auch in den direkten Duellen im Tabellenmittelfeld zeigten sich bereits erste Tendenzen – von torlosen Abnutzungskämpfen bis hin zu spektakulären Remis.

Stolberg eröffnete die Saison mit einem verdienten Heimsieg, bei dem Gianluca Alberga mit einem Doppelpack glänzte. Nach dem frühen Ausgleich von Michael Kleemann zog die Simons-Elf durch Treffer von Reul und Michou davon. Berger Preuß kam zwar per Strafstoß von Christoph Zimmermann noch einmal heran, blieb insgesamt aber zu harmlos. Stolberg reiht sich damit mit drei Punkten in der Spitzengruppe ein, Berger Preuß startet ohne Zähler am Tabellenende.

Eschweiler bot offensiven Powerfußball und überrannte Verlautenheide II in den ersten 65 Minuten. Filster, Koubaa und Özsoy stellten auf 4:0, ehe Hemforth und Balin noch einmal verkürzten. In der Nachspielzeit setzte Medina den Schlusspunkt. Mit dem deutlichen Sieg reiht sich Eschweiler in der Spitzengruppe ein, Verlautenheide II liegt nach der Niederlage hinten.

In einem packenden Schlagabtausch trennten sich St. Jöris und Kellersberg leistungsgerecht unentschieden. Nach Bayindirs frühem Tor drehten Lisowski und Rayak die Partie, ehe Kellersberg zweimal zurückkam. In den Schlussminuten fielen die Treffer von Bittins und Vukosavljevic zum 3:3-Endstand. Beide Teams starten mit einem Punkt ins Mittelfeld der Tabelle.

Ein Last-Minute-Tor kurz vor der Halbzeit entschied die Partie zugunsten von Pannesheide. Niklas Jacob traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, und anschließend verteidigten die Gäste den knappen Vorsprung mit viel Einsatz. Vaalserquartier bemühte sich, fand jedoch keine Lücke. Pannesheide startet somit mit drei Punkten im oberen Drittel, während Vaalserquartier zunächst ohne Zähler bleibt.

In einem von Taktik geprägten Derby blieb es beim torlosen Unentschieden, bei dem beide Defensivreihen konzentriert agierten. Breinig II sammelte so den ersten Punkt der Saison, während Absteiger Arminia Eilendorf ebenfalls mit einem Zähler startet. Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, sodass die Punkteteilung leistungsgerecht war. Beide Teams rangieren damit im Mittelfeld der Tabelle.

Rhenania feierte einen souveränen Auftakterfolg gegen den BTV. Medrano brachte die Hausherren früh in Führung, Schleisick erhöhte nach der Pause. Burtscheid konnte offensiv kaum Druck aufbauen und blieb insgesamt harmlos. Mit drei Punkten startet Würselen im oberen Tabellenfeld, der BTV findet sich zunächst im Keller wieder.

Die Vichttaler Reserve setzte gleich zu Beginn ein Ausrufezeichen und ließ Aufsteiger Freund keine Chance. Minderjahn und Keulen trafen vor der Pause, ehe Curkovic und Asik in der Nachspielzeit das Ergebnis in die Höhe schraubten. Freund war defensiv überfordert und konnte nach vorne kaum Akzente setzen. Vichttal II führt mit drei Punkten und 4:0 Toren die Tabelle an.