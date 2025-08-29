Kreisliga A Aachen startet in neue Saison

Vizemeister Vichttal II rückt in die Favoritenrolle, während Absteiger Arminia Eilendorf den direkten Wiederaufstieg im Blick hat. Die Aufsteiger SV Rott und Germania Freund wollen ihre Chance nutzen und sich in der Liga etablieren.

Stolberg, im Vorjahr mit 43 Punkten im oberen Mittelfeld, eröffnet die Saison gegen Berger Preuß. Der Aufsteiger kam 2024/25 auf 33 Zähler und will nun von Beginn an Punkte sammeln. Die Gastgeber gehen mit leichten Vorteilen in die Partie.

Eschweiler schloss die letzte Spielzeit mit 41 Punkten ab und will konstanter auftreten. Verlautenheide II kämpfte lange um den Klassenerhalt und kam nur auf 27 Zähler. Die Hausherren gehen als Favorit ins Duell.

St. Jöris beendete die Vorsaison mit 43 Punkten auf Rang vier und will sich erneut oben festsetzen. Kellersberg kam auf 37 Punkte und war spielerisch oft schwer einzuschätzen. Ein enges Auftaktduell zweier ambitionierter Teams.

Vaalserquartier (42 Punkte) und Pannesheide (41 Punkte) begegnen sich direkt zum Auftakt auf Augenhöhe. Beide Teams wollen nach soliden Vorjahren den Schritt ins obere Drittel schaffen. Viel spricht für eine ausgeglichene Partie.

Breinig II landete mit 37 Punkten im Mittelfeld, während Eilendorf nach dem Bezirksliga-Abstieg als einer der Topfavoriten gilt. Die Gäste müssen sich jedoch erst an die neuen Rahmenbedingungen gewöhnen. Ein spannendes Duell zwischen Routiniers und Neuanfang.

Rhenania sammelte 41 Punkte und zeigte sich besonders heimstark. Burtscheid dagegen musste mit 28 Zählern bis zuletzt um den Klassenerhalt zittern. Für die Gäste ist ein erfolgreicher Start von großer Bedeutung.

Vichttal II beendete die letzte Saison als Tabellenzweiter mit 56 Punkten und zählt zum engsten Favoritenkreis. Der Aufsteiger Germania Freund will seine Stärke aus der B-Liga mitnehmen, wird hier aber direkt auf die Härte der A-Liga treffen. Alles spricht für einen Auftaktsieg der Hausherren.

