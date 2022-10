Kreisliga 4: Penzing dreht das Spiel nach Wildsteiger Einbruch: „Wir rätseln noch warum“ Wildsteig doppelt ans Aluminium

In der Kreisliga 4 hat der SV Wildsteig/Rottenbuch nach einer komfortablen Führung noch beim FC Penzing verloren. Der FCP bleibt damit im Aufstiegsrennen.

Wildsteig/Rottenbuch – Der Grund für den Einbruch nach der Pause war auch geraume Zeit nach Spielschluss noch nicht gefunden. „Wir rätseln noch“, sagte Fabian Lindauer, der beim FC Wildsteig/Rottenbuch zusammen mit Martin Hennebach das Traineramt bekleidet. Auf alle Fälle sei die 2:3-Niederlage beim FC Penzing, nach einer 2:0-Führung zustande gekommen, „sehr, sehr ärgerlich“.

Mit einem Sieg hätte der Aufsteiger einen gewaltigen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde getan und einen Konkurrenten distanziert. „Es war ein Sechs-Punkte-Spiel“, betonte Lindauer. So aber ist nun auch der FC Penzing wieder voll im Geschäft. Um drei Plätze kämpfen nun fünf Teams.

Wildsteiger Einbruch nach 2:0-Führung: Coach Lindauer: „Wir sind total passiv geworden - keine Ahnung warum“

Die ersten zehn Minuten gehörten den Penzingern, die sich auch eine gute Chance erspielten. Danach nahm aber der FC das Geschehen „komplett in die Hand“, berichtete Lindauer. Klaus Uhlschmied erzielte das verdiente 1:0 (18.). Die Gäste waren in den Zweikämpfen besser, stets einen Schritt schneller. Als kurz nach der Pause Josef Noder, früher in Penzinger Diensten, das 2:0 für den FC erzielte (47.), schien die Partie vorzeitig entschieden.

Doch genau ab diesem Zeitpunkt „sind wir total passiv geworden“, sagte Lindauer – und fügte hinzu: „Keine Ahnung, warum.“ Der 1:2-Anschlusstreffer nur kurz nach Noders Tor tat ein Übriges. In der Folge waren es die Wildsteiger und Rottenbucher, die hinterherliefen. Penzing bestimmte nun die Partie, „die spielerische Klasse haben sie“. Kurz kam der FC noch einmal auf – und da war es Pech, dass Uhlschmied mit seinem Schuss nur den Pfosten traf. „Sehr schade“, befand Lindauer.

Mit dem Tor zum 3:1 hätten die Gäste wohl alles klargemacht. So aber blieb die Partie offen, der FC geriet immer mehr unter Druck. Der 2:2-Ausgleich war angesichts mehrerer Penzinger Chancen im Vorfeld durchaus verdient. Gleich darauf schlug der FC-Spieler zu, der auch schon bei der 0:1-Niederlage im Hinspiel das entscheidende Tor erzielt hatte: Noah Kerner. Der Penzinger erzielte mit seinem achten Saisontreffer das 3:2 (84.). In der Schlussminute hatte der FC den Ausgleich vor Augen, doch Korbinian Auhorn traf lediglich die Latte. „Das Glück war auch nicht so auf unserer Seite“, sagte Coach Lindauer.