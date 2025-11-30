Kreisliga 3: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 15.Spieltag

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Torfestival in Haidhausen: Mateo Vidmar eröffnete in der 28. Minute, gefolgt von Ervin Kurta nur zwei Minuten später. Nach der Pause erhöhte Jan Schumacher auf 3:0. Der SC Baldham-Vaterstetten verkürzte durch Simon Lämmermeier (52.) und Niklas Stepanek per Foulelfmeter (69.), doch Haidhausen antwortete prompt. Mateo Vidmar (60.), Bahez Hamad (76.) und erneut Ervin Kurta (83.) stellten den klaren 6:2-Endstand her.

TSV Waldtrudering – TSV Ottobrunn 1:3 Zuschauer: 50 Der TSV Ottobrunn sicherte sich einen verdienten Auswärtssieg. Anton Hofer brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung. Philipp Hauschild glich per Foulelfmeter in der 34. Minute aus. Nach der Pause war erneut Anton Hofer zur Stelle und stellte in der 67. Minute auf 2:1. Den Schlusspunkt setzte Philipp Möbius in der 70. Minute mit dem Treffer zum 3:1.

FC Rot-Weiss Oberföhring – TSV Oberpframmern 1:3 Zuschauer: 50 Der TSV Oberpframmern legte früh den Grundstein für den Sieg: Valentin Hain (18.) und Stefan Lechner (21.) trafen zur 2:0-Führung. Nils Roller stellte kurz vor der Pause den Anschluss für Oberföhring her (36.). In der 76. Minute sicherte Stefan Lechner mit einem verwandelten Foulelfmeter den Auswärtserfolg endgültig ab.