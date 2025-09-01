Kreisliga 3 München

Am Sonntag erlebten die Zuschauer in Daglfing ein wahres Torfestival. Der SV Helios-Daglfing startete furios in die Partie und ging bereits in der 7. Minute durch Benjamin Maierhofer in Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Franz Wanner auf 2:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg.

Der TSV Waldtrudering fand jedoch zurück ins Spiel und verkürzte in der 28. Minute durch David Wolf auf 2:1. Nach der Pause legte Daglfing erneut nach: Ediz Olfi traf in der 48. Minute zum 3:1. Mit frischem Wind von der Bank sorgte Marius Keller in der 62. Minute für das 4:1, ehe Ediz Olfi mit seinem zweiten Treffer (64.) das 5:1 markierte.

Waldtrudering zeigte Moral und verkürzte durch Philipp Buttermann (76.) und Felix Schwemer (78.) auf 5:3. In der 77. Minute schwächte sich Daglfing selbst, als Kevin Gosch mit Gelb-Rot vom Platz musste. Dennoch setzte Ediz Olfi mit seinem dritten Treffer (87.) den Schlusspunkt zum 6:3-Endstand.

Der SV Helios-Daglfing präsentierte sich offensiv stark und nutzte seine Chancen eiskalt. Trotz der späten Drangphase von Waldtrudering ließen die Gastgeber nichts anbrennen. Besonders Ediz Olfi ragte mit drei Treffern heraus und war der Mann des Spiels.

Ein mitreißendes Spiel mit vielen Toren, in dem Daglfing seine Offensivqualitäten demonstrierte. Waldtrudering zeigte zwar Kampfgeist, aber die Defensive war zu anfällig. Am Ende ein verdienter Sieg für Helios-Daglfing.