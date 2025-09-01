Kreisliga 3 München

Der zweite Spieltag bot erneut packende Duelle mit zahlreichen Toren. SpVgg 1906 Haidhausen, SC Baldham-Vaterstetten und FC Phönix München bleiben ungeschlagen und präsentieren sich in herausragender Form. Besonders beeindruckend waren die Offensivleistungen von SV Helios-Daglfing und SpVgg 1906 Haidhausen, die jeweils sechs Tore erzielten. Die Tabelle formiert sich langsam, wobei einige Teams noch nach ihrer Form suchen.
Am Sonntag erlebten die Zuschauer in Daglfing ein wahres Torfestival. Der SV Helios-Daglfing startete furios in die Partie und ging bereits in der 7. Minute durch Benjamin Maierhofer in Führung. Nur acht Minuten später erhöhte Franz Wanner auf 2:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg.
Der TSV Waldtrudering fand jedoch zurück ins Spiel und verkürzte in der 28. Minute durch David Wolf auf 2:1. Nach der Pause legte Daglfing erneut nach: Ediz Olfi traf in der 48. Minute zum 3:1. Mit frischem Wind von der Bank sorgte Marius Keller in der 62. Minute für das 4:1, ehe Ediz Olfi mit seinem zweiten Treffer (64.) das 5:1 markierte.
Waldtrudering zeigte Moral und verkürzte durch Philipp Buttermann (76.) und Felix Schwemer (78.) auf 5:3. In der 77. Minute schwächte sich Daglfing selbst, als Kevin Gosch mit Gelb-Rot vom Platz musste. Dennoch setzte Ediz Olfi mit seinem dritten Treffer (87.) den Schlusspunkt zum 6:3-Endstand.
Der SV Helios-Daglfing präsentierte sich offensiv stark und nutzte seine Chancen eiskalt. Trotz der späten Drangphase von Waldtrudering ließen die Gastgeber nichts anbrennen. Besonders Ediz Olfi ragte mit drei Treffern heraus und war der Mann des Spiels.
Ein mitreißendes Spiel mit vielen Toren, in dem Daglfing seine Offensivqualitäten demonstrierte. Waldtrudering zeigte zwar Kampfgeist, aber die Defensive war zu anfällig. Am Ende ein verdienter Sieg für Helios-Daglfing.
In einer rasanten Partie setzte sich der SV Zamdorf 1974 mit 2:1 gegen den TSV Steinhöring durch. Schon in der 1. Minute brachte Christoph Popp die Gastgeber in Führung, was die Zuschauer sofort in Begeisterung versetzte. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Bereits in der 2. Minute erzielte Benjamin Lechner den Ausgleichstreffer, was das Spiel von Beginn an spannend machte.
Die Partie blieb intensiv, geprägt von schnellen Spielzügen und energischen Zweikämpfen. In der 21. Minute gelang Lennart Pape der entscheidende Treffer zum 2:1. Trotz mehrerer Wechsel beider Teams und einer kämpferischen Schlussphase, in der Moritz Bösl (SV Zamdorf 1974) in der 81. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, verteidigte Zamdorf den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff.
Der SV Zamdorf 1974 zeigte von Beginn an Entschlossenheit und nutzte früh seine Chancen. Der schnelle Ausgleich durch den TSV Steinhöring machte das Spiel spannend, doch letztlich entschied der effizientere Torabschluss das Match. Trotz Unterzahl bewies Zamdorf großen Kampfgeist.
Ein nervenaufreibendes Spiel mit einem verdienten Sieger. Die frühe Führung und der unermüdliche Einsatz auch in Unterzahl waren der Schlüssel zum Erfolg für den SV Zamdorf 1974.
Am Wochenende traf der SK Srbija München auf die SpVgg 1906 Haidhausen. Von Beginn an dominierten die Gäste das Spielgeschehen. Bereits in der 8. Minute brachte Alexander Tolikin Haidhausen mit 0:1 in Führung. Trotz einiger Versuche des SK Srbija München, das Spiel zu stabilisieren, blieb Haidhausen überlegen.
In der zweiten Halbzeit brachen bei den Gastgebern alle Dämme. Ervin Kurta erhöhte in der 72. Minute auf 0:2, gefolgt von einem Treffer von Sebastian Bracher nur zwei Minuten später. Haidhausen spielte sich nun in einen Rausch: Mateo Vidmar traf in der 77. Minute zum 0:4. Die Einwechslung von Marwane Gobitaka erwies sich als Glücksgriff, da er in der 84. und 88. Minute gleich doppelt zuschlug und den 0:6-Endstand besiegelte.
Die SpVgg 1906 Haidhausen zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ dem SK Srbija München keine Chance. Durch schnelles Kombinationsspiel und konsequente Chancenverwertung wurde der Sieg in dieser Höhe verdient eingefahren.
Mit einer überragenden zweiten Halbzeit und einer geschlossenen Teamleistung konnte Haidhausen seine Dominanz eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der SK Srbija München muss aus dieser Niederlage Lehren ziehen, um in den kommenden Partien konkurrenzfähig zu bleiben.
In einem packenden Punktspiel zwischen dem TSV Oberpframmern und dem FC Anzing Parsdorf trennten sich die Teams mit einem verdienten 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine kämpferische Leistung und boten den Zuschauern spannende 90 Minuten.
Die erste Halbzeit blieb torlos, obwohl beide Teams einige Chancen herausspielten. Nach der Pause gelang Peter Rauch in der 60. Minute der Führungstreffer für den FC Anzing Parsdorf. Doch der TSV Oberpframmern antwortete prompt: Stefan Lechner verwandelte in der 67. Minute einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich.
Oberpframmern setzte nach und drehte das Spiel durch einen weiteren Treffer von Stefan Lechner in der 81. Minute. Als der TSV schon wie der sichere Sieger aussah, schlug der FC Anzing Parsdorf in der Nachspielzeit zurück: Leon Nitschke traf in der 90. Minute zum viel umjubelten Ausgleich.
Beide Teams zeigten große Moral. Der TSV Oberpframmern ließ sich nach Rückstand nicht hängen und drehte die Partie. Der FC Anzing Parsdorf bewies jedoch ebenfalls Kampfgeist und belohnte sich in letzter Sekunde mit einem Punkt.
Ein gerechtes Unentschieden in einem spannenden Duell, das von Willensstärke und Spannung bis zur letzten Minute geprägt war.
Ein torreiches und spannendes Spiel zwischen dem FC Phönix München und dem TSV Ottobrunn endete mit einem verdienten 4:2-Sieg für die Gastgeber. Bereits in der 1. Minute brachte Yannick Luck den FC Phönix in Führung. Die Antwort von TSV Ottobrunn ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Tristan Jeremies glich in der 3. Minute zum 1:1 aus.
Nach einer ausgeglichenen Phase erzielte Melvin Beckert in der 29. Minute das 2:1 für Phönix, doch nur eine Minute später schaffte Tim Kis-Zsirai Sirchich den erneuten Ausgleich für Ottobrunn. Die Antwort des FC Phönix war erneut prompt: Dragan Wagner traf in der 32. Minute zur 3:2-Führung.
In der zweiten Halbzeit drückte TSV Ottobrunn auf den Ausgleich, doch die Defensive des FC Phönix stand sicher. In der 87. Minute sorgte schließlich Daniel Kovacevic mit seinem Treffer für die endgültige Entscheidung zum 4:2-Endstand.
Der FC Phönix München zeigte eine starke Offensivleistung und reagierte souverän auf die Ausgleichstreffer des TSV Ottobrunn. Die schnelle Antwort nach Gegentoren war der Schlüssel zum Erfolg.
Ein temporeiches Spiel mit vielen Toren, in dem der FC Phönix München vor allem in der Offensive überzeugte. Ottobrunn zeigte Kampfgeist, konnte jedoch die Defensive der Münchner in der zweiten Halbzeit nicht mehr entscheidend überwinden.
Am vergangenen Spieltag traf der FC Rot-Weiss Oberföhring auf den SC Baldham-Vaterstetten. Die Gäste zeigten von Beginn an eine starke Leistung und konnten bereits in der 14. Minute durch Roman Krumpholz mit 0:1 in Führung gehen. Trotz einiger Wechsel bei Oberföhring, um das Spiel zu beleben, blieb Baldham-Vaterstetten dominant.
In der 56. Minute baute Vasilios Mavrofillidis die Führung auf 0:2 aus. Die Defensivreihe von Baldham-Vaterstetten stand stabil und ließ kaum Chancen für den FC Rot-Weiss Oberföhring zu.
Der SC Baldham-Vaterstetten zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und verdiente sich den 2:0-Auswärtssieg. Rot-Weiss Oberföhring konnte trotz kämpferischem Einsatz keine entscheidenden Akzente setzen.
Ein verdienter Sieg für den SC Baldham-Vaterstetten, der sowohl spielerisch als auch taktisch überzeugte. Rot-Weiss Oberföhring muss an der Chancenverwertung und defensiven Stabilität arbeiten.
Bereits in der 5. Minute setzte Lewin Allert Lorenzo mit einem frühen Treffer das erste Ausrufezeichen für den TSV Grasbrunn-Neukeferloh. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Patrick Koller glich nur zwei Minuten später (7.) zum 1:1 aus.
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen beide Teams mit diesem Ergebnis in die Pause. Kurz nach Wiederanpfiff brachte Vinzenz Röll (48.) die Gastgeber erneut in Führung. Das Spiel blieb hart umkämpft, und Dominik Boss erzielte in der 68. Minute den erneuten Ausgleich.
Die Partie nahm eine dramatische Wendung, als Tim Müllmaier (TSV Trudering) in der 73. Minute die Rote Karte sah. Nur zwei Minuten später fiel das entscheidende Tor: Ein unglückliches Eigentor von Michael Kapeller (75.) besiegelte den 3:2-Erfolg für den TSV Grasbrunn-Neukeferloh.
Ein intensives Spiel mit vielen Wendungen, das von Kampfgeist beider Teams geprägt war. Die frühe Führung, zwei Ausgleichstreffer, eine Rote Karte und ein unglückliches Eigentor machten dieses Match zu einem wahren Derby-Krimi.
Der TSV Grasbrunn-Neukeferloh bewies Moral und Durchhaltevermögen. Trotz der Rückschläge agierte das Team fokussiert und nutzte die Überzahl nach der Roten Karte clever aus. TSV Trudering zeigte ebenfalls eine starke Leistung, scheiterte jedoch an der eigenen Defensive in der Schlussphase.
Vorschau auf den 3. Spieltag:
TSV Steinhöring (13. Platz) – TSV Grasbrunn-Neukeferloh (5. Platz)
TSV Steinhöring steht unter Druck und braucht dringend Punkte, während TSV Grasbrunn-Neukeferloh den Schwung aus dem letzten Sieg mitnehmen will.
TSV Trudering (6. Platz) – FC Rot-Weiss Oberföhring (11. Platz)
Nach der knappen Niederlage will TSV Trudering wieder punkten. FC Rot-Weiss Oberföhring hofft auf eine bessere Offensivleistung.
TSV Waldtrudering (7. Platz) – TSV Oberpframmern (10. Platz)
Beide Teams wollen nach wechselhaften Leistungen Konstanz finden. Ein Duell auf Augenhöhe wird erwartet.
FC Anzing Parsdorf (12. Platz) – SK Srbija München (14. Platz)
Schlüsselspiel für beide Teams: FC Anzing Parsdorf und SK Srbija München suchen ihren ersten Saisonsieg.
SpVgg 1906 Haidhausen (1. Platz) – SV Zamdorf 1974 (8. Platz)
SpVgg 1906 Haidhausen geht als klarer Favorit ins Spiel, während SV Zamdorf 1974 für eine Überraschung sorgen möchte.
SC Baldham-Vaterstetten (2. Platz) – TSV Ottobrunn (9. Platz)
SC Baldham-Vaterstetten will seine makellose Bilanz ausbauen. TSV Ottobrunn muss defensiv stabiler agieren.
FC Phönix München (3. Platz) – SV Helios-Daglfing (4. Platz)
Topspiel des Spieltags: Beide Teams sind offensivstark und in guter Form. Ein spannendes Duell auf Augenhöhe ist garantiert.