Kreisliga 3 München 1. Spieltag

Der erste Spieltag der Saison bot spektakuläre Spiele mit zahlreichen Toren. SC Baldham-Vaterstetten und SpVgg 1906 Haidhausen setzten mit jeweils sieben Treffern ein Ausrufezeichen und zeigten ihre Dominanz. Auch TSV Waldtrudering und TSV Trudering überzeugten mit souveränen Siegen. Das torreiche Unentschieden zwischen TSV Grasbrunn-Neukeferloh und TSV Ottobrunn sorgte für Spannung. Insgesamt deutet sich eine interessante Saison mit starken Offensivleistungen an.
Der TSV Waldtrudering hat am Wochenende ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den TSV Steinhöring auswärts mit 3:0 besiegt. Vor 100 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Trainer Wolfgang Sigl eine starke Leistung gegen das Team von Thomas Rotherbl.
Das Spiel begann ausgeglichen, doch mit zunehmender Spieldauer übernahm Waldtrudering die Kontrolle. In der 35. Minute erzielte Florian Schuster das verdiente 0:1 nach einer sehenswerten Kombination. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Leonard Mayer (45.+1) mit einem platzierten Schuss auf 0:2.
Nach der Pause knüpfte Waldtrudering nahtlos an die starke erste Hälfte an. Bereits in der 51. Minute sorgte erneut Leonard Mayer mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung. In der Folge kontrollierten die Gäste das Geschehen und ließen keine nennenswerten Chancen des TSV Steinhöring zu.
Der TSV Waldtrudering präsentierte sich in bestechender Form und gewann verdient mit 3:0. Besonders die Doppelpack-Leistung von Leonard Mayer und das Führungstor von Florian Schuster waren entscheidend. Steinhöring fand kaum Mittel gegen die kompakte Defensive und das schnelle Umschaltspiel der Gäste.
Im Punktspiel zwischen dem TSV Trudering und dem TSV Oberpframmern zeigte sich der Gastgeber kämpferisch und drehte das Spiel nach einem Rückstand zu einem verdienten 3:1-Heimsieg. Vor 150 Zuschauern boten beide Teams eine intensive Partie.
Bereits in der 19. Minute brachte Stefan Lechner den TSV Oberpframmern mit 0:1 in Führung. Trudering ließ sich jedoch nicht entmutigen und erhöhte kurz vor der Halbzeit den Druck. Der Ausgleich fiel in der 45. Minute durch Maximilian Lengauer, der einen präzisen Angriff erfolgreich abschloss.
In der zweiten Halbzeit verlagerte sich das Spiel zunehmend zugunsten des TSV Trudering. In der 80. Minute erzielte Patrick Koller das 2:1 und brachte sein Team auf die Siegerstraße. Den Schlusspunkt setzte Manuel Modrian in der 89. Minute mit einem sehenswerten Treffer zum 3:1-Endstand.
Der TSV Trudering zeigte große Moral und drehte das Spiel nach frühem Rückstand mit einer starken Teamleistung. Besonders hervorzuheben sind die Torschützen Maximilian Lengauer, Patrick Koller und Manuel Modrian, die mit ihren Treffern den verdienten Heimsieg sicherten. Der TSV Oberpframmern begann stark, konnte jedoch dem zunehmenden Druck des Gegners in der zweiten Halbzeit nicht standhalten.
In einem einseitigen Punktspiel überzeugte der SC Baldham-Vaterstetten mit einem deutlichen 7:0-Sieg gegen den SK Srbija München. Bereits in der 2. Minute eröffnete Timon Becker den Torreigen mit einem frühen Treffer. Die Hausherren dominierten von Beginn an das Spielgeschehen und setzten den Gegner kontinuierlich unter Druck.
In der 18. Minute erhöhte Roman Krumpholz nach einer schönen Kombination auf 2:0 und legte nur zwei Minuten später nach, indem er das 3:0 markierte. Der SK Srbija München fand kaum Entlastung und musste in der 32. Minute den nächsten Rückschlag hinnehmen, als Maxime Schneiker den Ball zum 4:0 einnetzte. Kurz vor der Pause war es erneut Roman Krumpholz, der seinen Hattrick perfekt machte und das 5:0 erzielte.
Auch in der zweiten Halbzeit blieb Baldham-Vaterstetten spielbestimmend. Nach zahlreichen Chancen trug sich Paul Schäfle in der 81. Minute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 6:0. In der Nachspielzeit setzte Roman Krumpholz mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt zum 7:0-Endstand.
Der SC Baldham-Vaterstetten zeigte eine beeindruckende Offensivleistung und ließ dem SK Srbija München keine Chance. Besonders hervorzuheben ist Roman Krumpholz, der mit vier Treffern der überragende Akteur des Spiels war. Mit diesem Kantersieg untermauert Baldham-Vaterstetten seine starke Form, während SK Srbija München sich defensiv deutlich verbessern muss.
Beim Punktspiel zwischen dem FC Phönix München und dem SV Zamdorf 1974 setzte sich der FC Phönix München souverän mit 2:0 durch. Vor 80 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Trainer Michael Wagner eine konzentrierte und engagierte Leistung.
Bereits in der 19. Minute brachte Salim Hussein den FC Phönix in Führung. Nach einer präzisen Vorarbeit im Mittelfeld nutzte Hussein seine Chance eiskalt und überwand den Zamdorfer Torhüter Philipp von Wins mit einem platzierten Schuss ins Eck.
Der SV Zamdorf 1974 versuchte, nach dem Rückstand ins Spiel zurückzufinden, doch die Defensive um Paul Euteneier und Mouhcine Oumane stand stabil. Besonders hervorzuheben ist die kämpferische Leistung von Dragan Wagner, der im Mittelfeld die Fäden zog.
In der zweiten Halbzeit erhöhte der FC Phönix den Druck. Die Einwechslung von Maximilian Augustin in der 62. Minute erwies sich als goldrichtig. In der 78. Minute war es dann soweit: Maximilian Augustin nutzte eine Unsicherheit in der Zamdorfer Abwehr und schob den Ball souverän zum 2:0-Endstand ein.
Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten konnte der SV Zamdorf keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Schiedsrichterin Anna von Stein leitete die Partie souverän.
Der FC Phönix München zeigte eine starke Teamleistung und verdiente sich den 2:0-Sieg durch konsequente Chancenverwertung und eine stabile Defensive. Der SV Zamdorf 1974 fand kaum Mittel gegen die kompakte Abwehr des Gastgebers und musste sich geschlagen geben.
Vorschau für den nächsten Spieltag:
SV Helios-Daglfing (9.) – TSV Waldtrudering (3.)
TSV Waldtrudering reist mit Rückenwind nach Helios-Daglfing. Die starke Offensive ist in Topform, während Helios-Daglfing auf heimischem Boden defensiv stabiler auftreten muss.
SV Zamdorf 1974 (11.) – TSV Steinhöring (12.)
Beide Teams wollen nach den Auftaktniederlagen die ersten Punkte holen. TSV Steinhöring muss vor allem offensiv zulegen, während SV Zamdorf 1974 die Defensive stärken sollte.
TSV Oberpframmern (10.) – FC Anzing Parsdorf (13.)
Ein Duell zweier Teams, die Wiedergutmachung anstreben. TSV Oberpframmern zeigte gute Ansätze, während FC Anzing Parsdorf sich defensiv deutlich steigern muss.
TSV Grasbrunn-Neukeferloh (7.) – TSV Trudering (4.)
Nach einem torreichen Unentschieden möchte TSV Grasbrunn-Neukeferloh den ersten Sieg einfahren. TSV Trudering reist mit Selbstvertrauen an und will die Siegesserie fortsetzen.
SK Srbija München (14.) – SpVgg 1906 Haidhausen (2.)
SpVgg 1906 Haidhausen ist nach dem Kantersieg der klare Favorit. SK Srbija München muss sich defensiv erheblich verbessern, um gegen die starke Offensive von Haidhausen zu bestehen.
FC Phönix München (5.) – TSV Ottobrunn (6.)
Ein spannendes Duell zweier offensivstarker Teams. FC Phönix München will den Heimvorteil nutzen, während TSV Ottobrunn nach dem Remis auf den ersten Sieg hofft.
FC Rot-Weiss Oberföhring (8.) – SC Baldham-Vaterstetten (1.)
SC Baldham-Vaterstetten reist als Tabellenführer an und möchte die starke Form bestätigen. FC Rot-Weiss Oberföhring muss defensiv stabil bleiben, um gegen die Offensivpower von Baldham-Vaterstetten zu bestehen.