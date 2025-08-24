Kreisliga 3 München 1. Spieltag

Der TSV Waldtrudering hat am Wochenende ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und den TSV Steinhöring auswärts mit 3:0 besiegt. Vor 100 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Trainer Wolfgang Sigl eine starke Leistung gegen das Team von Thomas Rotherbl.

Das Spiel begann ausgeglichen, doch mit zunehmender Spieldauer übernahm Waldtrudering die Kontrolle. In der 35. Minute erzielte Florian Schuster das verdiente 0:1 nach einer sehenswerten Kombination. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Leonard Mayer (45.+1) mit einem platzierten Schuss auf 0:2.

Nach der Pause knüpfte Waldtrudering nahtlos an die starke erste Hälfte an. Bereits in der 51. Minute sorgte erneut Leonard Mayer mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Vorentscheidung. In der Folge kontrollierten die Gäste das Geschehen und ließen keine nennenswerten Chancen des TSV Steinhöring zu.

Der TSV Waldtrudering präsentierte sich in bestechender Form und gewann verdient mit 3:0. Besonders die Doppelpack-Leistung von Leonard Mayer und das Führungstor von Florian Schuster waren entscheidend. Steinhöring fand kaum Mittel gegen die kompakte Defensive und das schnelle Umschaltspiel der Gäste.