Kreisliga 3: „Ich werde Cocktails servieren“ – Anzing im Aufwind und ein rabenschwarzer Tag für ATSV Zorneding verliert unglücklich gegen Zamdorf

Fehlende Wachsamkeit bei einer Standardsituation führte auf Kunstrasen zum Rückstand (25.). Zwei Kontersituationen (45., 70.) besiegelten letztlich die TSV-Pleite. „Es war wie so häufig. Es hat an Zielstrebigkeit und Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Aber wir sind eine junge Mannschaft und befinden uns in einem Lernprozess“, so Bergmann, der dennoch ein positives Fazit an das Zornedinger Fußballjahr 2022 knüpfte und an den Aufstieg aus der Kreisklasse erinnerte. „Wir haben ein Riesenjahr gespielt und selbst in der Kreisliga sind wir spielerisch eine der besseren Mannschaften.“ (fhg)

Zorneding: Hartl, Ullrich, Bayer, Knöcklein, Lentner, Ziepl, Sengül, Eberhardt, Jarosch, Englmann, Schuster - Witaschek, Holzmann, Pollich, Kasper, Schwürzenbeck.