Kreisliga 3: Geiselbullach hat den Aufstieg im Visier - SCF spielt jetzt in der Abstiegsrunde 9. Spieltag der Kreisliga 3 Zugspitze

Am Wochenende stand in der Kreisliga 3 Zugspitze der 11. Spieltag an. Die Spielberichte aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck im Überblick.