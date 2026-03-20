Kreisliga 2:SV München West vs. FC Kosova München prägt den Spieltag

– Foto: Sascha Hecken

22.03.26 – 11:30 Uhr: FC Teutonia München (12.) vs. TSV München-Solln (11.) – Duell im Abstiegskampf

Beide Teams haben 16 Punkte und stehen nur knapp über dem Strich. Tabellenausblick: Der Sieger verschafft sich Luft, der Verlierer rutscht auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

22.03.26 – 11:00 Uhr: FC Fürstenried (3.) vs. FC Alte Haide - DSC München (7.) – Verfolgerduell um die oberen Ränge Fürstenried (37 Punkte) will den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten, während Alte Haide (22 Punkte) mit einem Auswärtssieg in die sichere Tabellenhälfte vorrücken könnte. Tabellenausblick: Ein Sieg von Fürstenried könnte Platz 2 in greifbare Nähe bringen.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr TSV Großhadern Großhadern TSG Pasing TSG Pasing 14:00 PUSH

22.03.26 – 14:00 Uhr: TSV Großhadern (10.) vs. TSG Pasing (14.) – Abstiegskrimi Großhadern (16 Punkte) kämpft gegen den direkten Abstieg, TSG Pasing (10 Punkte) benötigt dringend einen Befreiungsschlag. Tabellenausblick: Ein Sieg würde Großhadern ins sichere Mittelfeld führen, Pasing kann nur mit einem Dreier hoffen.

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr SV München West SV München West FC Kosova München FC Kosova 13:00 PUSH

22.03.26 – 13:00 Uhr: SV München West (2.) vs. FC Kosova München (1.) – Spitzenspiel des Spieltages Der Tabellenzweite (40 Punkte) empfängt den ungeschlagenen Spitzenreiter (47 Punkte). Tabellenausblick: SV West kann mit einem Heimsieg den Druck im Titelrennen erhöhen, Kosova könnte mit einem Auswärtssieg den Vorsprung auf 10 Punkte ausbauen.

Morgen, 13:15 Uhr TSV Gräfelfing Gräfelfing FT München Gern FT Gern 13:15 PUSH

21.03.26 – 13:15 Uhr: TSV Gräfelfing (9.) vs. FT München Gern (13.) – Kellerduell mit hoher Bedeutung Beide Teams benötigen dringend Punkte, um Abstand zu den Abstiegsrängen zu gewinnen. Tabellenausblick: Gräfelfing (18 Punkte) kann sich mit einem Sieg ins Mittelfeld schieben, während FT Gern (13 Punkte) bei einer Niederlage noch tiefer in den Abstiegskampf rutscht.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr FC Neuhadern München FC Neuhadern TSV Neuried TSV Neuried 14:00 PUSH

22.03.26 – 14:00 Uhr: FC Neuhadern München (6.) vs. TSV Neuried (8.) – Duell im Mittelfeld Neuhadern (22 Punkte) und Neuried (19 Punkte) wollen sich von der Gefahrenzone lösen. Tabellenausblick: Mit einem Sieg könnte Neuhadern in die obere Tabellenhälfte vorstoßen, Neuried würde sich mit drei Punkten absichern.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr DJK Pasing DJK Pasing TSV 1860 München TSV 1860 III 15:00 PUSH