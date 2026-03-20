 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Kreisliga 2:SV München West vs. FC Kosova München prägt den Spieltag

Wichtiges Kellerduell in Gräfelfing. Abstiegskampf und Verfolgerduelle versprechen Spannung bis zum letzten Spiel.

von Helmut Kampa · Heute, 13:59 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Hecken

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Kreisliga 2
TSV 1860 III
Großhadern
DJK Pasing
MUC-Solln

So., 22.03.2026, 11:30 Uhr
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M.
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
11:30

22.03.26 – 11:30 Uhr: FC Teutonia München (12.) vs. TSV München-Solln (11.) – Duell im Abstiegskampf

Beide Teams haben 16 Punkte und stehen nur knapp über dem Strich.

Tabellenausblick: Der Sieger verschafft sich Luft, der Verlierer rutscht auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
11:00

22.03.26 – 11:00 Uhr: FC Fürstenried (3.) vs. FC Alte Haide - DSC München (7.) – Verfolgerduell um die oberen Ränge

Fürstenried (37 Punkte) will den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten, während Alte Haide (22 Punkte) mit einem Auswärtssieg in die sichere Tabellenhälfte vorrücken könnte.

Tabellenausblick: Ein Sieg von Fürstenried könnte Platz 2 in greifbare Nähe bringen.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Großhadern
TSV GroßhadernGroßhadern
TSG Pasing
TSG PasingTSG Pasing
14:00

22.03.26 – 14:00 Uhr: TSV Großhadern (10.) vs. TSG Pasing (14.) – Abstiegskrimi

Großhadern (16 Punkte) kämpft gegen den direkten Abstieg, TSG Pasing (10 Punkte) benötigt dringend einen Befreiungsschlag.

Tabellenausblick: Ein Sieg würde Großhadern ins sichere Mittelfeld führen, Pasing kann nur mit einem Dreier hoffen.

So., 22.03.2026, 13:00 Uhr
SV München West
SV München WestSV München West
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
13:00

22.03.26 – 13:00 Uhr: SV München West (2.) vs. FC Kosova München (1.) – Spitzenspiel des Spieltages

Der Tabellenzweite (40 Punkte) empfängt den ungeschlagenen Spitzenreiter (47 Punkte).

Tabellenausblick: SV West kann mit einem Heimsieg den Druck im Titelrennen erhöhen, Kosova könnte mit einem Auswärtssieg den Vorsprung auf 10 Punkte ausbauen.

Morgen, 13:15 Uhr
TSV Gräfelfing
TSV GräfelfingGräfelfing
FT München Gern
FT München GernFT Gern
13:15

21.03.26 – 13:15 Uhr: TSV Gräfelfing (9.) vs. FT München Gern (13.) – Kellerduell mit hoher Bedeutung

Beide Teams benötigen dringend Punkte, um Abstand zu den Abstiegsrängen zu gewinnen.

Tabellenausblick: Gräfelfing (18 Punkte) kann sich mit einem Sieg ins Mittelfeld schieben, während FT Gern (13 Punkte) bei einer Niederlage noch tiefer in den Abstiegskampf rutscht.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern
TSV Neuried
TSV NeuriedTSV Neuried
14:00

22.03.26 – 14:00 Uhr: FC Neuhadern München (6.) vs. TSV Neuried (8.) – Duell im Mittelfeld

Neuhadern (22 Punkte) und Neuried (19 Punkte) wollen sich von der Gefahrenzone lösen.

Tabellenausblick: Mit einem Sieg könnte Neuhadern in die obere Tabellenhälfte vorstoßen, Neuried würde sich mit drei Punkten absichern.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Pasing
DJK PasingDJK Pasing
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 III
15:00

22.03.26 – 15:00 Uhr: DJK Pasing (5.) vs. TSV 1860 München III (4.) – Kampf um die Verfolgerplätze

Ein direktes Duell um die Chance, den Aufstiegsrängen näher zu kommen. DJK Pasing (26 Punkte) empfängt die Löwen (35 Punkte).

Tabellenausblick: 1860 III kann mit einem Sieg die Top 3 festigen, DJK Pasing wahrt nur mit einem Erfolg realistische Chancen auf Rang 4.