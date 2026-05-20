Kreisliga #29: Krönt sich Bokeloh heute zum Meister?

Dazu wollen Teams wie Listrup, Baccum oder Herzlake ihre starke Form bestätigen, während andernorts bereits Abschiedsstimmung aufkommt. Kreisliga-Abend eben.

Flutlicht, letzte Heimspiele, Verabschiedungen und jede Menge Spannung: Der 29. Spieltag der Kreisliga Emsland hat am Freitagabend einiges zu bieten. Der Fokus liegt dabei klar auf Börger, kann sich der SV Bokeloh heute schon zum Meister machen oder verschiebt die DJK die Feier nochmal?

Heute, 19:30 Uhr VfL Rütenbrock 1930 Rütenbrock VfL Herzlake Herzlake 19:30 live PUSH

Zum letzten Heimspiel der Saison erwartet den VfL Rütenbrock heute Abend (19:30 Uhr) direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Mit dem VfL Herzlake reist ein formstarker Gegner an, der zuletzt mit einem 3:2-Erfolg gegen den TuS Haren auf sich aufmerksam machte und mit 47 Punkten im oberen Tabellenbereich steht. Rütenbrock musste sich am vergangenen Spieltag dem SC Baccum geschlagen geben, präsentierte sich zuletzt insgesamt aber ebenfalls stabil und holte starke zwölf Punkte aus den vergangenen fünf Begegnungen. Das Hinspiel entschied Herzlake knapp mit 1:0 für sich.

Die Gäste von Trainer Manuel Peters überzeugen vor allem offensiv. Im Schnitt erzielt Herzlake mehr als zwei Treffer pro Partie. Insgesamt stehen für den VfL bereits 15 Saisonsiege zu Buche. Da beide Mannschaften in der Tabelle nur fünf Punkte trennen, deutet vieles auf ein ausgeglichenes Duell hin. Rund um die Partie steht in Rütenbrock zudem der Saisonabschluss im Mittelpunkt: Nach dem Spiel sind Verabschiedungen sowie zehn Kisten Freibier angekündigt.

Der SC Baccum geht heute Abend (19:30 Uhr) mit viel Selbstvertrauen in das Auswärtsspiel beim SV Eltern. Nach dem beeindruckenden 8:0-Erfolg gegen den VfL Rütenbrock reist die Mannschaft von Trainer Andreas Hüsken als Tabellenzweiter an und gehört derzeit zu den formstärksten Teams der Liga. Vier Siege in Folge sowie erst 26 Gegentore in der gesamten Saison unterstreichen die starke Verfassung des SCB. Insgesamt stehen 17 Siege, sieben Unentschieden und nur vier Niederlagen auf dem Konto. Der SV Eltern musste zuletzt eine deutliche 0:7-Niederlage gegen den SV Listrup hinnehmen und kassierte damit bereits die 14. Saisonniederlage. Besonders defensiv offenbarten die Gastgeber Probleme: 91 Gegentore sind der Höchstwert der Liga. Offensiv bleibt Eltern dennoch gefährlich und erzielt im Schnitt mehr als zwei Treffer pro Spiel. Das Hinspiel gewann Baccum knapp mit 2:1. Auch diesmal spricht die aktuelle Formkurve eher für die Gäste, leicht wird die Aufgabe in Eltern aber nicht. Für zusätzliche Stimmung dürfte zudem das angekündigte Freibier ab der 68. Minute sorgen.

Heute, 19:15 Uhr Sportverein Listrup 1949 Listrup Haselünner SV Haselünne 19:15 PUSH

Der SV Listrup möchte seine starke Form auch am Freitagabend bestätigen. Nach dem deutlichen 7:0 gegen den SV Eltern empfängt die Mannschaft von Trainer Matthias Röttering den Haselünner SV zum vorletzten Heimspiel der Saison. Mit 81 Treffern stellt Listrup eine der gefährlichsten Offensiven der Liga und geht als Tabellendritter klar favorisiert in die Partie. Zuletzt feierte der SVL drei Siege in Serie. Doch auch Haselünne reist mit einem Erfolgserlebnis an. Das Team um Spielertrainer Markus Rohe gewann zuletzt mit 4:2 gegen Eltern und will trotz Tabellenplatz 16 erneut Moral zeigen. Das Hinspiel entschied der HSV überraschend mit 2:0 für sich. In Listrup ist die Zielsetzung dennoch klar formuliert: Die drei Punkte sollen im heimischen Wohnzimmer bleiben.

Heute, 19:30 Uhr FC 47 Leschede Leschede SV Teglingen Teglingen 19:30 live PUSH

Heute Abend (19:30 Uhr) empfängt der FC 47 Leschede den SV Teglingen zum letzten Heimspiel der Saison. Sportlich geht es für beide Teams zwar um keine entscheidenden Tabellenplätze mehr, dennoch wollen beide Mannschaften die Spielzeit mit einem Erfolgserlebnis beenden. Leschede geht mit 44 Punkten als Tabellen­siebter in die Partie. Zuletzt unterlag die Mannschaft von Trainer Friedhelm Schüring zwar mit 0:2 in Bawinkel, offensiv gehört der FC 47 mit durchschnittlich mehr als 2,5 Treffern pro Spiel aber weiterhin zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Der SV Teglingen reist nach drei Niederlagen in Serie nach Leschede und möchte die Negativserie stoppen. Die Mannschaft von Markus Koopmann belegt mit 38 Punkten Rang neun. Das Hinspiel gewann Teglingen nach einem frühen 0:2-Rückstand noch mit 4:2. Neben dem Sport steht in Leschede auch der Saisonabschluss im Fokus. Nach Abpfiff finden die traditionellen Verabschiedungen statt, zudem bedankt sich die Mannschaft mit 50 Litern Freibier bei den Zuschauern für die Unterstützung während der Saison.

Der sportliche Abstieg steht fest, doch der SV Lengerich-Handrup will sich erhobenen Hauptes aus der Kreisliga Emsland verabschieden. Vor dem Derby beim SV Bawinkel am Freitagabend (19:30 Uhr) erinnerte der Verein in einem emotionalen Instagram-Post an 13 Jahre Kreisliga und ein Bezirksliga-Jahr. Trotz Verletzungspech und schwieriger Saison wolle man „bis zur letzten Minute alles für unsere Farben geben“. Sportlich reist die Mannschaft von Trainer Carlo Niemann mit 25 Punkten und 17 Saisonniederlagen als Absteiger nach Bawinkel. Zuletzt verlor der SVLH gegen den SV Surwold, das Hinspiel gegen Bawinkel ging deutlich mit 0:4 verloren. Auch der SV Bawinkel blickt auf keine einfache Schlussphase. Das Team von Trainer Michael Wilken unterlag zuletzt mit 0:4 gegen den SV Bokeloh und gewann nur eines der vergangenen fünf Spiele. Mit neun Siegen, sechs Remis und 13 Niederlagen rangieren die Gastgeber im unteren Mittelfeld. Am letzten Spieltag wartet dann noch die Partie gegen BW Papenburg II. Für Lengerich-Handrup folgen nach dem Derby noch das Saisonfinale in Teglingen sowie am 19. Juni ein Legendenspiel gegen die Traditionsmannschaft des SV Meppen, bei dem mehrere Spieler offiziell verabschiedet werden.

Heute, 20:00 Uhr DJK Eintracht Börger Börger SV Bokeloh Bokeloh 20:00 PUSH