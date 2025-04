Kreisliga - 22. Spieltag

Bereits am morgigen Freitag empfängt der SV Robern den VfR Fahrenbach zum Abstiegsgipfel. Die Orts- und Tabellennachbarn liegen punktgleich auf den Plätzen 15 und 16 und der Verlierer dieser Partie wird sich wohl schon gedanklich auf die A-Klasse einstellen können, bei dann noch fünf verbleibenden Spielen.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Das Prestigeduell mit dem TSV Billigheim ging für die SV Schefflenz äußerst unglücklich verloren, denn das spielentscheidende 1:2 fiel erst in der 90. Spielminute. Nun empfängt man den FC Mosbach, der im Duell mit dem SV Robern nichts anbrennen lies und diesen mit 3:1 nach Hause schickte.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr

Der SV Sattelbach legte beim Auswärtsauftritt in Schwarzach los wie die Feuerwehr und ging bereits in der 7. Spielminute in Führung - jedoch lag man zur Halbzeitpause schon 1:3 zurück. Der Anschlußtreffer von Spielertrainer R. Hess kam zu spät, wodurch man nun punktgleich mit Lohrbach und Schwarzach auf Platz 10 verharrt. Sulzbach erkämpfte ein Unentschieden gegen Reichenbuch und hält den SV Robern und den VfR Fahrenbach auf Distanz.