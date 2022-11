Kreisliga 2: Wörth und Walpertskirchen gehen zuhause unter Eichenried mit Kantersieg

Am verdienten Sieg der Gäste rüttelte auch Wartenbergs Pressesprecher Thomas Rademacher nicht: „Taufkirchen war kompakter und defensiv besser. Wir hatten zwar in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz, aber keine nennenswerte Chance.“ Matchwinner war BSG-Spielertrainer Thomas Bachmaier, der die Gäste früh in Führung brachte, als er einen langen Ball prima verarbeitete, sich dann gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und aus halbrechter Position traf (10.). Ein zu kurzer Rückpass von Maxi Gebhard brachte die Wartenberger zurück ins Spiel. Michael Reischl ging dazwischen und staubte zum 1:1 ab (15.). Dann war wieder Bachmaier dran, dessen Schuss Dominik Fleischer an die Hand bekam. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, den der Spielertrainer selbst verwandelte (28.). Mit seinem dritten Treffer machte Bachmaier alles klar. Gegen die zu weit aufgerückte Wartenberger Abwehr setzte er sich auf rechts durch und überwand Keeper Thomas Schönwälder mit einem Schuss ins kurze Eck (55.). Matchwinner Bachmaier war glücklich: „Ich bin natürlich sehr froh und stolz auf das Team und die Entwicklung, die man sieht. Aber genau das habe ich auch vor dem Spiel von der Mannschaft verlangt. Die Spieler sollten zeigen, dass wir ganz anders auftreten wie noch zum Saisonauftakt gegen Wartenberg. Sehr gut war auch die Arbeit gegen den Ball, sodass Wartenberg eigentlich keine Chance im zweiten Durchgang hatte.“

Schön sei das Spiel nicht gewesen auf dem tiefen Platz, räumte Moosinnings Spielertrainer Benedikt Thumbs ein, „aber aufgrund der Chancen war der Sieg verdient“. Anfangs hatten die Gäste deutliche Vorteile, die FCM-Führung fiel aus dem Nichts. Ein Einwurf war über Marco Esposito und Basti Michalak bei Alex Hofmeister gelandet, der dem Keeper mit seinem Rechtsschuss ins linke Eck keine Chance ließ (34.). Und der FCM setzte nach. „Aus dem Gewurschtel heraus“, so Thumbs kam der Ball nach einer Ecke zu Hofmeister, der auf Christian Faltermaier weiterleitete. Und der besorgte das 2:0 (40.). Im zweiten Durchgang vergaben Dominik Gunderlach und Manu Gröber zwei Kontermöglichkeiten, auf der Gegenseite rettete Tobi Pfanzelt gegen einen TSV-Angreifer. Der bis dahin gute Schiedsrichter David Gasch verlor zum Schluss die Linie, als er Faltermaier mit einer Zeitstrafe belangte. „Das war sehr hart“, befand Thumbs. „Er hat sich da das Leben selbst schwer gemacht.“ So wurde die eigentlich faire Partie hektisch – mit dem Ergebnis, dass Gästespieler Tobias Widhopf für zehn Minuten runter musste und FCM-Spielertrainer Gröber die Ampelkarte sah.

Unterbruck setzte mit Kontern erste Duftmarken, bevor Eitting das Spiel an sich riss und durch Lukas Petermeier in Führung ging (38.). Der Gast kam einer Ecke glücklich zum 2:0 von Christoph Härtl (55.), und da schien die Partie entschieden zu sein. Es deutete alles darauf hin, dass die Eittinger im Verwaltungsmodus das Spiel nach Hause bringen. Doch dann wurde Andreas Hohlenberger mit einem weiten Ball auf die Reise zum 1:2 geschickt (61.) und keine 60 Sekunden später tanzte Pascal Preller den Keeper zum 2:2 aus (62.). Nach dem Doppelschlag hatten die Unterbrucker noch zwei Megachancen zur eigenen Führung. Aber auch Eitting vergab kurz vor Schluss durch Benedikt Beierl noch einen Matchball in dem hoch unterhaltsamen Fußballspiel. „Unterm Strich geht das Unentschieden in Ordnung“, fand Eittings Sportlicher Leiter Wolfgang Ettl.

SV Walpertskirchen - TSV Allershausen 0:5

„Von mir aus hätten wir 0:10 verlieren können, wenn dem Bene das nicht passiert wäre“, sagte Walpertskirchens Trainer Sepp Heilmeier sichtlich geschockt. Benedikt Schuler war in der 70. Minute nach einem Laufduell gegen das Betonfundament der Werbebande gekracht, erlitt dabei schwere Schnittwunden am Knie und musste mit dem Sanka ins Krankenhaus gebracht werden. Da stand es bereits 0:3, denn Jannis Pankau hatte gegen schwache Walpertskirchener einen Foulelfmeter verwandelt (23.), und zwei Minuten später legte Alexander Holzmaier nach. Mit dem 3:0 von Phonogphat Khlongkhlaew ging es in die Kabine. Mit der Reaktion nach dem Seitenwechsel war Heilmeier zufrieden. Christian Käser, Florian Rauch und Luca Fellermeier hätten die Partie nochmal spannend machen könen, vergaben aber ihre Chancen. Danach passierte das Malheur von Schuler. Die Tore von Dominik Baller (75.) und Viktor Siebert gerieten zur Nebensache.

SV Wörth- SV Eichenried 1:5

Die Leiden der jungen Wörther gehen weiter. Die derbe Heimpleite leitete Liam Fitzpatrick ein, der eine flache Hereingabe von Korbi Lommer ins eigene Tor beförderte (1.). Der zweite Eichenrieder Treffer war eine feine Einzelaktion von Marius Keller, der sich den Ball erkämpft hatte und Keeper Korbinian Becker mit einem Schlenzer aus 20 Metern ins rechte untere Eck keine Chance ließ (26). Die Wörther gaben sich aber keineswegs auf, drängten auf den Anschlusstreffer und hatten Pech bei einem Lattentreffer. Eichenried rette sich in die Halbzeit und kam dann gestärkt wieder raus. „Danach hat Wörth nur noch einmal aufs Tor geschossen“, sagte SVE-Vorsitzeder Stefan Huber. Zuvor aber drückte noch Keller den Ball im Gestochere mit dem Oberschenkel zum 3:0 über die Linie (50.). Das 4:0 besorgte Markus Humplmair aus 20 Metern mit der Fuß-Innenseite (70.). Der fünfte Treffer gebührt zum großen Teil Philipp Traa, der sich halbrechts durchsetze und Lommer bediente, der den Ball nur noch über die Linie bugsieren musste (80.). Den Ehrentreffer erzielte Wörths Spielertrainer Peter Bongers im zweiten Nachschuss (85). Wörths Coach Lukas Becker gibt sich trotzdem kämpferisch: „Wir werden trotzdem weiter arbeiten. Die Mannschaft ist intakt und glaubt an sich. Es ist halt bitter, wenn du schon nach 44 Sekunden hinten liegst und selbst deine Chancen nicht verwerten kannst.“ (nb) (pri)