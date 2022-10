Perfekte Ballannahme: Nessim Mahsas stoppt den Ball mit der Brust. Ansonsten war allerdings beim SV Wörth nicht allzu viel hohe Fußballkunst zu sehen. Das Kreisliga-Schlusslicht verlor gegen die BSG Taufkirchen 0:4. – Foto: Christian Riedel

Kreisliga 2: Walpertskirchen stürzt den Spitzenreiter, Eichenried mit Überraschungssieg Taufkirchen arbeitet sich nach oben

Landkreis - In der Kreisliga 2 gibt es einen neuen Spitzenreiter: Durch den 5:0-Erfolg von Walpertskirchen gegen die Moosinninger Reserve steht der TSV Eching ganz oben.

SC Kirchasch 0 SV Kranzberg 1 „Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen.“ Kirchaschs Sprecher Walter Pelzl wollte gar nicht groß herumreden, zu groß war die Enttäuschung über die erneute Niederlage. „Wir sind nur pomadig hinterhergelaufen.“ Dabei hatten sich beide Teams in der Anfangsphase neutralisiert. Dann wurde Kranzberg zunächst zwar besser, ohne aber den entscheidenden Pass in die Spitze zu spielen. Nach einem Fehlpass von Thomas Angermeier schaltete Kranzberg schnell und bediente Stephan Schleypen, der zum 1:0 traf (47.). Jetzt lief’s für den SVK. Michael Kopp war am Strafraum mustergültig freigespielt worden, beim anschließenden Flachschuss sah KSC-Keeper Ägidius Altmann alles andere als gut aus (77.). In der Schlussphase wurde es trotzdem nochmal spannend, denn Maxi Strasser verkürzte nach einer Flanke aus dem Halbfeld, nachdem Kranzbergs Keeper Fabian Köppl auch noch ausgerutscht war (81.). Der KSC vergab durch einen Freistoß aber die Chance auf den Ausgleich. Für die Entscheidung sorgte Florian Kleidorfer, der einen Konter abschloss.

FCA Unterbruck 1 FC Lengdorf 2 Einen glücklichen Nachmittag erlebten die Gäste. „Am Ende war’s aber schon auch verdient, weil wir in der ersten Halbzeit besser waren“, kommentierte FCL-Vize Dietmar Fischer. Simon Nußrainer war im Strafraum freigespielt worden und traf aus zehn Metern (11.). Doch Andi Hohlenburger egalisierte noch vor dem Wechsel, nach einem schnellen Einwurf hatte Linus Hayer clever quer abgelegt (40.). Nach dem Seitentausch gab’s Chancen auf beiden Seiten. Doch während Hohlenburger in der Schlussphase die beste Gelegenheit für die Hausherren allein vor Keeper Hans Preis vergab, blieb der FCL eiskalt. Nachdem Verteidiger Markus Zacherl über den Ball gestolpert war, schaltete Martin Lechner am schnellsten und schloss zum 2:1 ab (90.).

SV Wörth 0 BSG Taufkirchen 4

„Das war ein Pflichtsieg heute“, berichtete BSG-Spielertrainer Thomas Bachmaier, „wir haben uns aber lange schwergetan“. Zwar gingen die Gäste Mitte des ersten Durchgangs in Führung, nach einer einstudierten Aigner-Ecke traf Thomas Heilmeier aus 15 Metern (27.). Doch in der Folge tat sich die BSG lange schwer und kam erst in der Schlussphase wieder in gefährliche Positionen. Zunächst setzte Fabian Aigner nach einem weiten Ball nach und profitierte zudem von einem Abstimmungsproblem in der SV-Defensive (74.). Wenig später war Wörth zu weit aufgerückt, Konstantin Dworschak wurde mustergültig bedient und überwand Keeper Korbinian Becker (81.). Den Schlusspunkt setzte Valentin Unterreitmeier, nachdem Bachmaier im Strafraum gefoult worden war (89.).

SV Eichenried 3 TSV Hohenwart 0 „Das war heute ein wichtiger und auch in der Höhe verdienter Sieg“, jubelte SVE-Trainer Stefan Huber. Die Eichenrieder hatten nach nicht einmal zehn Minuten das Match bereits entschieden. Zunächst hatte Marius Keller von einem feinen Hanusch-Steckpass profitiert (1.). Nur zwei Minuten später jubelten die Hausherren erneut, nach einer Flanke von Korbinian Lommert stand Yakha Diop goldrichtig und schloss zum 2:0 ab. Dann war Diop der Vorlagengeber für Nicolas Reuße Sanchez, der mit dem 3:0 für klare Verhältnisse sorgte (9.). Was den Hausherren auch in die Karten spielte: Noch in der Anfangsphase handelte sich Hohenwarts Maxi Mitterhuber als letzter Mann nach einem Foul an Korbi Lommer die Rote Karte ein. In Überzahl konnten es sich die SV-Mannen sogar leisten, durch erneut Diop und Keller beste Chancen liegen zu lassen. Am Ende freute sich auch noch Eichenrieds Mannschaftskasse, nach wiederholtem Foul musste Sebastian Mandler per Ampelkarte frühzeitig runter.