Kreisliga 2: „Vogelwildes Derby“ gegen den SV Wörth – Moosinnings Reserve enttäuscht gegen Kranzberg Drei Platzverweise, zwei Zeitstrafen, elf jubelnde Wartenberger

Es läuft nicht mehr wirklich viel zusammen bei den Moosinninger Kickern, die lang die Kreisliga dominiert haben. Im letzten Spiel des Jahres gab’s eine verdiente Niederlage gegen eines der Sorgenkinder der Liga. „Das war heute klar verdient“, befand Kranzbergs Trainer Anton Kopp hinterher. Zwar waren die Bedingungen alles andere als gut, doch die Gäste nahmen den tiefen Platz gut an, hatten aber zunächst noch Pech, dass ein Freistoß von Michael Kopp gegen den Pfosten klatschte. Kurz vor der Pause ließ allerdings Moosinnings Keeper Tobias Pfanzelt einen Kopp-Freistoß aus rund 20 Metern durch die Handschuhe zum 0:1 ins Tor rutschen (41.). Die Entscheidung fiel nach gut einer Stunde und in Folge einer Ecke. Pfanzelt und ein Moosinninger Verteidiger behinderten sich gegenseitig. Diese Gelegenheit nutzte Felix Hengge, um aus drei Metern zum 2:0 abzustauben (62.).

„Das war ein vogelwildes Spiel.“ Wartenbergs Pressesprecher Thomas Rademacher suchte nach den richtigen Worten. Drei Tore, acht Gelbe Karten, zwei glatt Rote Karten, eine Ampelkarte, zwei Zeitstrafen – das Landkreis-Derby bot beinahe alles auf, was so möglich ist in einem Fußballspiel. Dass es am Ende für die zuletzt arg abgerutschten Wartenberger für einen Sieg gegen das Schlusslicht reichte, „war verdient“, wie Rademacher ergänzte, „und tut unserem Selbstvertrauen gut.“