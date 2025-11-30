 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht

Kreisliga 2: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 15.Spieltag

FuPa Oberbayern zeigt euch zum Spieltag alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr!

Kreisliga 2
TSV 1860 III
Großhadern
DJK Pasing
MUC-Solln

Gestern, 14:30 Uhr
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC München
TSV München-Solln
TSV München-Solln
0
2
Abpfiff

FC Alte Haide – DSC München – TSV München-Solln 0:2

Schiedsrichter: Silas Kempf (München) – Zuschauer: 40

Nach torloser erster Hälfte sorgte der TSV München-Solln mit einem Doppelschlag direkt nach der Pause für die Entscheidung. Luis Stephan (48.) erzielte das 0:1, gefolgt von Robert Fabig (49.) nur eine Minute später. Alte Haide fand keine Antwort mehr.

Heute, 11:00 Uhr
FC Fürstenried
FC Fürstenried
DJK Pasing
DJK Pasing
2
2
Abpfiff

FC Fürstenried – DJK Pasing 2:2

Zuschauer: 50

In einem spannenden Spiel ging DJK Pasing durch Ingo Evertz (13.) in Führung. Doch der FC Fürstenried drehte durch Tore von Erkut Satilmis (22.) und Maximilian Bergmann (28.) das Spiel. In der 89. Minute sicherte Kaan Karagöz DJK Pasing mit dem späten Ausgleich einen Punkt.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Großhadern
TSV Großhadern
FC Neuhadern München
FC Neuhadern München
1
3
Abpfiff

TSV Großhadern – FC Neuhadern München 1:3

Schiedsrichter: Florian Dietrich (München) – Zuschauer: 60

Der FC Neuhadern München drehte das Spiel nach einem frühen Rückstand souverän. Bereits in der 2. Minute brachte Dorian Okorn den TSV Großhadern in Führung. Doch der FC Neuhadern antwortete durch Marc Löfflad (25.) zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit verwandelte Leonardo Pfleiderer (55.) einen Foulelfmeter zur Führung. Den Schlusspunkt setzte Quirin Jürgens (85.) mit dem 1:3-Endstand.

Heute, 13:00 Uhr
SV München West
SV München West
FT München Gern
FT München Gern
8
1
Abpfiff

SV München West – FT München Gern 8:1

Schiedsrichter: Dominikus Hägel (München) – Zuschauer: 60

Der SV München West überrollte FT München Gern förmlich. Tareq Odeh (19., 34.) und Ferdinand Hansel (45.+1, 56.) trafen jeweils doppelt. Weitere Tore erzielten Lorenz Weber (45.+1, 73.), Mattheo Fuhs (81.) und Daniel Egwi (90.+3). Der Ehrentreffer gelang Matthias Regiert (59.).

Heute, 11:30 Uhr
FC Teutonia München
FC Teutonia München
TSV Gräfelfing
TSV Gräfelfing
3
1
Abpfiff

FC Teutonia München – TSV Gräfelfing 3:1

Zuschauer: 70

Trotz eines frühen Rückstands durch Marvin Brehm (5.) zeigte der FC Teutonia München Moral. Nach einem Platzverweis für Deniel Mitrov (12., Rot) drehte Teutonia das Spiel. Fabian Ferster glich per Foulelfmeter (17.) aus, bevor Amar Lovic (76., 90.) mit einem Doppelpack den verdienten Sieg sicherte.

Heute, 14:30 Uhr
FC Kosova München
FC Kosova München
TSV Neuried
TSV Neuried
3
1
Abpfiff

FC Kosova München – TSV Neuried 3:1

Zuschauer: 100

Der FC Kosova München ging durch Armend Kovaci (1.) früh in Führung. Shqipdon Ademi (40.) baute den Vorsprung aus. Nach dem Anschlusstreffer von Colin Strass (59.) stellte Adnan Haxhaj (70.) den Endstand her. In einer hitzigen Schlussphase sahen sowohl Armend Kovaci (77.) als auch Dragan Radojevic (84.) Gelb-Rot.

Gestern, 17:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 München
TSG Pasing
TSG Pasing
4
1
Abpfiff

TSV 1860 München III – TSG Pasing 4:1

Zuschauer: 60

Der TSV 1860 München III dominierte die Partie deutlich. Kenyan Price sorgte mit zwei Treffern (24., 58.) für eine komfortable Führung. Nicolas Barth erhöhte (71.) auf 3:0. Nach dem Anschlusstreffer durch Adnel Music (82.) stellte erneut Nicolas Barth (83.) den alten Abstand wieder her.

30.11.2025, 17:55 Uhr
Helmut Kampa