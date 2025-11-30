Kreisliga 2: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 15.Spieltag

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

In einem spannenden Spiel ging DJK Pasing durch Ingo Evertz (13.) in Führung. Doch der FC Fürstenried drehte durch Tore von Erkut Satilmis (22.) und Maximilian Bergmann (28.) das Spiel. In der 89. Minute sicherte Kaan Karagöz DJK Pasing mit dem späten Ausgleich einen Punkt.

Nach torloser erster Hälfte sorgte der TSV München-Solln mit einem Doppelschlag direkt nach der Pause für die Entscheidung. Luis Stephan (48.) erzielte das 0:1, gefolgt von Robert Fabig (49.) nur eine Minute später. Alte Haide fand keine Antwort mehr.

Der SV München West überrollte FT München Gern förmlich. Tareq Odeh (19., 34.) und Ferdinand Hansel (45.+1, 56.) trafen jeweils doppelt. Weitere Tore erzielten Lorenz Weber (45.+1, 73.), Mattheo Fuhs (81.) und Daniel Egwi (90.+3). Der Ehrentreffer gelang Matthias Regiert (59.).

Der FC Neuhadern München drehte das Spiel nach einem frühen Rückstand souverän. Bereits in der 2. Minute brachte Dorian Okorn den TSV Großhadern in Führung. Doch der FC Neuhadern antwortete durch Marc Löfflad (25.) zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit verwandelte Leonardo Pfleiderer (55.) einen Foulelfmeter zur Führung. Den Schlusspunkt setzte Quirin Jürgens (85.) mit dem 1:3-Endstand.

FC Teutonia München – TSV Gräfelfing 3:1 Zuschauer: 70 Trotz eines frühen Rückstands durch Marvin Brehm (5.) zeigte der FC Teutonia München Moral. Nach einem Platzverweis für Deniel Mitrov (12., Rot) drehte Teutonia das Spiel. Fabian Ferster glich per Foulelfmeter (17.) aus, bevor Amar Lovic (76., 90.) mit einem Doppelpack den verdienten Sieg sicherte.

FC Kosova München – TSV Neuried 3:1 Zuschauer: 100 Der FC Kosova München ging durch Armend Kovaci (1.) früh in Führung. Shqipdon Ademi (40.) baute den Vorsprung aus. Nach dem Anschlusstreffer von Colin Strass (59.) stellte Adnan Haxhaj (70.) den Endstand her. In einer hitzigen Schlussphase sahen sowohl Armend Kovaci (77.) als auch Dragan Radojevic (84.) Gelb-Rot.