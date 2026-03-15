 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Kreisliga 2: SV Schloßberg demontiert Fridolfing 5:1

Schlagzeilen und Kurzberichte zum 15. Spieltag

von Helmut Kampa · Heute, 11:51 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga 2
TuS Prien
SV Schloßber
SV Söchtenau
TSV Waging

An der Tabellenspitze bleibt es extrem spannend: TuS Prien und SV Seeon teilen sich mit 31 Punkten die Führungsrolle, dicht gefolgt von SC Anger (28 Punkte). Die Niederlage von Prien gegen Teisendorf zeigt, dass jeder Ausrutscher den Titelkampf neu entfachen kann.

Im Mittelfeld festigen Teisendorf, Tacherting und Söchtenau ihre Positionen, während Waging mit dem Auswärtssieg neuen Auftrieb erhält.

Im Tabellenkeller wird die Lage für Ruhpolding und Fridolfing immer kritischer. Engelsberg und Weildorf müssen dringend punkten, um sich nicht weiter nach unten ziehen zu lassen.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Schloßberg
SV SchloßbergSV Schloßber
TSV Fridolfing
TSV FridolfingFridolfing
5
1
Abpfiff

SV Schloßberg – TSV Fridolfing 5:1

Wieber und Seher treffen doppelt

Ein Offensivfeuerwerk in Schloßberg! Wieber (7., 34.) und Seher (37., 63.) führten die Gastgeber schnell auf die Siegerstraße, Weidenschlager (39.) legte nach. Fridolfings Ehrentreffer erzielte Jäger (79.).

Fr., 13.03.2026, 18:15 Uhr
SV Seeon
SV SeeonSV Seeon
DJK Weildorf
DJK WeildorfDJK Weildorf
2
1
Abpfiff

SV Seeon – DJK Weildorf 2:1

Seil und Axthammer drehen die Partie

Die Gäste gingen durch Berger (36.) in Führung, doch Seeon zeigte Moral: Seil glich in der 61. Minute aus, bevor Axthammer nur vier Minuten später den Siegtreffer erzielte. 180 Zuschauer feierten die gelungene Aufholjagd.

Gestern, 17:00 Uhr
TuS Engelsberg
TuS EngelsbergEngelsberg
TSV Waging am See
TSV Waging am SeeTSV Waging
1
3
Abpfiff

TuS Engelsberg – TSV Waging am See 1:3

Effizientes Waging setzt sich durch

Hummelberger (13.) und Kraller (23.) brachten die Gäste früh in Front. Daniel (29.) verkürzte, doch Maierhofer (90.+3) sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Oberteisendorf
SV OberteisendorfOberteisendo
SV Linde Tacherting
SV Linde TachertingTacherting
0
1
Abpfiff

SV Oberteisendorf – SV Linde Tacherting 0:1

Aydinalp trifft zum Auswärtssieg

Vor 200 Zuschauern nutzte Tacherting in der 65. Minute seine Chance: Aydinalp traf zum spielentscheidenden 0:1. Oberteisendorf blieb trotz guter Möglichkeiten punktlos.

Fr., 13.03.2026, 19:00 Uhr
SC Anger
SC AngerSC Anger
SV Söchtenau
SV SöchtenauSV Söchtenau
1
0
Abpfiff

SC Anger – SV Söchtenau 1:0

Nitzinger sichert knappen Heimsieg

Anger lieferte sich mit Söchtenau ein umkämpftes Spiel. Erst in der 74. Minute erlöste Nitzinger die Gastgeber mit dem einzigen Treffer des Tages.

Fr., 13.03.2026, 19:00 Uhr
TSV Teisendorf
TSV TeisendorfTeisendorf
TuS Prien am Chiemsee
TuS Prien am Chiemsee TuS Prien
1
0
Abpfiff

TSV Teisendorf – TuS Prien am Chiemsee 1:0

Pöllner stoppt den Tabellenführer

Im Spitzenspiel brachte Pöllner (36.) Teisendorf in Führung. Prien fand trotz druckvoller Schlussphase kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Hausherren.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Bad Endorf
TSV Bad EndorfBad Endorf
SV Ruhpolding
SV RuhpoldingSV Ruhpold.
4
1
Abpfiff

TSV Bad Endorf – SV Ruhpolding 4:1

Knauer dreht die Partie – Endorf jubelt

Ruhpolding ging durch Maier (39.) zunächst in Führung, doch Knauer (48., 65.) drehte das Spiel. Ass (66.) und Vokrri (90.) machten den deutlichen Heimsieg perfekt.

Vorschau auf den 16. Spieltag

Der nächste Spieltag verspricht Spannung im Titelrennen und im Abstiegskampf:

  • TSV Bad Endorf – SV Schloßberg

Endorf will den Schwung aus dem 4:1-Sieg mitnehmen, Schloßberg peilt nach dem Kantersieg den nächsten Dreier an.

  • SV Söchtenau – TuS Prien am Chiemsee

Söchtenau als heimstarker Mittelfeldclub empfängt den Tabellenführer, der Wiedergutmachung betreiben muss.

  • TSV Waging am See – SV Oberteisendorf

Waging will mit einem Sieg weiter nach oben, Oberteisendorf sucht dringend nach Stabilität.

  • TSV Fridolfing – SV Seeon

Ein Duell der Gegensätze: Fridolfing kämpft ums Überleben, Seeon um die Tabellenspitze.

  • SV Linde Tacherting – SC Anger

Ein echtes Duell um die oberen Plätze: Tacherting könnte mit einem Sieg zu Anger aufschließen.

  • SV Ruhpolding – TSV Teisendorf

Ruhpolding unter Zugzwang, Teisendorf mit Rückenwind nach dem Erfolg gegen Prien.

  • DJK Weildorf – TuS Engelsberg

Kellerduell! Beide Teams benötigen dringend einen Sieg, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.