Kreisliga 2: SV Schloßberg demontiert Fridolfing 5:1

An der Tabellenspitze bleibt es extrem spannend: TuS Prien und SV Seeon teilen sich mit 31 Punkten die Führungsrolle, dicht gefolgt von SC Anger (28 Punkte). Die Niederlage von Prien gegen Teisendorf zeigt, dass jeder Ausrutscher den Titelkampf neu entfachen kann.
Im Mittelfeld festigen Teisendorf, Tacherting und Söchtenau ihre Positionen, während Waging mit dem Auswärtssieg neuen Auftrieb erhält.
Im Tabellenkeller wird die Lage für Ruhpolding und Fridolfing immer kritischer. Engelsberg und Weildorf müssen dringend punkten, um sich nicht weiter nach unten ziehen zu lassen.
SV Schloßberg – TSV Fridolfing 5:1
Wieber und Seher treffen doppelt
Ein Offensivfeuerwerk in Schloßberg! Wieber (7., 34.) und Seher (37., 63.) führten die Gastgeber schnell auf die Siegerstraße, Weidenschlager (39.) legte nach. Fridolfings Ehrentreffer erzielte Jäger (79.).
SV Seeon – DJK Weildorf 2:1
Seil und Axthammer drehen die Partie
Die Gäste gingen durch Berger (36.) in Führung, doch Seeon zeigte Moral: Seil glich in der 61. Minute aus, bevor Axthammer nur vier Minuten später den Siegtreffer erzielte. 180 Zuschauer feierten die gelungene Aufholjagd.
TuS Engelsberg – TSV Waging am See 1:3
Effizientes Waging setzt sich durch
Hummelberger (13.) und Kraller (23.) brachten die Gäste früh in Front. Daniel (29.) verkürzte, doch Maierhofer (90.+3) sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung.
SV Oberteisendorf – SV Linde Tacherting 0:1
Aydinalp trifft zum Auswärtssieg
Vor 200 Zuschauern nutzte Tacherting in der 65. Minute seine Chance: Aydinalp traf zum spielentscheidenden 0:1. Oberteisendorf blieb trotz guter Möglichkeiten punktlos.
SC Anger – SV Söchtenau 1:0
Nitzinger sichert knappen Heimsieg
Anger lieferte sich mit Söchtenau ein umkämpftes Spiel. Erst in der 74. Minute erlöste Nitzinger die Gastgeber mit dem einzigen Treffer des Tages.
TSV Teisendorf – TuS Prien am Chiemsee 1:0
Pöllner stoppt den Tabellenführer
Im Spitzenspiel brachte Pöllner (36.) Teisendorf in Führung. Prien fand trotz druckvoller Schlussphase kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Hausherren.
TSV Bad Endorf – SV Ruhpolding 4:1
Knauer dreht die Partie – Endorf jubelt
Ruhpolding ging durch Maier (39.) zunächst in Führung, doch Knauer (48., 65.) drehte das Spiel. Ass (66.) und Vokrri (90.) machten den deutlichen Heimsieg perfekt.
Der nächste Spieltag verspricht Spannung im Titelrennen und im Abstiegskampf:
Endorf will den Schwung aus dem 4:1-Sieg mitnehmen, Schloßberg peilt nach dem Kantersieg den nächsten Dreier an.
Söchtenau als heimstarker Mittelfeldclub empfängt den Tabellenführer, der Wiedergutmachung betreiben muss.
Waging will mit einem Sieg weiter nach oben, Oberteisendorf sucht dringend nach Stabilität.
Ein Duell der Gegensätze: Fridolfing kämpft ums Überleben, Seeon um die Tabellenspitze.
Ein echtes Duell um die oberen Plätze: Tacherting könnte mit einem Sieg zu Anger aufschließen.
Ruhpolding unter Zugzwang, Teisendorf mit Rückenwind nach dem Erfolg gegen Prien.
Kellerduell! Beide Teams benötigen dringend einen Sieg, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren.