Kreisliga 2: SV Schloßberg demontiert Fridolfing 5:1

An der Tabellenspitze bleibt es extrem spannend: TuS Prien und SV Seeon teilen sich mit 31 Punkten die Führungsrolle, dicht gefolgt von SC Anger (28 Punkte). Die Niederlage von Prien gegen Teisendorf zeigt, dass jeder Ausrutscher den Titelkampf neu entfachen kann.

Im Mittelfeld festigen Teisendorf, Tacherting und Söchtenau ihre Positionen, während Waging mit dem Auswärtssieg neuen Auftrieb erhält.

Im Tabellenkeller wird die Lage für Ruhpolding und Fridolfing immer kritischer. Engelsberg und Weildorf müssen dringend punkten, um sich nicht weiter nach unten ziehen zu lassen.