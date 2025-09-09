Kreisliga 2 München

Am Sonntag trafen der FC Fürstenried und der TSV 1860 München III in einem spannenden Punktspiel aufeinander. Der FC Fürstenried zeigte von Beginn an eine dominante Leistung und kontrollierte das Spielgeschehen.

Bereits in der 17. Minute gelang Emre Tunc der Führungstreffer zum 1:0. Der FC Fürstenried ließ nicht nach und erhöhte nur zwei Minuten später durch Benan Sadovic auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte versuchte der TSV 1860 München III, das Spiel zu drehen, scheiterte jedoch an der stabilen Defensive des FC Fürstenried. In der 90. Minute setzte Yakup Dora den Schlusspunkt und erzielte das 3:0, was den verdienten Sieg für den FC Fürstenried besiegelte.

Der FC Fürstenried überzeugte mit einer starken Teamleistung, effizientem Offensivspiel und einer soliden Defensive. Die frühe Führung gab Selbstvertrauen, und die Mannschaft ließ dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung. Der TSV 1860 München III fand trotz einiger Wechsel nicht ins Spiel zurück.

Ein verdienter Sieg für den FC Fürstenried, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eine souveräne Vorstellung bot. Die Torschützen Emre Tunc, Benan Sadovic und Yakup Dora waren die Matchwinner in einem Spiel, das von der Dominanz der Fürstenrieder geprägt war.