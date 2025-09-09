Kreisliga 2 München

Der 3. Spieltag brachte klare Siege und spannende Duelle. SV München West und FC Neuhadern München überzeugten mit dominanten Auftritten und vielen Toren. FC Fürstenried festigte seine Tabellenführung mit einem souveränen Sieg. Überraschend war das Remis von FC Kosova München, das Punkte im Titelrennen kostete. Die Offensivfreude prägte den Spieltag, besonders die treffsicheren Akteure machten den Unterschied.
Am Sonntag trafen der FC Fürstenried und der TSV 1860 München III in einem spannenden Punktspiel aufeinander. Der FC Fürstenried zeigte von Beginn an eine dominante Leistung und kontrollierte das Spielgeschehen.
Bereits in der 17. Minute gelang Emre Tunc der Führungstreffer zum 1:0. Der FC Fürstenried ließ nicht nach und erhöhte nur zwei Minuten später durch Benan Sadovic auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.
In der zweiten Hälfte versuchte der TSV 1860 München III, das Spiel zu drehen, scheiterte jedoch an der stabilen Defensive des FC Fürstenried. In der 90. Minute setzte Yakup Dora den Schlusspunkt und erzielte das 3:0, was den verdienten Sieg für den FC Fürstenried besiegelte.
Der FC Fürstenried überzeugte mit einer starken Teamleistung, effizientem Offensivspiel und einer soliden Defensive. Die frühe Führung gab Selbstvertrauen, und die Mannschaft ließ dem Gegner kaum Raum zur Entfaltung. Der TSV 1860 München III fand trotz einiger Wechsel nicht ins Spiel zurück.
Ein verdienter Sieg für den FC Fürstenried, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eine souveräne Vorstellung bot. Die Torschützen Emre Tunc, Benan Sadovic und Yakup Dora waren die Matchwinner in einem Spiel, das von der Dominanz der Fürstenrieder geprägt war.
In einem spannenden und torreichen Duell setzte sich DJK Pasing mit 4:3 gegen TSV Neuried durch. Die Gäste aus Neuried gingen bereits in der 16. Minute durch Dragan Radojevic in Führung. DJK Pasing antwortete jedoch entschlossen: Abdelkader Bara glich in der 30. Minute zum 1:1 aus.
Nach der Pause drehte DJK Pasing auf. Ingo Evertz brachte sein Team in der 47. Minute mit 2:1 in Führung. Doch TSV Neuried zeigte Moral: Abdou Jarmaine glich nur zwei Minuten später zum 2:2 aus. In der 52. Minute war erneut Abdelkader Bara zur Stelle und erzielte das 3:2.
DJK Pasing baute die Führung weiter aus: Marino Kruzevic traf in der 70. Minute zum 4:2. TSV Neuried gab sich nicht auf und verkürzte durch Ryota Nagashima in der 85. Minute noch einmal auf 4:3. Der Ausgleich blieb jedoch aus.
DJK Pasing zeigte eine beeindruckende Moral nach dem frühen Rückstand und konnte durch schnelles Umschaltspiel und einen starken Offensivdrang überzeugen. TSV Neuried hielt tapfer dagegen, verpasste es jedoch, die entscheidenden Chancen in der Schlussphase zu nutzen.
Ein spannendes Spiel mit vielen Wendungen und Toren. DJK Pasing bewies Nervenstärke und Durchsetzungsvermögen, während TSV Neuried trotz guter Leistung ohne Punkte nach Hause fahren musste.
Der FC Neuhadern München dominierte von Beginn an das Spiel gegen den TSV Gräfelfing. Bereits in der 22. Minute eröffnete Ricardo Wassermann den Torreigen mit einem platzierten Schuss. Nur vier Minuten später erhöhte Emirhan Yilmaz auf 2:0, nachdem er die Abwehr geschickt ausspielte. Noch vor der Halbzeitpause traf erneut Emirhan Yilmaz (43.) und schnürte damit seinen Doppelpack.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Der FC Neuhadern blieb offensiv gefährlich und belohnte sich in der 64. Minute mit dem 4:0 durch Dennis Peterssen, der nach einer präzisen Flanke per Kopf traf. Den Schlusspunkt setzte Patrick Geuenich in der 90. Minute mit einem trockenen Abschluss ins lange Eck.
Der FC Neuhadern München präsentierte sich in Topform und ließ dem TSV Gräfelfing keine Chance. Die Defensive stand sicher, während die Offensive eiskalt agierte. Besonders Emirhan Yilmaz glänzte mit zwei Treffern und einer starken Leistung.
Ein überzeugender Sieg des FC Neuhadern, der sowohl offensiv als auch defensiv überzeugt hat. Der TSV Gräfelfing hatte dem druckvollen Spiel der Gastgeber wenig entgegenzusetzen und muss sich deutlich steigern, um in den kommenden Partien erfolgreicher zu sein.
Am vergangenen Wochenende trafen FT München Gern und TSV München-Solln in einem packenden Punktspiel aufeinander. Bereits in der 5. Minute konnte Moritz Elsässer den TSV München-Solln mit einem frühen Tor in Führung bringen. Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht entmutigen und erzielten in der 27. Minute durch Jonas Ladwig den verdienten Ausgleich.
Nach der Halbzeitpause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In der 76. Minute gelang Tristan Römpp der entscheidende Treffer, der den TSV München-Solln erneut in Führung brachte. Trotz intensiver Bemühungen der Heimmannschaft blieb es beim 1:2-Endstand.
TSV München-Solln zeigte sich effizient und nutzte seine Chancen eiskalt. FT München Gern überzeugte durch Kampfgeist, verpasste jedoch den Ausgleich trotz eines engagierten Auftritts.
Ein spannendes Spiel mit frühen und späten Toren, das von taktischer Finesse und großem Einsatz geprägt war. TSV München-Solln bewies seine Nervenstärke in entscheidenden Momenten und sicherte sich verdient die drei Punkte.
Der FC Teutonia startete druckvoll in die Partie und dominierte die ersten Spielminuten. Die Belohnung folgte in der 39. Minute: Nach einer präzisen Flanke setzte sich Fabian Ferster im Strafraum durch und erzielte mit einem platzierten Schuss das 1:0 für die Hausherren.
Nach der Pause kam der FC Kosova besser ins Spiel. Trainerwechsel und frische Kräfte auf beiden Seiten brachten neue Dynamik. In der 81. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Nach einem schnellen Konter traf Shqipdon Ademi mit einem sehenswerten Distanzschuss ins Netz. Trotz einiger Torchancen in den Schlussminuten blieb es beim 1:1-Endstand.
Der FC Teutonia zeigte besonders in der ersten Halbzeit eine engagierte Leistung mit guter Ballkontrolle und offensivem Spiel. Schwächen im Defensivverhalten und nachlassende Konzentration in der zweiten Hälfte verhinderten den Heimsieg.
Der FC Kosova bewies Moral und kämpfte sich nach einem Rückstand stark zurück. Besonders die zweite Halbzeit zeigte die Offensivqualitäten der Mannschaft. Mit etwas mehr Präzision im Abschluss wäre sogar mehr möglich gewesen.
Ein insgesamt gerechtes Unentschieden in einem spannenden Stadtduell. Beide Teams zeigten Stärken und Schwächen, sodass das Remis ein faires Ergebnis widerspiegelt.
Der SV München West zeigte am eine beeindruckende Leistung gegen die TSG Pasing und gewann souverän mit 7:0. Die Heimmannschaft dominierte von Beginn an das Spielgeschehen und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung.
Bereits in der 15. Minute eröffnete Luka Radulovic den Torreigen mit einem präzisen Abschluss. Nur acht Minuten später erhöhte Lukas Hogeback (23.) auf 2:0. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Laurin Vogel (45.) mit dem 3:0 für eine komfortable Führung.
Nach dem Seitenwechsel setzte der SV München West seinen Offensivdrang fort. Ferdinand Hansel verwandelte in der 55. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 4:0. In der 65. Minute traf erneut Lukas Hogeback und machte damit seinen Doppelpack perfekt. Die TSG Pasing verlor mit der Gelb-Roten Karte für Muhtaj Jelal Athman (57.) zusätzlich einen wichtigen Spieler, was den Druck weiter erhöhte.
In der Schlussphase schraubten Ferdinand Hansel (83.) und Haval Alhamo (89.) das Ergebnis auf 7:0 in die Höhe. Die Gäste aus Pasing blieben in der Offensive weitgehend harmlos und fanden kein Mittel gegen die starke Defensive des SV München West.
Der SV München West präsentierte sich in Topform, überzeugte sowohl defensiv als auch offensiv und ließ der TSG Pasing keine Chance. Die Gäste zeigten sich kämpferisch, konnten jedoch weder defensiv stabil noch offensiv gefährlich agieren. Der klare Sieg spiegelt den Spielverlauf wider.
In einem intensiven und spannenden Aufeinandertreffen setzte sich der TSV Großhadern mit 3:1 gegen den FC Alte Haide-DSC München durch. Die Gastgeber dominierten von Beginn an das Spiel und belohnten sich früh mit dem Führungstreffer.
Bereits in der 20. Minute brachte Florian Rieder den TSV Großhadern mit einem präzisen Schuss in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Tobias Taverna per Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel zeigte der FC Alte Haide mehr Engagement, was sich direkt auszahlte: Malte Ahrens verkürzte in der 48. Minute auf 2:1 und sorgte damit für neue Spannung.
Großhadern ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und erspielte sich weitere Chancen. In der 84. Minute machte erneut Tobias Taverna mit seinem zweiten Treffer des Tages alles klar und stellte den Endstand von 3:1 her.
Der TSV Großhadern zeigte eine souveräne Leistung mit spielerischer Überlegenheit in der ersten Hälfte und der nötigen Effizienz vor dem Tor. Der FC Alte Haide-DSC München fand zwar nach der Pause besser ins Spiel, konnte den Rückstand jedoch nicht mehr aufholen.
Ein verdienter Heimsieg für den TSV Großhadern, der vor allem in der ersten Halbzeit seine Dominanz ausspielte. Der FC Alte Haide-DSC München präsentierte sich kämpferisch, blieb aber letztlich zu harmlos, um die clever agierenden Gastgeber ernsthaft zu gefährden.
Vorschau auf den 4. Spieltag:
TSG Pasing (6. Platz) – FC Teutonia München (13. Platz)
Nach der hohen Niederlage will TSG Pasing Wiedergutmachung. FC Teutonia München hat Selbstvertrauen getankt und wird defensiv stabil auftreten.
TSV Neuried (9. Platz) – FC Fürstenried (1. Platz)
FC Fürstenried reist als Tabellenführer an und will seine Serie ausbauen. TSV Neuried muss defensiv stabiler agieren, um zu bestehen.
FC Alte Haide - DSC München (11. Platz) – SV München West (3. Platz)
SV München West kommt mit Offensivpower. FC Alte Haide - DSC München muss eine bessere Defensivleistung zeigen, um Punkte zu holen.
TSV 1860 München III (7. Platz) – TSV Großhadern (10. Platz)
Beide Teams wollen den Anschluss an das Mittelfeld halten. Es könnte ein enges Spiel mit wenigen Toren werden.
TSV Gräfelfing (14. Platz) – DJK Pasing (12. Platz)
Im Kellerduell wollen beide Teams wichtige Punkte holen. DJK Pasing hat nach dem Sieg Selbstvertrauen, TSV Gräfelfing steht unter Druck.
TSV München-Solln (5. Platz) – FC Kosova München (2. Platz)
Spitzenspiel! TSV München-Solln will den Favoriten ärgern. FC Kosova München muss nach dem Remis wieder in die Spur finden.
FT München Gern (8. Platz) – FC Neuhadern München (4. Platz)
FC Neuhadern München reist mit breiter Brust an. FT München Gern muss defensiv sicherer stehen, um nicht überrollt zu werden.