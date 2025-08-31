Kreisliga 2 München

In einem torreichen und packenden Spiel setzte sich der TSV München-Solln mit 7:3 gegen den FC Teutonia München durch. Bereits in der 14. Minute ging der FC Teutonia durch Amar Lovic mit 0:1 in Führung. Doch der TSV antwortete prompt: Moritz Elsässer glich in der 16. Minute aus und Johannes Campe drehte das Spiel in der 23. Minute zum 2:1. Kurz vor der Halbzeit gelang Paul Schelling der erneute Ausgleich (28.).

Nach der Halbzeit zeigte der TSV München-Solln seine Offensivstärke. Samuel Schewe traf in der 56. Minute zum 3:2, aber erneut glich Amar Lovic für den FC Teutonia (60.) aus. Doch der TSV ließ sich nicht beirren: Samuel Schewe stellte in der 62. Minute die Führung wieder her, gefolgt von einem Doppelschlag von Tobias Steger (65. und 70.). Den Schlusspunkt setzte Lejs Dedic in der Nachspielzeit (90.+4).

Der TSV München-Solln zeigte große Moral und eine beeindruckende Offensivleistung. Nach jedem Rückschlag fand das Team schnell zurück ins Spiel. Besonders hervorzuheben sind die Doppelpacker Samuel Schewe und Tobias Steger, die das Spiel maßgeblich entschieden.

Ein torreiches Spiel mit vielen Wendungen, in dem der TSV München-Solln dank starker Nerven und effizienter Chancenverwertung verdient als Sieger vom Platz ging.