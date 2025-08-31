Kreisliga 2 München

Der zweite Spieltag bot erneut packende Duelle mit vielen Toren und überraschenden Wendungen. Besonders FC Fürstenried, TSG Pasing und FC Kosova München bleiben makellos und setzen sich an der Tabellenspitze fest. Die Offensive glänzte mit torreichen Partien, allen voran der Kantersieg von FC Fürstenried. DJK Pasing und TSV Großhadern hingegen warten weiterhin auf ihre ersten Punkte.
In einem torreichen und packenden Spiel setzte sich der TSV München-Solln mit 7:3 gegen den FC Teutonia München durch. Bereits in der 14. Minute ging der FC Teutonia durch Amar Lovic mit 0:1 in Führung. Doch der TSV antwortete prompt: Moritz Elsässer glich in der 16. Minute aus und Johannes Campe drehte das Spiel in der 23. Minute zum 2:1. Kurz vor der Halbzeit gelang Paul Schelling der erneute Ausgleich (28.).
Nach der Halbzeit zeigte der TSV München-Solln seine Offensivstärke. Samuel Schewe traf in der 56. Minute zum 3:2, aber erneut glich Amar Lovic für den FC Teutonia (60.) aus. Doch der TSV ließ sich nicht beirren: Samuel Schewe stellte in der 62. Minute die Führung wieder her, gefolgt von einem Doppelschlag von Tobias Steger (65. und 70.). Den Schlusspunkt setzte Lejs Dedic in der Nachspielzeit (90.+4).
Der TSV München-Solln zeigte große Moral und eine beeindruckende Offensivleistung. Nach jedem Rückschlag fand das Team schnell zurück ins Spiel. Besonders hervorzuheben sind die Doppelpacker Samuel Schewe und Tobias Steger, die das Spiel maßgeblich entschieden.
Ein torreiches Spiel mit vielen Wendungen, in dem der TSV München-Solln dank starker Nerven und effizienter Chancenverwertung verdient als Sieger vom Platz ging.
Am Samstag trafen der FC Alte Haide - DSC München und der FC Fürstenried in einem spannenden Punktspiel aufeinander. Von Beginn an übernahm der FC Fürstenried das Kommando und setzte den Gastgeber unter Druck. Bereits in der 23. Minute erzielte Emre Tunc das 0:1, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Yakup Dora in der 31. Minute. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Ümit Arik in der 44. Minute auf 0:3.
Nach der Pause setzte der FC Fürstenried seine Dominanz fort. Emre Tunc traf erneut in der 51. und 59. Minute und erzielte somit einen Hattrick. In der 63. Minute trug sich auch Benan Sadovic in die Torschützenliste ein. Erst in der letzten Spielminute gelang dem FC Alte Haide durch Lordan Handanovic der Ehrentreffer zum 1:6-Endstand.
Der FC Fürstenried zeigte eine beeindruckende Leistung, dominierte das Spiel von Anfang bis Ende und glänzte durch eine starke Offensive. Besonders herausragend war Emre Tunc mit drei Treffern.
Der FC Fürstenried sicherte sich einen verdienten und souveränen 6:1-Sieg gegen den FC Alte Haide - DSC München. Die Mannschaft überzeugte mit Teamgeist, effektiver Chancenverwertung und einer stabilen Defensive. Für den FC Alte Haide bleibt die Erkenntnis, dass Defensivarbeit und Konzentration über 90 Minuten entscheidend sind.
In einem packenden Duell zwischen der TSG Pasing und dem TSV Großhadern bewies die Heimmannschaft großen Kampfgeist. Bereits in der 1. Minute gerieten die Pasinger durch ein Tor von Michael Pautz früh in Rückstand. Ein unglückliches Eigentor von Christian Krug in der 15. Minute verschärfte die Lage und brachte Großhadern mit 0:2 in Führung.
Doch Pasing zeigte Moral. Mark Koller verkürzte in der 27. Minute auf 1:2 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Mit zunehmendem Druck gelang Adnel Music in der 61. Minute der verdiente Ausgleich. Das Spiel blieb bis zur letzten Minute spannend. In der 85. Minute sorgte Joker Guglielmo Statello mit seinem Treffer für den umjubelten 3:2-Endstand.
Die TSG Pasing zeigte nach einem frühen Rückstand eine beeindruckende Moral und drehte das Spiel mit unermüdlichem Einsatz. Der Siegeswille und kluge Einwechslungen waren der Schlüssel zum Erfolg.
Ein spannendes Spiel mit vielen Emotionen und einer starken Aufholjagd der TSG Pasing. Großhadern startete stark, konnte aber dem Druck der Pasinger im zweiten Durchgang nicht standhalten.
Am Sonntag trafen der FC Kosova München und der SV München West in einem packenden Punktspiel aufeinander. Beide Teams starteten engagiert in die Partie, wobei der FC Kosova München von Beginn an mehr Spielanteile hatte. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb das Spiel bis zur 64. Minute torlos.
Der entscheidende Moment kam, als Visar Aliji in der 64. Minute den Ball nach einem präzisen Pass ins gegnerische Netz beförderte. Dieses Tor brachte den FC Kosova München mit 1:0 in Führung. Der SV München West bemühte sich in der verbleibenden Spielzeit um den Ausgleich, doch die Abwehr des FC Kosova München stand sicher und ließ kaum weitere Möglichkeiten zu.
Der FC Kosova München zeigte eine überzeugende Leistung, insbesondere in der Defensive. Das Team belohnte sich mit einem verdienten Sieg, während der SV München West trotz kämpferischem Einsatz ohne Tor blieb.
Ein hart umkämpftes Spiel, das durch den Treffer von Visar Aliji entschieden wurde. Der FC Kosova München konnte seine Chancen besser nutzen und sich somit den knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg sichern.
In einer spannenden Partie setzte sich FT München Gern verdient mit 2:0 gegen den TSV Gräfelfing durch. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine engagierte Leistung und dominierten das Spielgeschehen. Nach mehreren vielversprechenden Angriffen war es schließlich Matthias Regiert, der in der 42. Minute das erlösende 1:0 erzielte. Mit einer präzisen Hereingabe verwandelte er souverän und brachte FT München Gern in Führung.
Nach der Pause versuchte der TSV Gräfelfing, mehr Druck aufzubauen, doch die Defensive von FT München Gern stand sicher. In den Schlussminuten sorgte der eingewechselte Ludwig Hingerl in der 90. Minute für die Entscheidung. Mit einem sehenswerten Treffer machte er den verdienten Heimsieg perfekt.
FT München Gern zeigte eine solide Teamleistung, kombiniert mit hoher Einsatzbereitschaft und Cleverness vor dem Tor. Der TSV Gräfelfing konnte dagegen wenig entgegensetzen und musste sich am Ende der Effizienz des Gegners geschlagen geben.
Ein verdienter Sieg für FT München Gern, der durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor zustande kam. Der TSV Gräfelfing zeigte zwar Kampfgeist, blieb jedoch offensiv zu harmlos.
Am vergangenen Spieltag traf der TSV Neuried auf den FC Neuhadern München. Die Begegnung begann vielversprechend für die Hausherren, als ein unglückliches Eigentor von Dominik Schwankl in der 10. Minute die Neurieder in Führung brachte. Doch der FC Neuhadern ließ sich nicht beirren und drängte auf den Ausgleich.
In der 29. Minute war es dann soweit: Marc Löfflad traf nach einer sehenswerten Kombination zum verdienten 1:1. Das Spiel war nun geprägt von hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Nach der Halbzeitpause brachte ein Wechsel frischen Wind ins Spiel: Tobias Flechsig, der erst in der 55. Minute eingewechselt wurde, erzielte nur eine Minute später den Führungstreffer für den FC Neuhadern (56.).
TSV Neuried versuchte in der Schlussphase alles, doch die Abwehr von Neuhadern stand sicher. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim Endstand von 1:2.
Der FC Neuhadern zeigte große Moral, nachdem sie früh in Rückstand geraten waren. Besonders hervorzuheben ist der Joker Tobias Flechsig, der mit seinem Treffer das Spiel drehte. TSV Neuried konnte nach dem Führungstreffer nicht genügend Druck aufrechterhalten.
Ein spannendes und umkämpftes Spiel, in dem der FC Neuhadern München vor allem durch Teamgeist und effektive Einwechslungen überzeugte. TSV Neuried fehlte nach dem frühen Führungstreffer die Durchschlagskraft, um das Spiel für sich zu entscheiden.
Am vergangenen Spieltag zeigte der TSV 1860 München III eine beeindruckende Leistung und besiegte den DJK Pasing deutlich mit 6:1. Bereits in der 2. Minute sorgte Josef Tohmaz für die Führung der Gastgeber. In der 19. Minute baute Timo Ludwig den Vorsprung weiter aus. DJK Pasing konnte in der 27. Minute durch Marino Kruzevic auf 2:1 verkürzen, doch der TSV ließ sich nicht beirren. Erneut war es Timo Ludwig, der in der 32. Minute auf 3:1 erhöhte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf Julian Schleich zum 4:1.
Nach der Pause setzte der TSV 1860 München III seinen Torreigen fort. In der 58. Minute erzielte Marco Gröschel das 5:1, bevor Jens Förtsch in der 70. Minute den Endstand von 6:1 herstellte. Trotz einiger Wechsel blieb das Team von Trainer gefährlich und dominierte das Spielgeschehen bis zum Abpfiff.
Der TSV 1860 München III zeigte eine souveräne Leistung und ließ dem DJK Pasing kaum eine Chance. Mit einer starken Offensive und einer stabilen Defensive war der Sieg zu keiner Zeit gefährdet.
Ein überzeugender Auftritt des TSV 1860 München III, der seine Qualitäten sowohl im Angriff als auch in der Abwehr unter Beweis stellte. Die Mannschaft präsentierte sich geschlossen und effizient, was den deutlichen Erfolg rechtfertigt.
Vorschau auf den 3. Spieltag:
FC Fürstenried (1.) – TSV 1860 München III (4.)
Spitzenspiel! FC Fürstenried will seine Siegesserie fortsetzen, trifft jedoch auf das offensivstarke TSV 1860 München III. Ein echter Härtetest für beide Teams.
FC Teutonia München (12.) – FC Kosova München (3.)
FC Teutonia München muss nach zwei Niederlagen dringend punkten. Gegen das formstarke FC Kosova München wird das jedoch eine schwere Aufgabe.
SV München West (6.) – TSG Pasing (2.)
Das formstarke TSG Pasing reist mit breiter Brust an. SV München West braucht eine stabile Defensive, um den Favoriten zu stoppen.
FC Neuhadern München (9.) – TSV Gräfelfing (11.)
Beide Teams wollen wichtige Punkte sammeln. FC Neuhadern München geht nach dem letzten Sieg leicht favorisiert ins Heimspiel.
TSV Großhadern (13.) – FC Alte Haide - DSC München (10.)
Für TSV Großhadern zählt nur ein Sieg, um den Negativtrend zu stoppen. FC Alte Haide - DSC München will nach der deutlichen Niederlage Wiedergutmachung.
DJK Pasing (14.) – TSV Neuried (8.)
DJK Pasing steht nach zwei Niederlagen unter Druck. TSV Neuried möchte die Chance nutzen und auswärts punkten.
FT München Gern (7.) – TSV München-Solln (5.)
Das Duell zweier offensivstarker Teams verspricht viele Tore. TSV München-Solln reist mit viel Selbstvertrauen an, muss sich aber auf die Heimstärke von FT München Gern einstellen.