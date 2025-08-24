Kreisliga 2 München 1. Spieltag

Der erste Spieltag der neuen Saison bot packende Duelle mit spannenden Wendungen und torreichen Begegnungen. SV München West und FC Alte Haide - DSC München setzten mit deutlichen Siegen ein Ausrufezeichen und führen verdient die Tabelle an. Auffällig war die offensive Durchschlagskraft dieser Teams, während andere Vereine mit knappen Ergebnissen um wichtige Punkte kämpften.

Der TSV Gräfelfing und der TSV 1860 München III trennten sich in einem packenden Spiel mit 2:2. Bereits in der 1. Minute brachte Josef Tohmaz die Gäste mit einem Blitztreffer in Führung. Doch der TSV Gräfelfing zeigte Moral: In der 14. Minute verwandelte Jonas Einloft einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich. Die Hausherren gingen in der 30. Minute durch Maximilian Betz mit 2:1 in Führung, nachdem sie das Spielgeschehen zunehmend kontrolliert hatten. Nach der Halbzeit drängte der TSV 1860 München III auf den Ausgleich, der durch Philipp Baumann in der 59. Minute gelang. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim gerechten Unentschieden. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung. Während der TSV Gräfelfing nach Rückstand Moral bewies, verdiente sich der TSV 1860 München III den Punkt mit einem starken Comeback in der zweiten Halbzeit.

Das Spiel begann intensiv, beide Teams zeigten von Anfang an großen Einsatz. In der 32. Minute brachte Luka Milutinovic den TSV Neuried mit einem präzisen Schuss aus kurzer Distanz verdient in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Moritz Elsässer glich noch vor der Pause in der 41. Minute mit einem sehenswerten Treffer aus. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel spannend. In der 57. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem Foul im Strafraum auf Elfmeter für Neuried. Dragan Radojevic übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 2:1-Endstand. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es bei diesem Ergebnis. Die Defensive des TSV Neuried um Patrick Nothhaft und Danilo Ralic zeigte sich in der Schlussphase besonders stabil. Der TSV Neuried zeigte eine starke kämpferische Leistung und verdiente sich den knappen Sieg durch Effektivität vor dem Tor und eine solide Abwehrarbeit in der Schlussphase. Der TSV München-Solln präsentierte sich jedoch als ebenbürtiger Gegner und hätte mit etwas mehr Glück im Abschluss einen Punkt mitnehmen können.

In einem spannenden Punktspiel setzte sich der FC Fürstenried mit 2:1 gegen den FC Teutonia München durch. Vor 60 Zuschauern zeigte die Mannschaft von Trainer Tufan Lacin eine starke erste Halbzeit und legte den Grundstein für den verdienten Heimsieg. Der FC Fürstenried startete druckvoll und wurde in der 30. Minute belohnt: Anes Ajdari erzielte das 1:0 mit einem platzierten Schuss ins Eck. Nur acht Minuten später erhöhte Emre Tunc nach einem sehenswerten Spielzug auf 2:0 und brachte sein Team komfortabel in Führung. Nach der Pause kam der FC Teutonia München, angeführt von Trainer Tobias Mühlbauer, besser ins Spiel. In der 74. Minute verkürzte Dominik Jakob nach einem schnellen Konter auf 2:1 und sorgte für Spannung in der Schlussphase. Trotz einiger guter Chancen der Gäste blieb es beim knappen Heimsieg für Fürstenried. Der FC Fürstenried zeigte eine starke erste Hälfte, in der sie das Spiel dominierten und verdient in Führung gingen. Der Anschlusstreffer von Teutonia machte die Partie noch einmal spannend, doch Fürstenried verteidigte den Vorsprung clever. Insgesamt ein verdienter Sieg für die Gastgeber, die durch den Doppelschlag von Ajdari und Tunc den Unterschied machten.

Vor rund 100 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Punktspiel zwischen dem FC Neuhadern München und der TSG Pasing, das die Gäste mit 2:1 für sich entscheiden konnten. Der FC Neuhadern München, trainiert von Dario Casola, ging in der 32. Minute durch Philip Gegenfurtner verdient in Führung. Neuhadern dominierte die erste Halbzeit, ließ jedoch mehrere Chancen ungenutzt. In der zweiten Hälfte zeigte sich die Mannschaft von Florian Eisenmann-König kämpferischer. In der 72. Minute erzielte Luca Steinert den Ausgleichstreffer, nachdem Pasing den Druck deutlich erhöht hatte. Der späte Knockout folgte schließlich in der 85. Minute: Mark Koller nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr zum 1:2 und bescherte seiner Mannschaft den Auswärtssieg. Der TSG Pasing bewies Moral und drehte das Spiel trotz Rückstand. Der FC Neuhadern München zeigte eine starke erste Halbzeit, konnte das Niveau jedoch nicht halten. Die späten Tore der Gäste unterstrichen den Siegeswillen und die Cleverness von Pasing in den entscheidenden Momenten.

Am Sonntag trafen der TSV Großhadern und der SV München West vor 150 Zuschauern in einem spannungsgeladenen Punktspiel aufeinander. Von Beginn an demonstrierte der SV München West seine Überlegenheit und setzte den TSV Großhadern früh unter Druck. Bereits in der 2. Minute sorgte Daniel Egwi für die frühe Führung der Gäste, als er einen schnellen Angriff eiskalt verwertete. Der TSV Großhadern fand kaum Zugriff auf das Spiel, während der SV München West weiterhin das Tempo bestimmte. In der 32. Minute erhöhte Jannes Ahrens mit einem präzisen Schuss auf 0:2, was den TSV weiter verunsicherte. Nach der Halbzeitpause versuchte Großhadern, ins Spiel zurückzufinden, doch die Defensive des SV München West stand sicher. In der 68. Minute baute Laurin Vogel die Führung weiter aus, nachdem er eine Flanke gekonnt ins Netz köpfte. Den Schlusspunkt setzte erneut Jannes Ahrens in der 79. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages, der den ungefährdeten 4:0-Endstand perfekt machte. Der SV München West zeigte eine beeindruckende Leistung und bewies sowohl Offensivkraft als auch defensive Stabilität. Besonders die Torschützen Daniel Egwi, Jannes Ahrens (2 Tore) und Laurin Vogel ragten heraus. Der TSV Großhadern fand kaum ins Spiel und konnte den druckvollen Angriffen der Gäste nichts entgegensetzen. Trainer Florian Hahn darf mit der Leistung seines Teams zufrieden sein, während Michael Lelleck die Defizite seines Teams analysieren muss.