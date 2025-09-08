Kreisliga 2 Donau/Isar

In einem spannenden Punktspiel zwischen dem SV Eintracht 60 Berglern und dem FC Lengdorf trennten sich beide Teams mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Die Gastgeber starteten schwungvoll und belohnten sich in der 28. Spielminute, als Maurice Steck nach einer sehenswerten Kombination zur 1:0-Führung traf.

Doch die Freude hielt nicht lange an: In der 37. Minute lenkte Michael Faltlhauser unglücklich den Ball ins eigene Netz und bescherte den Gästen den Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff zeigte sich erneut Maurice Steck treffsicher und brachte Berglern mit einem platzierten Schuss erneut in Führung (43.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lengdorf den Druck, was in der 62. Minute belohnt wurde. Georg Reiter nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Eintracht eiskalt aus und erzielte den verdienten Ausgleichstreffer. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Chancen, doch es blieb beim leistungsgerechten 2:2.

Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung. Besonders auffällig war Maurice Steck, der mit seinen zwei Treffern glänzte. Der FC Lengdorf bewies Moral und erkämpfte sich trotz Rückstand einen wichtigen Auswärtspunkt.

Das Spiel bot alles, was ein spannendes Punktspiel ausmacht: Führungswechsel, sehenswerte Tore und packende Zweikämpfe. Beide Teams können mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn der SV Eintracht sich nach der Führung mehr erhofft hatte.