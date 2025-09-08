Kreisliga 2 Donau/Isar

Der 3. Spieltag der Saison bot erneut spannende Begegnungen, packende Zweikämpfe und zahlreiche Tore. SV Kranzberg und FC Lengdorf verteidigten ihre Spitzenpositionen, während BC Attaching weiterhin punktlos bleibt. Auffällig waren die starken Offensivleistungen von FC Ampertal Unterbruck und SC Moosen/Vils, die ihre Gegner mit jeweils vier bzw. drei Treffern besiegten.
In einem spannenden Punktspiel zwischen dem SV Eintracht 60 Berglern und dem FC Lengdorf trennten sich beide Teams mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Die Gastgeber starteten schwungvoll und belohnten sich in der 28. Spielminute, als Maurice Steck nach einer sehenswerten Kombination zur 1:0-Führung traf.
Doch die Freude hielt nicht lange an: In der 37. Minute lenkte Michael Faltlhauser unglücklich den Ball ins eigene Netz und bescherte den Gästen den Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff zeigte sich erneut Maurice Steck treffsicher und brachte Berglern mit einem platzierten Schuss erneut in Führung (43.).
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lengdorf den Druck, was in der 62. Minute belohnt wurde. Georg Reiter nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Eintracht eiskalt aus und erzielte den verdienten Ausgleichstreffer. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Chancen, doch es blieb beim leistungsgerechten 2:2.
Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung. Besonders auffällig war Maurice Steck, der mit seinen zwei Treffern glänzte. Der FC Lengdorf bewies Moral und erkämpfte sich trotz Rückstand einen wichtigen Auswärtspunkt.
Das Spiel bot alles, was ein spannendes Punktspiel ausmacht: Führungswechsel, sehenswerte Tore und packende Zweikämpfe. Beide Teams können mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn der SV Eintracht sich nach der Führung mehr erhofft hatte.
In einem intensiven Punktspiel zwischen BC Attaching und SV Kranzberg setzte sich die Auswärtsmannschaft verdient mit 2:0 durch. Von Beginn an dominierte SV Kranzberg das Spielgeschehen, während BC Attaching eher defensiv agierte und auf Konter lauerte.
Bereits in der 33. Minute zeigte Julian Gebhard seine Torjägerqualitäten und brachte SV Kranzberg nach einer präzisen Flanke mit 0:1 in Führung. BC Attaching versuchte im weiteren Verlauf den Druck zu erhöhen, doch die stabile Abwehr um Felix Wieser und Patrick Ringer ließ kaum Chancen zu.
Nach der Halbzeitpause erhöhte Kranzberg das Tempo. In der 55. Minute war es erneut Julian Gebhard, der nach einem mustergültigen Pass von Johannes Lühr allein vor dem Torwart auftauchte und eiskalt zum 0:2 verwandelte. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten blieb das Spiel hart umkämpft, doch BC Attaching fand kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive des SV Kranzberg.
SV Kranzberg zeigte eine souveräne Leistung mit einer starken Defensive und einem treffsicheren Julian Gebhard. BC Attaching konnte sich zwar phasenweise befreien, doch fehlte es an klaren Torchancen und Durchschlagskraft im Angriff.
Ein verdienter Auswärtssieg für SV Kranzberg, der vor allem durch die Effizienz von Julian Gebhard entschieden wurde. Die solide Defensivarbeit und das clevere Spiel im Mittelfeld gaben den Ausschlag, während BC Attaching an der kompakten Abwehr scheiterte.
Am vergangenen Spieltag traf der SC Kirchdorf 1971 auf den FC Ampertal Unterbruck. Die Gastgeber starteten furios in die Partie und gingen bereits in der 11. Minute durch Thomas Hadler mit 1:0 in Führung. Der SC Kirchdorf dominierte die Anfangsphase, doch im weiteren Spielverlauf übernahm der FC Ampertal Unterbruck zunehmend das Kommando.
Der Ausgleich fiel in der 37. Minute, als Marius Fladung eine Unachtsamkeit in der Kirchdorfer Abwehr eiskalt nutzte. Nach der Halbzeitpause zeigte der FC Ampertal Unterbruck seine Offensivqualitäten: In der 56. Minute brachte Matteo Kern die Gäste mit 2:1 in Führung. Der SC Kirchdorf konnte dem Druck nicht standhalten, und so erhöhte Linus Hayer in der 66. Minute mit einem platzierten Schuss auf 3:1. Nur zwölf Minuten später sorgte erneut Linus Hayer mit seinem zweiten Treffer für den 4:1-Endstand.
Der SC Kirchdorf startete stark, konnte das hohe Tempo aber nicht über 90 Minuten halten. Der FC Ampertal Unterbruck nutzte seine Chancen effizient und zeigte sich besonders in der zweiten Halbzeit deutlich überlegen.
Ein verdienter Auswärtssieg für den FC Ampertal Unterbruck, der nach dem frühen Rückstand Moral bewies und vor allem dank der starken Leistung von Linus Hayer das Spiel drehte. Für den SC Kirchdorf gilt es, die Defensive zu stabilisieren, um in kommenden Partien erfolgreicher zu agieren.
Am vergangenen Wochenende trafen der FC SF Eitting und der TSV Nandlstadt in einem packenden Punktspiel aufeinander. Die Begegnung endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden, das den Kampfgeist beider Teams widerspiegelte.
Erste Halbzeit:
Das Spiel begann ausgeglichen, mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften agierten taktisch diszipliniert und versuchten, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Trotz intensiver Bemühungen blieb der erste Durchgang torlos, da sowohl die Defensive als auch die Torhüter überzeugten.
Zweite Halbzeit:
Nach der Pause erhöhte der TSV Nandlstadt den Druck. Bereits in der 48. Minute nutzte Lukas Rieder eine Unachtsamkeit in der Abwehr des FC SF Eitting und traf mit einem präzisen Schuss zur 1:0-Führung. In der Folge verteidigte Nandlstadt engagiert, während Eitting alles daran setzte, den Ausgleich zu erzielen.
Dramatische Schlussphase:
Der FC SF Eitting zeigte unermüdlichen Einsatz und wurde in der Nachspielzeit belohnt. In der 90.+1 Minute gelang es Louis Limmer, den viel umjubelten Ausgleichstreffer zu erzielen. Mit diesem späten Tor sicherte er seinem Team einen verdienten Punkt.
Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist. Der TSV Nandlstadt verpasste es, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten, während der FC SF Eitting für seinen unermüdlichen Kampfgeist belohnt wurde. Ein spannendes Spiel, das mit einem gerechten Unentschieden endete und die Moral beider Teams unter Beweis stellte.
Im spannenden Punktspiel zwischen dem FC Finsing und dem TSV Allershausen setzte sich der Gastgeber mit 3:1 durch. Bereits in der 5. Minute brachte Christian Rickhoff den FC Finsing mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Der Druck blieb hoch und in der 30. Minute erhöhte erneut Christian Rickhoff auf 2:0. Trotz guter Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeit bei diesem Spielstand.
Nach der Pause kam der TSV Allershausen besser ins Spiel. In der 67. Minute verkürzte der eingewechselte Jasko Hamzagic auf 2:1 und brachte so wieder Spannung in die Partie. Das Spiel wurde zunehmend hitziger. Der FC Finsing musste ab der 55. Minute nach einer Gelb-Roten Karte für Leonhard Hölzl in Unterzahl agieren. Kurz vor Spielende sah auch Patrick Forchhammer Gelb-Rot (88.), wodurch Finsing nur noch mit neun Mann auf dem Platz stand. Trotz der Unterzahl zeigte sich der Gastgeber kämpferisch. In der Nachspielzeit (90.) sorgte erneut Christian Rickhoff mit seinem dritten Treffer für die Entscheidung.
Für den TSV Allershausen kam es noch bitterer: In der 92. Minute sah Maciej Machi die Rote Karte.
Der FC Finsing zeigte eine starke erste Halbzeit und bewies in der zweiten Hälfte trotz Unterzahl Moral. Matchwinner war eindeutig Christian Rickhoff, der mit einem Hattrick den Unterschied machte.
Ein verdienter Sieg für den FC Finsing, der seine Chancen konsequent nutzte und auch in brenzligen Situationen kämpferische Qualitäten zeigte. Der TSV Allershausen konnte zwar zwischenzeitlich verkürzen, fand jedoch keine Antwort auf die Effizienz von Christian Rickhoff.
Am vergangenen Spieltag empfing der TSV Wartenberg den FC Moosburg und sicherte sich einen verdienten 3:1-Heimsieg. Bereits in der 4. Minute brachte Daniel Bauer den TSV mit einem platzierten Schuss früh in Führung. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten in der 13. Minute durch Markus Pöppel auf 2:0, was die Moosburger Abwehr ins Wanken brachte.
In der 38. Minute musste Wartenberg jedoch einen Rückschlag hinnehmen: Michael Maier sah die Rote Karte. Trotz Unterzahl agierte der TSV weiterhin zielstrebig und erhöhte kurz nach der Pause in der 48. Minute durch Nikolai Davydov auf 3:0. Der FC Moosburg fand anschließend besser ins Spiel, was in der 55. Minute durch den Anschlusstreffer von Lorenz Murr belohnt wurde.
Das Spiel wurde hitziger, was in der 67. Minute mit einer weiteren Roten Karte – diesmal gegen Mathias Holzinger vom FC Moosburg – seinen Höhepunkt fand. In der Schlussphase verteidigte Wartenberg souverän und brachte den Sieg sicher nach Hause.
Der TSV Wartenberg zeigte von Beginn an große Entschlossenheit und Dominanz. Trotz der Unterzahl nach der Roten Karte ließ das Team kaum Zweifel am Sieg aufkommen. Der FC Moosburg konnte zwar verkürzen, fand jedoch nicht das richtige Mittel, um den Spielverlauf nachhaltig zu ändern.
Ein verdienter Sieg für den TSV Wartenberg, der durch frühe Tore und eine starke Teamleistung überzeugte. Die Moral des Teams, auch in Unterzahl geschlossen aufzutreten, war beeindruckend. Der FC Moosburg muss sich hingegen fragen, warum der Zugriff aufs Spiel erst nach dem Rückstand gelang.
Bereits in der 3. Minute brachte Thomas Breu den SC Moosen/Vils mit einem frühen Treffer in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Maximilian Bauer auf 2:0, wodurch die Gastgeber früh die Kontrolle über das Spiel übernahmen. Der FC Moosinning II ließ sich jedoch nicht entmutigen und verkürzte in der 19. Minute durch Christoph Kollmannsberger auf 2:1.
Kurz vor der Pause stellte erneut Thomas Breu mit seinem zweiten Tor des Tages den Zwei-Tore-Vorsprung für den SC Moosen/Vils wieder her (41.). Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, und es war erneut Christoph Kollmannsberger, der in der 56. Minute den Anschlusstreffer für den FC Moosinning II erzielte. Trotz intensiver Bemühungen der Gäste blieb es beim 3:2-Endstand.
In der Nachspielzeit sorgte ein grobes Foulspiel von Matthias Eschbaumer (FC Moosinning II) für Aufregung, das der Schiedsrichter Benjamin Lukas mit der Roten Karte ahndete (94.).
Der SC Moosen/Vils zeigte von Beginn an eine starke Offensivleistung und legte mit zwei schnellen Toren den Grundstein für den Sieg. Der FC Moosinning II bewies Moral und kämpfte sich zweimal zurück ins Spiel, doch letztlich reichte es nicht für einen Punktgewinn. Matchwinner war Thomas Breu, der mit seinem Doppelpack den Unterschied machte.
Ein spannendes Derby, das von Kampfgeist und Toren geprägt war. Der SC Moosen/Vils belohnte sich für seine Effizienz vor dem Tor, während der FC Moosinning II trotz guter Moral ohne Punkt nach Hause fahren musste.
Vorschau auf den 4. Spieltag:
FC Moosinning II (9. Platz) – TSV Wartenberg (11. Platz):
Ein Duell im Mittelfeld. TSV Wartenberg reist mit Rückenwind nach dem Sieg an, während FC Moosinning II Wiedergutmachung betreiben möchte.
SV Kranzberg (2. Platz) – SV Eintracht 60 Berglern (7. Platz):
Tabellenzweiter gegen Unentschieden-Spezialisten. SV Kranzberg will die Serie fortsetzen, doch SV Eintracht 60 Berglern ist schwer zu knacken.
TSV Allershausen (5. Platz) – FC Moosburg (10. Platz):
Nach der Niederlage gegen FC Finsing will TSV Allershausen zu Hause punkten. FC Moosburg muss die Defensive stabilisieren.
FC Finsing (4. Platz) – FC SF Eitting (12. Platz):
Die Favoritenrolle liegt klar bei FC Finsing. FC SF Eitting braucht dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.
FC Lengdorf (1. Platz) – SC Moosen/Vils (6. Platz):
Spitzenspiel! FC Lengdorf will die Tabellenführung behaupten, doch SC Moosen/Vils ist offensiv brandgefährlich.
TSV Nandlstadt (8. Platz) – SC Kirchdorf 1971 (13. Platz):
TSV Nandlstadt hat gute Chancen, gegen den angeschlagenen SC Kirchdorf 1971 einen Heimsieg einzufahren.
FC Ampertal Unterbruck (3. Platz) – BC Attaching (14. Platz):
Klares Duell: Der formstarke FC Ampertal Unterbruck trifft auf den punktlosen Tabellenletzten BC Attaching.