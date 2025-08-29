 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht

Kreisliga 2 Donau/Isar

2. Spieltag

Kreisliga 2
Allershausen
Eitting
Moosinning II
Wartenberg

In der Kreisliga 2 Donau/Isar kristallisieren sich nach dem ersten Spieltag bereits erste Tendenzen heraus. Der FC Lengdorf setzte mit einem beeindruckenden 5:2-Sieg gegen den SC Kirchdorf 1971 ein klares Ausrufezeichen und führt die Tabelle an. Am Freitagabend (29.08.25, 19:00 Uhr) möchte der Spitzenreiter seine Position gegen den BC Attaching festigen, der nach der Auftaktniederlage gegen den FC Moosinning II noch auf der Suche nach seiner Form ist.

Ebenfalls am Freitag (19:30 Uhr) trifft der FC Moosburg, der einen Fehlstart gegen den SV Eintracht 60 Berglern hinnehmen musste, auf den Aufsteiger SC Moosen/Vils. Dieser möchte nach dem 3:2-Erfolg gegen den TSV Wartenberg seinen positiven Trend fortsetzen.

Am Samstag (30.08.25, 15:00 Uhr) empfängt der TSV Allershausen den TSV Wartenberg. Allershausen möchte nach dem knappen 1:0-Sieg gegen den TSV Nandlstadt den nächsten Dreier einfahren, während Wartenberg nach der knappen Niederlage gegen Moosen/Vils auf Wiedergutmachung aus ist.

Parallel dazu trifft der FC Moosinning II auf den SV Eintracht 60 Berglern. Beide Teams konnten ihre Auftaktpartien souverän gewinnen, sodass hier ein echtes Spitzenspiel zu erwarten ist.

Der Sonntag (31.08.25, 15:00 Uhr) hält weitere spannende Begegnungen bereit. Der SV Kranzberg, der mit einem 2:0 gegen den FC SF Eitting stark in die Saison gestartet ist, empfängt den SC Kirchdorf 1971, der gegen den FC Lengdorf Lehrgeld zahlen musste. Der TSV Nandlstadt hofft gegen den FC Finsing, der mit einem 2:0-Sieg in die Saison startete, auf die ersten Punkte.

Abschließend stehen sich der FC Ampertal Unterbruck und der FC SF Eitting gegenüber. Beide Teams mussten zum Auftakt Niederlagen hinnehmen und wollen sich nun rehabilitieren.

Heute, 19:00 Uhr
FC Lengdorf
FC LengdorfFC Lengdorf
BC Attaching
BC AttachingAttaching
19:00
Spieltext FC Lengdorf - Attaching

Heute, 19:30 Uhr
FC Moosburg
FC MoosburgFC Moosburg
SC Moosen/Vils
SC Moosen/VilsSC Moosen/Vi
19:30live
Spieltext FC Moosburg - SC Moosen/Vi

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
TSV Wartenberg
TSV WartenbergWartenberg
15:00
Spieltext Allershausen - Wartenberg

Morgen, 15:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning II
SV Eintracht 60 Berglern
SV Eintracht 60 BerglernSV Berglern
15:00
Spieltext Moosinning II - SV Berglern

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
SC Kirchdorf 1971
SC Kirchdorf 1971SC Kirchdorf
15:00
Spieltext SV Kranzberg - SC Kirchdorf

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Nandlstadt
TSV NandlstadtNandlstadt
FC Finsing
FC FinsingFC Finsing
15:00
Spieltext Nandlstadt - FC Finsing

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FC Ampertal Unterbruck
FC Ampertal UnterbruckUnterbruck
FC SF Eitting
FC SF EittingEitting
15:00
Spieltext Unterbruck - Eitting

Helmut KampaAutor