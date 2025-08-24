Kreisliga 2 Donau/Isar 1. Spieltag

Am 1. Spieltag der neuen Saison dürfen sich die Fans auf ein packendes Fußballwochenende freuen. Den Auftakt macht am Samstag, den 23. August 2025, um 15:00 Uhr das Duell zwischen dem FC Finsing und dem FC Ampertal Unterbruck. Beide Teams wollen direkt ein Ausrufezeichen setzen und sich mit einem Sieg in der Tabelle positionieren.
Der Sonntag, 24. August 2025, verspricht ebenfalls spannende Begegnungen. Um 15:00 Uhr empfängt der SV Eintracht 60 Berglern den FC Moosburg – eine Partie, bei der sich beide Mannschaften viel vorgenommen haben. Parallel trifft der BC Attaching auf den FC Moosinning II, während der SC Kirchdorf 1971 den FC Lengdorf herausfordert.
Gleichzeitig stehen weitere interessante Matches an: Der FC SF Eitting empfängt den SV Kranzberg, und der TSV Nandlstadt trifft zu Hause auf den TSV Allershausen. Der SC Moosen/Vils misst sich zur gleichen Zeit mit dem TSV Wartenberg.
Mit diesen Partien verspricht der erste Spieltag gleich zum Auftakt viel Spannung, Leidenschaft und die ersten Weichenstellungen für die neue Saison.
Am Samstag empfing der FC Finsing den FC Ampertal Unterbruck und sicherte sich mit einem überzeugenden 2:0-Heimsieg drei wichtige Punkte. Rund 150 Zuschauer verfolgten die Partie unter der Leitung von Schiedsrichter Dominik Dersein aus Markt Schwaben.
Der FC Finsing übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Bonnet zeigte sich spielerisch überlegen und setzte den Gegner früh unter Druck. In der 35. Minute war es schließlich Christian Rickhoff, der nach einer sehenswerten Kombination für die verdiente 1:0-Führung sorgte.
Nach der Halbzeitpause blieb Finsing das dominierende Team. Trotz einiger Wechsel – unter anderem kamen Felix Loskot (55. Minute) und Stefan Jell (73. Minute) ins Spiel – hielt der FC Finsing das Tempo hoch. In der 72. Minute war es erneut Christian Rickhoff, der mit seinem zweiten Treffer des Tages den 2:0-Endstand besiegelte.
Der FC Ampertal Unterbruck, trainiert von Sepp Summerer, fand trotz kämpferischer Leistung kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Gastgeber. Finsing blieb bis zum Abpfiff gefährlich und verdiente sich den souveränen Sieg.
Der FC Finsing präsentierte sich in Topform und dominierte das Spiel über weite Strecken. Matchwinner des Tages war zweifellos Christian Rickhoff mit seinen beiden Treffern. Die geschlossene Teamleistung und taktische Disziplin waren der Schlüssel zum Erfolg.
Vor 300 Zuschauern entwickelte sich ein torreiches Punktspiel zwischen dem SC Kirchdorf 1971 und dem FC Lengdorf, das die Gäste beeindruckend mit 2:5 für sich entschieden.
Der FC Lengdorf startete furios: Bereits in der 1. Minute brachte Maximilian Mayer sein Team mit einem präzisen Abschluss in Führung. Lengdorf dominierte weiterhin das Spielgeschehen, was sich in der 32. Minute erneut auszahlte, als Maximilian Mayer mit seinem zweiten Treffer auf 0:2 erhöhte.
Doch der SC Kirchdorf zeigte Moral und kämpfte sich zurück. Kurz vor der Pause gelang Thomas Hadler in der 43. Minute der Anschlusstreffer, gefolgt von seinem Ausgleichstor in der 45. Minute, das für große Euphorie auf den Rängen sorgte.
Nach der Halbzeit übernahm Lengdorf wieder das Kommando. Maximilian Mayer schnürte in der 47. Minute seinen Hattrick und brachte die Gäste erneut in Führung. In der Folgezeit setzte Georg Reiter den Schlusspunkt unter die Partie. Mit seinen Treffern in der 53. und 71. Minute sorgte er für den klaren 2:5-Endstand zugunsten des FC Lengdorf.
Der FC Lengdorf präsentierte sich in Topform und glänzte vor allem durch die treffsicheren Maximilian Mayer und Georg Reiter, die zusammen alle fünf Tore erzielten. Trotz des kämpferischen Aufbäumens des SC Kirchdorf und den beiden Treffern von Thomas Hadler, fehlte es den Hausherren an defensiver Stabilität. Lengdorf zeigte über 90 Minuten hinweg die reifere Spielanlage und verdiente sich den Auswärtssieg eindrucksvoll.
Vor 120 Zuschauern sahen die Fans in Eitting ein spannendes Punktspiel, bei dem der SV Kranzberg seine Effizienz vor dem Tor unter Beweis stellte. Die Gastgeber um Trainer Bastian Schweiger starteten engagiert, konnten jedoch die gut organisierte Defensive der Gäste nicht überwinden.
In der 39. Minute brachte Julian Gebhard den SV Kranzberg in Führung. Nach einem präzisen Zuspiel zeigte er seine Kaltschnäuzigkeit und verwandelte sicher zum 0:1. Trotz einiger Angriffsversuche des FC SF Eitting blieb es bei diesem Spielstand zur Pause.
Nach dem Seitenwechsel intensivierte Eitting seine Offensivbemühungen, doch Kranzbergs Abwehr um Christoph Kirmaier und Felix Wieser stand weiterhin stabil. Trainer Dennis Hammerl wechselte geschickt und brachte mit Michael Kopp und Patrick Ringer frische Kräfte. Die Entscheidung fiel schließlich in der 83. Minute: Ausgerechnet Trainer-Spieler Dennis Hammerl krönte eine starke Leistung mit dem 0:2 und besiegelte damit den Auswärtssieg.
Der SV Kranzberg zeigte sich in Eitting als das abgezocktere Team. Mit einer soliden Defensive und der nötigen Effizienz vor dem Tor verdienten sie sich den 2:0-Erfolg. Der FC SF Eitting kämpfte leidenschaftlich, scheiterte jedoch an der kompakten Abwehr der Gäste und der mangelnden Chancenverwertung.
Beide Mannschaften starteten engagiert in die Partie, mit einer leichten Feldüberlegenheit auf Seiten des TSV Allershausen. Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich in der 36. Minute: Florian Augscheller nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive von Nandlstadt und erzielte das goldene Tor des Tages.
Der TSV Nandlstadt versuchte nach der Pause, das Spiel zu drehen, und brachte frische Kräfte: Quirin Festner ersetzte Niklas Tafelmaier bereits zur Halbzeit. Weitere Wechsel folgten in der 62. und 81. Minute, doch trotz dieser taktischen Anpassungen und einer kämpferischen Leistung gelang es Nandlstadt nicht, den Ausgleich zu erzielen.
Allershausen verteidigte geschickt und setzte immer wieder gefährliche Konter, wodurch der knappe Vorsprung bis zum Abpfiff gehalten werden konnte.
Der TSV Allershausen sicherte sich durch eine disziplinierte Defensivarbeit und den Treffer von Florian Augscheller drei wichtige Punkte. Nandlstadt zeigte zwar eine engagierte Leistung, scheiterte jedoch an der kompakten Abwehr der Gäste und der eigenen Chancenverwertung. Das Spiel war geprägt von Kampfgeist und Leidenschaft, wobei das Quäntchen Glück auf Seiten von Allershausen lag.
In einem spannenden Punktspiel setzte sich der SC Moosen/Vils mit 3:2 gegen den TSV Wartenberg durch. Bereits in der 5. Minute brachte Andreas Galler die Gastgeber mit einem frühen Treffer in Führung. Der SC Moosen/Vils dominierte die erste Halbzeit und erhöhte in der 26. Minute durch Maximilian Bauer auf 2:0.
Nach dem Seitenwechsel zeigte der TSV Wartenberg großen Kampfgeist. Markus Pöppel verkürzte direkt nach Wiederanpfiff in der 47. Minute und sorgte in der 60. Minute mit seinem zweiten Tor für den 2:2-Ausgleich. Doch der SC Moosen/Vils fand die richtige Antwort: In der 73. Minute erzielte erneut Maximilian Bauer das entscheidende 3:2 für die Hausherren.
Das Spiel war durch hohe Intensität und zahlreiche Zweikämpfe geprägt, wobei beide Mannschaften vor 200 Zuschauern ihr kämpferisches Potenzial zeigten. Schiedsrichter Tim-Benjamin Erlacher leitete die Partie souverän.
Der SC Moosen/Vils bewies in einem hart umkämpften Match Nervenstärke und Effizienz vor dem Tor. Besonders Maximilian Bauer avancierte mit seinen zwei Treffern zum Matchwinner. Der TSV Wartenberg zeigte Moral, konnte jedoch die Niederlage trotz starker Aufholjagd nicht verhindern. Ein spannendes Derby, das den Fans alles bot, was das Fußballherz begehrt.