Kreisliga 1:Denkendorf dreht das Spiel furios in der zweiten Halbzeit

Prause (19.) erzielte das goldene Tor. Vor 120 Zuschauern verteidigte Hohenwart die knappe Führung erfolgreich und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters.

Forchhammer (30.) brachte die Gastgeber in Führung, Reichenberger (75.) glich für Kasing aus. Kurz vor Schluss sah Moustafa (89.) Gelb-Rot, ohne dass sich das Ergebnis noch änderte.

Hitzhofen festigt die Tabellenführung. Schmid (45.) und Music (60.) trafen. Kösching verlor nach der Roten Karte gegen Jozak (62.) endgültig den Faden.

Limmer (62.) und Feigl (80.) ließen Münchsmünster schon wie den sicheren Sieger aussehen. Doch Haas (81., Foulelfmeter) und Mayer (90.) sorgten für ein dramatisches Remis.

Mühlrath (38., 63.) und Faigle (49.) trafen für die Gäste. Schoberer (58.) erzielte den Ehrentreffer. Trotz Gelb-Rot für Faigle (76.) brachte Menning den Sieg sicher nach Hause.

Nach der frühen Führung durch Wagner (15.) für Lichtenau konterten die Gastgeber stark: Jasmann (55.), Heß (70.), Stadler (83.) und Lehner (90.+2) sorgten für den klaren Heimsieg.

Denkendorf dreht das Spiel furios in der zweiten Halbzeit

VfB Eichstätt II – SV Zuchering 0:0

Torlose Punkteteilung im Verfolgerduell

Ein intensives Spiel ohne Treffer. Beide Teams hatten Chancen, doch die Defensivreihen dominierten. Dieses Remis hilft keinem der beiden Teams entscheidend im Kampf um die oberen Ränge.

Vorschau auf den 15. Spieltag

Der kommende Spieltag verspricht spannende Duelle mit Einfluss auf alle Tabellenbereiche:

VfB Eichstätt II – SV Denkendorf

Direktes Duell um die Top 4. Eichstätt will den Anschluss an die Spitze halten, Denkendorf kann mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen.

SV Zuchering – SV Ingolstadt-Hundszell

Zuchering will sich im oberen Mittelfeld festsetzen. Hundszell braucht Punkte, um nicht nach unten abzurutschen.

TSV Kösching – TV Münchsmünster

Abstiegskampf pur. Kösching muss reagieren, sonst droht der Rückstand auf die Konkurrenz weiter zu wachsen.

TSV Hohenwart – FC Sandersdorf

Hohenwart geht als klarer Favorit ins Rennen. Sandersdorf steht unter Druck und benötigt dringend Punkte.

SV Karlskron – FC Mindelstetten

Direktes Duell im Mittelfeld. Beide wollen sich vom Tabellenkeller absetzen.

SV Menning – TSV Lichtenau

Mit einem Sieg könnte Menning die Spitze der Verfolgergruppe erreichen. Lichtenau will die Niederlage gegen Denkendorf vergessen machen.

SV Kasing – FC Hitzhofen-Oberzell

Der Spitzenreiter reist als klarer Favorit nach Kasing, das jeden Punkt im Kampf um Sicherheit braucht.

Der 15. Spieltag wird sowohl oben als auch unten in der Tabelle richtungsweisend.