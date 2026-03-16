 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Kreisliga 1:Denkendorf dreht das Spiel furios in der zweiten Halbzeit

14. Spieltag

von Helmut Kampa · Heute, 13:14 Uhr · 0 Leser
– Foto: Johannes Traub

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Kreisliga 1
Kösching
Sandersdorf
Mindelstette
FC Hitzhofen

Der FC Hitzhofen-Oberzell bleibt das Maß aller Dinge und führt die Tabelle souverän mit 36 Punkten an. TSV Hohenwart (31) und VfB Eichstätt II (30) sind die engsten Verfolger. SV Denkendorf untermauert mit dem klaren Sieg über Lichtenau seinen Platz in der erweiterten Spitzengruppe.

Im Tabellenmittelfeld bleibt es eng: SV Menning (24) und die punktgleichen Teams aus Lichtenau und Zuchering (21) halten Anschluss. Im Tabellenkeller droht TSV Kösching (5) den Anschluss zu verlieren, während Sandersdorf (8), Mindelstetten und Münchsmünster (beide 12) dringend punkten müssen.

Gestern, 13:30 Uhr
SV Ingolstadt-Hundszell
SV Ingolstadt-HundszellSV Hundszell
TSV Hohenwart
TSV HohenwartHohenwart
0
1
Abpfiff

SV Ingolstadt-Hundszell – TSV Hohenwart 0:1

Hohenwart erkämpft wichtigen Auswärtssieg

Prause (19.) erzielte das goldene Tor. Vor 120 Zuschauern verteidigte Hohenwart die knappe Führung erfolgreich und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Sandersdorf
FC SandersdorfSandersdorf
SV Kasing
SV KasingSV Kasing
1
1
Abpfiff

FC Sandersdorf – SV Kasing 1:1

Späte Entscheidung in Sandersdorf

Forchhammer (30.) brachte die Gastgeber in Führung, Reichenberger (75.) glich für Kasing aus. Kurz vor Schluss sah Moustafa (89.) Gelb-Rot, ohne dass sich das Ergebnis noch änderte.

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
FC Hitzhofen-Oberzell
FC Hitzhofen-OberzellFC Hitzhofen
TSV Kösching
TSV KöschingKösching
2
0
Abpfiff

FC Hitzhofen-Oberzell – TSV Kösching 2:0

Spitzenreiter siegt souverän – Kösching mit Platzverweis

Hitzhofen festigt die Tabellenführung. Schmid (45.) und Music (60.) trafen. Kösching verlor nach der Roten Karte gegen Jozak (62.) endgültig den Faden.

Gestern, 15:00 Uhr
TV Münchsmünster
TV MünchsmünsterMünchsmünste
SV Karlskron
SV KarlskronSV Karlskron
2
2
Abpfiff

TV Münchsmünster – SV Karlskron 2:2

Last-Minute-Treffer rettet Karlskron einen Punkt

Limmer (62.) und Feigl (80.) ließen Münchsmünster schon wie den sicheren Sieger aussehen. Doch Haas (81., Foulelfmeter) und Mayer (90.) sorgten für ein dramatisches Remis.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Mindelstetten
FC MindelstettenMindelstette
SV Menning
SV MenningMenning
1
3

FC Mindelstetten – SV Menning 1:3

Doppelschlag von Mühlrath bringt Menning den Sieg

Mühlrath (38., 63.) und Faigle (49.) trafen für die Gäste. Schoberer (58.) erzielte den Ehrentreffer. Trotz Gelb-Rot für Faigle (76.) brachte Menning den Sieg sicher nach Hause.

Gestern, 15:15 Uhr
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
TSV Lichtenau
TSV LichtenauLichtenau
4
1

SV Denkendorf – TSV Lichtenau 4:1

Denkendorf dreht das Spiel furios in der zweiten Halbzeit

Nach der frühen Führung durch Wagner (15.) für Lichtenau konterten die Gastgeber stark: Jasmann (55.), Heß (70.), Stadler (83.) und Lehner (90.+2) sorgten für den klaren Heimsieg.

Fr., 13.03.2026, 19:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt II
SV Zuchering
SV ZucheringSV Zuchering
0
0
Abpfiff

VfB Eichstätt II – SV Zuchering 0:0

Torlose Punkteteilung im Verfolgerduell

Ein intensives Spiel ohne Treffer. Beide Teams hatten Chancen, doch die Defensivreihen dominierten. Dieses Remis hilft keinem der beiden Teams entscheidend im Kampf um die oberen Ränge.

Vorschau auf den 15. Spieltag

Der kommende Spieltag verspricht spannende Duelle mit Einfluss auf alle Tabellenbereiche:

  • VfB Eichstätt II – SV Denkendorf

Direktes Duell um die Top 4. Eichstätt will den Anschluss an die Spitze halten, Denkendorf kann mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen.

  • SV Zuchering – SV Ingolstadt-Hundszell

Zuchering will sich im oberen Mittelfeld festsetzen. Hundszell braucht Punkte, um nicht nach unten abzurutschen.

  • TSV Kösching – TV Münchsmünster

Abstiegskampf pur. Kösching muss reagieren, sonst droht der Rückstand auf die Konkurrenz weiter zu wachsen.

  • TSV Hohenwart – FC Sandersdorf

Hohenwart geht als klarer Favorit ins Rennen. Sandersdorf steht unter Druck und benötigt dringend Punkte.

  • SV Karlskron – FC Mindelstetten

Direktes Duell im Mittelfeld. Beide wollen sich vom Tabellenkeller absetzen.

  • SV Menning – TSV Lichtenau

Mit einem Sieg könnte Menning die Spitze der Verfolgergruppe erreichen. Lichtenau will die Niederlage gegen Denkendorf vergessen machen.

  • SV Kasing – FC Hitzhofen-Oberzell

Der Spitzenreiter reist als klarer Favorit nach Kasing, das jeden Punkt im Kampf um Sicherheit braucht.

Der 15. Spieltag wird sowohl oben als auch unten in der Tabelle richtungsweisend.