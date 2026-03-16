Kreisliga 1:Denkendorf dreht das Spiel furios in der zweiten Halbzeit

Der FC Hitzhofen-Oberzell bleibt das Maß aller Dinge und führt die Tabelle souverän mit 36 Punkten an. TSV Hohenwart (31) und VfB Eichstätt II (30) sind die engsten Verfolger. SV Denkendorf untermauert mit dem klaren Sieg über Lichtenau seinen Platz in der erweiterten Spitzengruppe.
Im Tabellenmittelfeld bleibt es eng: SV Menning (24) und die punktgleichen Teams aus Lichtenau und Zuchering (21) halten Anschluss. Im Tabellenkeller droht TSV Kösching (5) den Anschluss zu verlieren, während Sandersdorf (8), Mindelstetten und Münchsmünster (beide 12) dringend punkten müssen.
SV Ingolstadt-Hundszell – TSV Hohenwart 0:1
Hohenwart erkämpft wichtigen Auswärtssieg
Prause (19.) erzielte das goldene Tor. Vor 120 Zuschauern verteidigte Hohenwart die knappe Führung erfolgreich und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters.
FC Sandersdorf – SV Kasing 1:1
Späte Entscheidung in Sandersdorf
Forchhammer (30.) brachte die Gastgeber in Führung, Reichenberger (75.) glich für Kasing aus. Kurz vor Schluss sah Moustafa (89.) Gelb-Rot, ohne dass sich das Ergebnis noch änderte.
FC Hitzhofen-Oberzell – TSV Kösching 2:0
Spitzenreiter siegt souverän – Kösching mit Platzverweis
Hitzhofen festigt die Tabellenführung. Schmid (45.) und Music (60.) trafen. Kösching verlor nach der Roten Karte gegen Jozak (62.) endgültig den Faden.
TV Münchsmünster – SV Karlskron 2:2
Last-Minute-Treffer rettet Karlskron einen Punkt
Limmer (62.) und Feigl (80.) ließen Münchsmünster schon wie den sicheren Sieger aussehen. Doch Haas (81., Foulelfmeter) und Mayer (90.) sorgten für ein dramatisches Remis.
FC Mindelstetten – SV Menning 1:3
Doppelschlag von Mühlrath bringt Menning den Sieg
Mühlrath (38., 63.) und Faigle (49.) trafen für die Gäste. Schoberer (58.) erzielte den Ehrentreffer. Trotz Gelb-Rot für Faigle (76.) brachte Menning den Sieg sicher nach Hause.
SV Denkendorf – TSV Lichtenau 4:1
Denkendorf dreht das Spiel furios in der zweiten Halbzeit
Nach der frühen Führung durch Wagner (15.) für Lichtenau konterten die Gastgeber stark: Jasmann (55.), Heß (70.), Stadler (83.) und Lehner (90.+2) sorgten für den klaren Heimsieg.
VfB Eichstätt II – SV Zuchering 0:0
Torlose Punkteteilung im Verfolgerduell
Ein intensives Spiel ohne Treffer. Beide Teams hatten Chancen, doch die Defensivreihen dominierten. Dieses Remis hilft keinem der beiden Teams entscheidend im Kampf um die oberen Ränge.
Der kommende Spieltag verspricht spannende Duelle mit Einfluss auf alle Tabellenbereiche:
Direktes Duell um die Top 4. Eichstätt will den Anschluss an die Spitze halten, Denkendorf kann mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen.
Zuchering will sich im oberen Mittelfeld festsetzen. Hundszell braucht Punkte, um nicht nach unten abzurutschen.
Abstiegskampf pur. Kösching muss reagieren, sonst droht der Rückstand auf die Konkurrenz weiter zu wachsen.
Hohenwart geht als klarer Favorit ins Rennen. Sandersdorf steht unter Druck und benötigt dringend Punkte.
Direktes Duell im Mittelfeld. Beide wollen sich vom Tabellenkeller absetzen.
Mit einem Sieg könnte Menning die Spitze der Verfolgergruppe erreichen. Lichtenau will die Niederlage gegen Denkendorf vergessen machen.
Der Spitzenreiter reist als klarer Favorit nach Kasing, das jeden Punkt im Kampf um Sicherheit braucht.
Der 15. Spieltag wird sowohl oben als auch unten in der Tabelle richtungsweisend.