Kreisliga 1: Tomasevic überragt mit Hattrick

Die Tabellenspitze bleibt fest in der Hand von FC Türk S. Garching, weiterhin ungeschlagen mit 45 Punkten. Dahinter liefern sich SV Olympiadorf München und SV Lohhof ein enges Rennen um Platz zwei. FSV Harthof München hält Anschluss und bleibt gefährlich.
Im Mittelfeld verschafft sich TSV Allach München etwas Luft, während SV Sulzemoos und SC Grüne Heide Ismaning Punkte liegen ließen. Im Tabellenkeller kämpfen VfR Garching II und TSV Arnbach weiter vergeblich um den Befreiungsschlag.
TSV 1865 Dachau II – SC Grüne Heide Ismaning 3:2
Barin trifft doppelt und sichert Dachau II den Heimsieg
Ein intensives Spiel, das von frühen Toren geprägt war. Barin brachte die Hausherren früh in Führung (6.), ehe Albrecht ausglich (34.). Nach Treffern von Islami (55.) und Niggl (73., Foulelfmeter) sah es nach einer Punkteteilung aus, doch Barin erzielte in der 84. Minute das entscheidende Tor.
SV Olympiadorf München – TSV Arnbach 6:1
Olympiadorf stürmt zum Kantersieg
Arnbach ging überraschend durch Vogl in Führung (18.), doch danach dominierten die Hausherren. Scherer (45.), Abdel Sattar (52.), Kastner (69.), Pliatsikas (78.), Yildiz (80.) und Wieberneit (89.) sorgten für ein deutliches Ergebnis.
FSV Harthof München – SpVgg Feldmoching 5:1
Tomasevic überragt mit Hattrick
Harthof zeigte seine Heimstärke eindrucksvoll. Tomasevic traf dreimal (27., 59., 63.), Bromberger (53.) und Bile (81.) ergänzten die Torflut. Zirdum erzielte den Ehrentreffer (64.). Marika flog in der Schlussminute mit Gelb-Rot vom Platz.
SV Sulzemoos – SV Lohhof 1:3
Lohhof dreht Partie nach der Pause
Rupp brachte Sulzemoos in Front (21.), doch Lohhof drehte nach der Halbzeit auf. Kelmendi (46.), da Costa Barros (55., Handelfmeter) und Scheuerer (90.+4) sicherten den Auswärtssieg. Rothfuß sah noch Gelb-Rot (89.).
TSV Allach München – VfR Garching II 4:0
Allach trotz Unterzahl souverän
Huser brachte Allach früh in Führung (9.), da Silva erhöhte nach der Pause (50.). Trotz einer Roten Karte für Hatzipanourgias (41.) dominierte das Heimteam, Huser (78., Foulelfmeter) und Lindlein (80.) machten alles klar.
FC Türk S. Garching – TSV Eintracht Karlsfeld II 2:1
Türk Garching bleibt ungeschlagen
Altinay (9.) und Petermeier (64.) sorgten für die Führung. Zirkler verkürzte noch (74.), doch trotz zweier Gelb-Roter Karten (Schreiner 65., Niemann 71.) blieb es beim Heimsieg.
SV Weichs – TSV Moosach-Hartmannshofen 1:1
Cehic rettet Weichs das Remis
In einem kampfbetonten Spiel brachte Daumoser die Gäste kurz vor der Pause in Führung (43.). Weichs drängte nach dem Seitenwechsel und belohnte sich durch Cehic in der 70. Minute mit dem Ausgleich.
Der kommende Spieltag könnte die Tabelle weiter durcheinanderwirbeln:
Duell im unteren Mittelfeld, beide Teams brauchen Punkte, um sich von der Abstiegszone abzusetzen.
Lohhof geht als klarer Favorit ins Rennen. Alles andere als ein Sieg gegen den Vorletzten wäre eine Überraschung.
Topspiel! Olympiadorf will Platz zwei festigen, während Ismaning nach der Niederlage in Dachau Wiedergutmachung sucht.
Der Tabellenletzte trifft auf das formstarke Harthof. Alles spricht für einen Auswärtssieg.
Direktes Kellerduell, für beide Teams ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt.
Feldmoching braucht dringend Punkte, Sulzemoos will nach der Niederlage gegen Lohhof zurück in die Spur.
Spitzenspiel: Der ungeschlagene Tabellenführer empfängt Allach. Ein echtes Highlight des Spieltags, das die Meisterfrage weiter beeinflussen könnte.