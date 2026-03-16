 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Kreisliga 1: Tomasevic überragt mit Hattrick

Der 17. Spieltag der Liga bot zahlreiche Tore, einige Überraschungen und spannende Wendungen im Tabellenkampf. Besonders die Spitzenteams untermauerten ihre Ambitionen, während die Kellerkinder erneut wichtige Punkte liegen ließen.

von Helmut Kampa · Heute, 12:37 Uhr · 0 Leser
– Foto: Johann Margreiter

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Kreisliga 1
VfR Garching II
Dachau 65 II
Sulzemoos
Karlsfeld II

Die Tabellenspitze bleibt fest in der Hand von FC Türk S. Garching, weiterhin ungeschlagen mit 45 Punkten. Dahinter liefern sich SV Olympiadorf München und SV Lohhof ein enges Rennen um Platz zwei. FSV Harthof München hält Anschluss und bleibt gefährlich.

Im Mittelfeld verschafft sich TSV Allach München etwas Luft, während SV Sulzemoos und SC Grüne Heide Ismaning Punkte liegen ließen. Im Tabellenkeller kämpfen VfR Garching II und TSV Arnbach weiter vergeblich um den Befreiungsschlag.

Sa., 14.03.2026, 15:15 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65 II
SC Grüne Heide Ismaning
SC Grüne Heide IsmaningGrüne Heide
3
2
Abpfiff

TSV 1865 Dachau II – SC Grüne Heide Ismaning 3:2

Barin trifft doppelt und sichert Dachau II den Heimsieg

Ein intensives Spiel, das von frühen Toren geprägt war. Barin brachte die Hausherren früh in Führung (6.), ehe Albrecht ausglich (34.). Nach Treffern von Islami (55.) und Niggl (73., Foulelfmeter) sah es nach einer Punkteteilung aus, doch Barin erzielte in der 84. Minute das entscheidende Tor.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Olympiadorf München
SV Olympiadorf MünchenOlympiadorf
TSV Arnbach
TSV ArnbachTSV Arnbach
6
1
Abpfiff

SV Olympiadorf München – TSV Arnbach 6:1

Olympiadorf stürmt zum Kantersieg

Arnbach ging überraschend durch Vogl in Führung (18.), doch danach dominierten die Hausherren. Scherer (45.), Abdel Sattar (52.), Kastner (69.), Pliatsikas (78.), Yildiz (80.) und Wieberneit (89.) sorgten für ein deutliches Ergebnis.

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Harthof München
FSV Harthof MünchenFSV Harthof
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
5
1

FSV Harthof München – SpVgg Feldmoching 5:1

Tomasevic überragt mit Hattrick

Harthof zeigte seine Heimstärke eindrucksvoll. Tomasevic traf dreimal (27., 59., 63.), Bromberger (53.) und Bile (81.) ergänzten die Torflut. Zirdum erzielte den Ehrentreffer (64.). Marika flog in der Schlussminute mit Gelb-Rot vom Platz.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Sulzemoos
SV SulzemoosSulzemoos
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof
1
3
Abpfiff

SV Sulzemoos – SV Lohhof 1:3

Lohhof dreht Partie nach der Pause

Rupp brachte Sulzemoos in Front (21.), doch Lohhof drehte nach der Halbzeit auf. Kelmendi (46.), da Costa Barros (55., Handelfmeter) und Scheuerer (90.+4) sicherten den Auswärtssieg. Rothfuß sah noch Gelb-Rot (89.).

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Allach München
TSV Allach MünchenTSV Allach
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching II
4
0
Abpfiff

TSV Allach München – VfR Garching II 4:0

Allach trotz Unterzahl souverän

Huser brachte Allach früh in Führung (9.), da Silva erhöhte nach der Pause (50.). Trotz einer Roten Karte für Hatzipanourgias (41.) dominierte das Heimteam, Huser (78., Foulelfmeter) und Lindlein (80.) machten alles klar.

Gestern, 16:00 Uhr
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld II
2
1
Abpfiff

FC Türk S. Garching – TSV Eintracht Karlsfeld II 2:1

Türk Garching bleibt ungeschlagen

Altinay (9.) und Petermeier (64.) sorgten für die Führung. Zirkler verkürzte noch (74.), doch trotz zweier Gelb-Roter Karten (Schreiner 65., Niemann 71.) blieb es beim Heimsieg.

Gestern, 13:30 Uhr
SV Weichs
SV WeichsSV Weichs
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-HartmannshofenTSV Moosach
1
1
Abpfiff

SV Weichs – TSV Moosach-Hartmannshofen 1:1

Cehic rettet Weichs das Remis

In einem kampfbetonten Spiel brachte Daumoser die Gäste kurz vor der Pause in Führung (43.). Weichs drängte nach dem Seitenwechsel und belohnte sich durch Cehic in der 70. Minute mit dem Ausgleich.

Vorschau auf den 18. Spieltag

Der kommende Spieltag könnte die Tabelle weiter durcheinanderwirbeln:

  • SV Weichs – TSV 1865 Dachau II

Duell im unteren Mittelfeld, beide Teams brauchen Punkte, um sich von der Abstiegszone abzusetzen.

  • SV Lohhof – VfR Garching II

Lohhof geht als klarer Favorit ins Rennen. Alles andere als ein Sieg gegen den Vorletzten wäre eine Überraschung.

  • SC Grüne Heide Ismaning – SV Olympiadorf München

Topspiel! Olympiadorf will Platz zwei festigen, während Ismaning nach der Niederlage in Dachau Wiedergutmachung sucht.

  • TSV Arnbach – FSV Harthof München

Der Tabellenletzte trifft auf das formstarke Harthof. Alles spricht für einen Auswärtssieg.

  • TSV Eintracht Karlsfeld II – TSV Moosach-Hartmannshofen

Direktes Kellerduell, für beide Teams ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt.

  • SpVgg Feldmoching – SV Sulzemoos

Feldmoching braucht dringend Punkte, Sulzemoos will nach der Niederlage gegen Lohhof zurück in die Spur.

  • FC Türk S. Garching – TSV Allach München

Spitzenspiel: Der ungeschlagene Tabellenführer empfängt Allach. Ein echtes Highlight des Spieltags, das die Meisterfrage weiter beeinflussen könnte.