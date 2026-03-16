Kreisliga 1: Tomasevic überragt mit Hattrick

Ein intensives Spiel, das von frühen Toren geprägt war. Barin brachte die Hausherren früh in Führung (6.), ehe Albrecht ausglich (34.). Nach Treffern von Islami (55.) und Niggl (73., Foulelfmeter) sah es nach einer Punkteteilung aus, doch Barin erzielte in der 84. Minute das entscheidende Tor.

Arnbach ging überraschend durch Vogl in Führung (18.), doch danach dominierten die Hausherren. Scherer (45.), Abdel Sattar (52.), Kastner (69.), Pliatsikas (78.), Yildiz (80.) und Wieberneit (89.) sorgten für ein deutliches Ergebnis.

Harthof zeigte seine Heimstärke eindrucksvoll. Tomasevic traf dreimal (27., 59., 63.), Bromberger (53.) und Bile (81.) ergänzten die Torflut. Zirdum erzielte den Ehrentreffer (64.). Marika flog in der Schlussminute mit Gelb-Rot vom Platz.

Rupp brachte Sulzemoos in Front (21.), doch Lohhof drehte nach der Halbzeit auf. Kelmendi (46.), da Costa Barros (55., Handelfmeter) und Scheuerer (90.+4) sicherten den Auswärtssieg. Rothfuß sah noch Gelb-Rot (89.).

Huser brachte Allach früh in Führung (9.), da Silva erhöhte nach der Pause (50.). Trotz einer Roten Karte für Hatzipanourgias (41.) dominierte das Heimteam, Huser (78., Foulelfmeter) und Lindlein (80.) machten alles klar.

Altinay (9.) und Petermeier (64.) sorgten für die Führung. Zirkler verkürzte noch (74.), doch trotz zweier Gelb-Roter Karten (Schreiner 65., Niemann 71.) blieb es beim Heimsieg.

SV Weichs – TSV Moosach-Hartmannshofen 1:1

Cehic rettet Weichs das Remis

In einem kampfbetonten Spiel brachte Daumoser die Gäste kurz vor der Pause in Führung (43.). Weichs drängte nach dem Seitenwechsel und belohnte sich durch Cehic in der 70. Minute mit dem Ausgleich.

Vorschau auf den 18. Spieltag

Der kommende Spieltag könnte die Tabelle weiter durcheinanderwirbeln:

SV Weichs – TSV 1865 Dachau II

Duell im unteren Mittelfeld, beide Teams brauchen Punkte, um sich von der Abstiegszone abzusetzen.

SV Lohhof – VfR Garching II

Lohhof geht als klarer Favorit ins Rennen. Alles andere als ein Sieg gegen den Vorletzten wäre eine Überraschung.

SC Grüne Heide Ismaning – SV Olympiadorf München

Topspiel! Olympiadorf will Platz zwei festigen, während Ismaning nach der Niederlage in Dachau Wiedergutmachung sucht.

TSV Arnbach – FSV Harthof München

Der Tabellenletzte trifft auf das formstarke Harthof. Alles spricht für einen Auswärtssieg.

TSV Eintracht Karlsfeld II – TSV Moosach-Hartmannshofen

Direktes Kellerduell, für beide Teams ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt.

SpVgg Feldmoching – SV Sulzemoos

Feldmoching braucht dringend Punkte, Sulzemoos will nach der Niederlage gegen Lohhof zurück in die Spur.

FC Türk S. Garching – TSV Allach München

Spitzenspiel: Der ungeschlagene Tabellenführer empfängt Allach. Ein echtes Highlight des Spieltags, das die Meisterfrage weiter beeinflussen könnte.