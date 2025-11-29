Kreisliga 1: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 15.Spieltag

TSV Eintracht Karlsfeld II – SV Lohhof 2:4

Zuschauer: 20

Der SV Lohhof zeigte eine beeindruckende Auswärtsleistung gegen die zweite Mannschaft des TSV Eintracht Karlsfeld. Lirim Kelmendi brachte die Gäste in der 36. Minute mit 0:1 in Führung, gefolgt vom schnellen 0:2 durch Felix Schöttl nur eine Minute später. Nach der Pause erhöhte Tarik Babic direkt auf 0:3. Der TSV Eintracht Karlsfeld II zeigte jedoch Moral: Denis Eren erzielte in der 68. Minute das 1:3, und Kilian Schestak brachte die Gastgeber in der 86. Minute mit dem 2:3 noch einmal heran. In der Nachspielzeit machte Fabian Böck mit seinem Treffer zum 2:4 den Auswärtssieg für den SV Lohhof perfekt.