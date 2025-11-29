Kreisliga 1: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 15.Spieltag

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.
SV Olympiadorf München – TSV Allach München 2:2
Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic – Zuschauer: 40
In einem spannenden Duell ging der SV Olympiadorf München früh in Führung. Ein sicher verwandelter Foulelfmeter von Mert Yildiz in der 13. Minute brachte das 1:0. Bereits in der 21. Minute erhöhte Benjamin Ouattara auf 2:0. Der TSV Allach München ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Thomas Huser verkürzte in der 24. Minute per Foulelfmeter, bevor Duro Ereiz in der 32. Minute den Ausgleichstreffer zum 2:2 markierte. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.
SC Grüne Heide Ismaning – TSV Arnbach 2:0
Schiedsrichter: Rupert Steininger (Schwabing) – Zuschauer: 70
Der SC Grüne Heide Ismaning startete stark in die Partie und setzte den TSV Arnbach früh unter Druck. Bereits in der 9. Spielminute erzielte Moritz Kiener das 1:0 für die Gastgeber. Nur sechs Minuten später baute Marcel Gessler die Führung mit einem weiteren Treffer zum 2:0 aus. Der TSV Arnbach fand kaum ins Spiel und konnte dem Druck der Ismaninger wenig entgegensetzen. Trotz einiger Chancen in der zweiten Halbzeit blieb es beim verdienten 2:0-Endstand für den SC Grüne Heide Ismaning.
TSV Eintracht Karlsfeld II – SV Lohhof 2:4
Zuschauer: 20
Der SV Lohhof zeigte eine beeindruckende Auswärtsleistung gegen die zweite Mannschaft des TSV Eintracht Karlsfeld. Lirim Kelmendi brachte die Gäste in der 36. Minute mit 0:1 in Führung, gefolgt vom schnellen 0:2 durch Felix Schöttl nur eine Minute später. Nach der Pause erhöhte Tarik Babic direkt auf 0:3. Der TSV Eintracht Karlsfeld II zeigte jedoch Moral: Denis Eren erzielte in der 68. Minute das 1:3, und Kilian Schestak brachte die Gastgeber in der 86. Minute mit dem 2:3 noch einmal heran. In der Nachspielzeit machte Fabian Böck mit seinem Treffer zum 2:4 den Auswärtssieg für den SV Lohhof perfekt.