Ligabericht

Kreisliga 1: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 15.Spieltag

FuPa Oberbayern zeigt euch zum Spieltag alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr!

Heute, 14:30 Uhr
SV Olympiadorf München
SV Olympiadorf MünchenOlympiadorf
TSV Allach München
TSV Allach MünchenTSV Allach
2
2
Abpfiff

SV Olympiadorf München – TSV Allach München 2:2

Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic – Zuschauer: 40

In einem spannenden Duell ging der SV Olympiadorf München früh in Führung. Ein sicher verwandelter Foulelfmeter von Mert Yildiz in der 13. Minute brachte das 1:0. Bereits in der 21. Minute erhöhte Benjamin Ouattara auf 2:0. Der TSV Allach München ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Thomas Huser verkürzte in der 24. Minute per Foulelfmeter, bevor Duro Ereiz in der 32. Minute den Ausgleichstreffer zum 2:2 markierte. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.

Heute, 13:00 Uhr
SC Grüne Heide Ismaning
SC Grüne Heide IsmaningGrüne Heide
TSV Arnbach
TSV ArnbachTSV Arnbach
2
0
Abpfiff

SC Grüne Heide Ismaning – TSV Arnbach 2:0

Schiedsrichter: Rupert Steininger (Schwabing) – Zuschauer: 70

Der SC Grüne Heide Ismaning startete stark in die Partie und setzte den TSV Arnbach früh unter Druck. Bereits in der 9. Spielminute erzielte Moritz Kiener das 1:0 für die Gastgeber. Nur sechs Minuten später baute Marcel Gessler die Führung mit einem weiteren Treffer zum 2:0 aus. Der TSV Arnbach fand kaum ins Spiel und konnte dem Druck der Ismaninger wenig entgegensetzen. Trotz einiger Chancen in der zweiten Halbzeit blieb es beim verdienten 2:0-Endstand für den SC Grüne Heide Ismaning.

Gestern, 19:30 Uhr
SV Weichs
SV WeichsSV Weichs
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
Abgesagt

Heute, 14:30 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld II
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof
2
4
Abpfiff

TSV Eintracht Karlsfeld II – SV Lohhof 2:4

Zuschauer: 20

Der SV Lohhof zeigte eine beeindruckende Auswärtsleistung gegen die zweite Mannschaft des TSV Eintracht Karlsfeld. Lirim Kelmendi brachte die Gäste in der 36. Minute mit 0:1 in Führung, gefolgt vom schnellen 0:2 durch Felix Schöttl nur eine Minute später. Nach der Pause erhöhte Tarik Babic direkt auf 0:3. Der TSV Eintracht Karlsfeld II zeigte jedoch Moral: Denis Eren erzielte in der 68. Minute das 1:3, und Kilian Schestak brachte die Gastgeber in der 86. Minute mit dem 2:3 noch einmal heran. In der Nachspielzeit machte Fabian Böck mit seinem Treffer zum 2:4 den Auswärtssieg für den SV Lohhof perfekt.

Morgen, 16:00 Uhr
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching II
Abgesagt

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-HartmannshofenTSV Moosach
SV Sulzemoos
SV SulzemoosSulzemoos
15:00
TSV Moosach - Sulzemoos

Heute, 15:15 Uhr
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65 II
FSV Harthof München
FSV Harthof MünchenFSV Harthof
Abgesagt

