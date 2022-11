Kreisliga 1 – SV Günding bleibt am Führungsduo dran, Big Points für SpVgg Erdweg Günding bleibt Verfolger des Führungsduos

Günding war von Beginn an dominant, zeigte sehenswerte Spielzüge. Das einzige Manko war, dass man sich lange nicht belohnte. Matej Popovic brach den Bann in der 40. Minute mit dem 1:0. Daniel Reiziger erhöhte kurz nach der Halbheit auf 2:0 (47.). Den Schlusspunkt setzte dann in der 64. Minute Julian Penk mit dem 3:0. Garching hatte über die gesamte Spielzeit keine nennenswerte Torchance. Der Sieg des souveränen SVG geht auch in dieser Höhe in Ordnung. „Ich bin stolz auf das Team, das es sich erarbeitet hat, dass wir auf Platz drei überwintern dürfen“, freute sich ein glücklicher Gündinger Trainer Markus Remlein. Seine Mannschaft liegt zur Winterpause mit 27 Punkten auf Rang drei der Kreisliga München 1. Die führenden Mannschaften Allach und Waldeck-Obermenzing haben jeweils fünf Punkte mehr.