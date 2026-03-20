Kreisliga 1: Später Sieg für Dachau II

In einer spannenden Begegnung der Kreisklasse setzte sich der TSV 1865 Dachau II am Freitagabend knapp mit 2:1 gegen den FSV Harthof München durch. Vor 35 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem die Hausherren den besseren Start erwischten.

Bereits in der 7. Minute brachte Leonardo Kristic den TSV in Führung. Nach der Pause kam der FSV Harthof München jedoch stärker auf und glich in der 68. Minute durch Bürkan Tuna aus. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase: Luca Friederich erzielte in der 86. Minute den umjubelten Siegtreffer für die Gastgeber.

In der hektischen Nachspielzeit sah Bürkan Tuna noch Gelb-Rot (90.), und Batuhan Pesenoglu wurde mit Rot vom Platz geschickt (90.). Trotz der Unterzahl konnte der FSV keine Antwort mehr finden, und der TSV 1865 Dachau II feierte einen wichtigen Heimsieg.